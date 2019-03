– Bortkasta å ha sol når vi sover

I dag går sola opp nesten to timer tidligere i Vardø enn i Bergen, og da går den ned igjen med samme tidsmargin på kvelden.

Derfor er det mange som ønsker sommertid hele året i Finnmark og Nord-Troms, for de fleste ønsker naturlig nok lys når de er våkne. Ikke når de sover.

– Det er viktigst å få lys når vi trenger det, for mørketiden kan vi ikke gjøre noe med. Så får de bare tåle at sola står litt seinere opp for folk lenger sør i landet, sier Geir Knutsen som er ordfører i Båtsfjord.

Natt til søndag 31. mars skal klokka stilles en time frem. Det har man gjort i 39 år, altså siden 1980. Innen 2021 må tidsminister Torbjørn Røe Isaksen bestemme seg for om vi skal ha evig sommer- eller vintertid i Norge.

Søvnforsker og professor Ståle Pallesen ved Universitetet i Bergen, er ikke enige med finnmarkingene, og mener tvert imot at vintertid er det beste.

– For en god døgnrytmeregulering er det viktig med lys om morgenen og formiddagen. Mens det er ugunstig å ha lys om kvelden, sier søvnforskeren om å leve etter sommertiden.

Geir Knutsen mener at det er størst helsegevinst med lys på ettermiddagen og kvelden. Foto: Harry Johansen / NRK

Evig sommer- eller vintertid?

Båtsfjord kommune hadde blant annet evig sommertid oppe som en sak på kommunestyret i 2013.

Da argumenterte ordføreren med at Norge ikke bare er langt, men også bredt. Så bredt at vi strekker oss over to tidssoner.

I Øst-Finnmark går sola under horisonten i slutten av november, og kommer ikke tilbake før i januar.

– Det er helsemessige fordeler ved å ha det lengst mulig lyst. Ikke minst når vi har fri, for å drive utendørsaktiviteter, sier Båtsfjordordfører Geir Knutsen.

– Helsemessige fordeler

Tirsdag gikk Europaparlamentet inn for at det fra 2021 skal være opp til hvert enkelt medlemsland å bestemme om man vil beholde vintertiden eller sommertiden som sin standardtid.

Det endelige vedtaket blir tatt i juni, og det er ventet at Norge vil følge EUs vedtak.

I Russland gikk man bort fra sommer- og vintertid i 2011, opplyser Ståle Pallesen.

Først gikk våre naboer i øst over til sommertid, men i 2014 gikk de over til permanent vintertid. En av årsakene til det var at det ble veldig mørkt om morgenen enkelte steder.

– Vi får en pris å betale om morgenen. Nordmenn står i dag opp på et senere tidspunkt i dag enn før, og sommertid hele året vil forsterke en slik tendens, sier professoren ved Universitetet i Bergen.

I Båtsfjord mener Geir Knutsen at det vil hjelpe flere med sommertid enn å leve i vintertid.

– Jeg har aldri hørt om noen som har blitt syk av sol og lyset, men det er mange som er plaget av mørketiden. Det her vil hjelpe dem i hvert fall med en time, sier Båtsfjord-ordføreren.

Søvnforsker Ståle Pallesen mener at lange sommernetter gjør at flere blir B-mennesker, og at de som skal tidlig opp om morgenen blir taperne. Foto: Privat

Tiden skal ut på høring

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) har ansvar for Justervesenet.

Hvilken tid og hvordan det blir avgjort har myndighetene vedtatt enda.

– Det er mange meninger om å stille klokka. Dette er noe som vekker engasjement hos veldig mange. Ikke minst småbarnsforeldre, som meg selv. Norge er i gang med å vurdere forslaget for vår del, og saken vil sendes på høring, sier næringsministeren.

Selv om det er lyst hele døgnet på sommeren i Finnmark, så medfører vintertiden til at finnmarkingene ikke får utnyttet lyset på ettermiddagen på våren og høsten. Foto: Marit Garfjeld / NRK

Tar tidskampen videre

Pallesen tror at en folkeavstemning vil tjene finnmarkingene best, ettersom de fleste i Norge vil leve i en evig sommertid.

– De som bor øst i Finnmark kan jeg forstå, men for resten av Norge mener jeg permanent vintertid er det beste, sier Pallesen.

Ordføreren i Båtsfjord er klar på at han nå er villig til å brette opp ermene og slåss for sommertid hele året.

– Vi har nå mørketiden. Men vi kan lette den med å gjøre den en time kortere ved å innføre sommertid, sier Geir Knutsen.