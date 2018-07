– Det gode mennesket Morten satte spor i oss alle. Det vil aldri viskes bort

Lørdag kveld fikk vi den forferdelige beskjeden om at distriktsredaktør Morten Ruud i NRK Finnmark var død, omkommet i en tragisk gyrokopterulykke i grenselandet mellom Norge og Finland. Nordkalottmennesket og verdensborgeren Morten, den rause, engasjerte journalisten og lederen er borte. Det er ikke til å fatte.



Morten var en journalist og leder som ville nå ut med de store og viktige sakene fra Finnmark og fra nordområdene. Ideene kunne bli store, åpenheten var fundamental og taktikk var mindre viktig.



I region nord fikk han i år ansvar for vårt satsingsområde om havet, både fiskeri, havbruk og havområdene, og nå i sommer holdt han på med planen for hvordan vi i nord skulle jobbe videre med dette i høst. Han var engasjert og forsvarte våre satsinger og prioriteringer både innad og utad.



Hans perspektiv var ikke bare nasjonalt, det var langt større enn det. Samarbeid på tvers av landegrenser og på tvers av skillelinjer var ikke bare ord for han. Mye av fundamentet til arbeidet i Barents Press var det han som bygde. I det journalistiske samarbeidet på tvers på Nordkalotten var han en bauta. Hans kontaktnett og hans enorme venneskare i hele Norden og Russland viser dette, og vi er mange som i dag er preget av dyp sorg og sjokk over hans bortgang.



I 1985 begynte Morten som journalist i Nord-Norges andre nærradio, Radio Porsanger. Det var en trespråklig nærradio på norsk, samisk og finsk. Senere ble det ti år som journalist og nyhetsleder i Finnmark Dagblad og NRK. Første gang han var innom NRK var allerede i 1988, men senere ble det flere runder. Nordområdene var hans interessefelt nummer en allerede da. Det var han godt kvalifisert for med sin finnmarksbakgrunn fra tre folks møte og sine kunnskaper i både russisk og samisk.



I 2007 ble han ansatt som NRKs utenrikskorrespondent til Moskva, og etter at perioden på tre år var ferdig, kom han tilbake til NRK i nord. I tråd med at Finnmark skulle ha et nordområdeansvar for NRK, ble han etter hvert nordområdereporter, stasjonert i Kirkenes.



Da NRK Finnmark ble gjenopprettet som eget distriktskontor i 2013 ble det med Morten som distriktsredaktør. Her var han den viktigste til å gjenoppbygge distriktskontoret da vi flyttet fra Vadsø til Alta. Flyttingen av hovedkontoret fra Vadsø til Alta gikk ikke upåaktet hen, men Morten sto klar og tydelig i stormen med en visjon om å vise mer av sitt elskede Finnmark til resten av landet også.



Også her hadde Morten en drøm om å lage mer journalistikk på tvers av fylkesgrensene nord i Norge og over landegrensene.



Ved siden av å være journalist og redaktør, var Morten et utpreget friluftsmenneske. Han hadde hytta på Otermoen i sitt kjære Skoganvarre, han elsket lange skiturer over vidda, skuterturer og kajakkturer med venner. I sommer gikk Morten inn som vaktsjef i redaksjonen, både for å være nært arbeidet der og for å bøte på sommerturnusen.



Like før han tok en av sine siste kveldsvakter hadde han gjort unna en fjelltur til Haldde på formiddagen før vakta.



Typisk Morten!



Mortens bortgang er først og fremst en tragedie for familien. Men vi er en stor skare av venner og kolleger som sørger med.



Det gode mennesket Morten satte spor i oss alle. Det vil aldri viskes bort.



Vi i NRK-familien uttrykker stor medfølelse med Mortens familie.



Vi lyser fred over Morten Ruuds minne.



Regionredaktør Tone Kunst og distriktsdirektør Grethe Gynnild-Johnsen