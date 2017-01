– 41,6 og kaldest i Karasjok: Nå brrrer kulda seg

Statsmeteorolog Anita Ager-Wick kan melde om kalde dager fremover.

– Karasjok er kaldest. Ellers er det kaldt over hele fylket i dag. Det er varmest ute på kysten der er det målt mellom – 8 og – 10 og kryper nedover inn mot indre strøk, sier hun.

I tillegg kan det bli flere områder med vind.

– Vi har vind ifra en sørvest i en vestlig retning. Sterkest blir vinden ut mot fjordstrøkene og på kysten, med liten til stiv kuling. Ellers er det rolige vindforhold i fylket, sier hun.

Dette er vel den første ordentlige kuldeperioden vi har i vinter. Jeg må si at det var på tide. Anita Ager-Wick, statsmeteorolog

Vanlig med kulde i januar

Kulda gjør at skolerutene innstilles både i Tana og i Kautokeino fra Garggoluoppal til Maze på grunn av kulda.

Også søppeltømmingen må vente til kulda har gitt seg for de som bor i Pasvik i Øst-Finnmark. Der melder selskapet at søppeltømminga gjennoptas når været tillater det.

– Vi må nok regne med at det vil bli kaldt også i morgen. Men vi har et lavtrykk som sniker seg nordover i Nord-Atlanteren. Det betyr at vinden kommer til å øke på utover ettermiddagen og kvelden i Finnmark. Fra sør til sørvestlig retning opp til stiv og kanskje sterk kuling på kvelden, sier hun.

Kaldt i hele landet

Første uken i januar bruker å være kald i nord ifølge meteorologen.Nå blir det kaldt også sørover i landet. Et tosifret antall minusgrader er nå meldt over nesten hele landet torsdag.

– Dette er vel den første ordentlige kuldeperioden vi har i vinter. Jeg må si at det var på tide. Det er bare noen dager til. Vi får krysse fingrene for at det ikke blir altfor varmt etter hvert, sier statsmeteorolog Ager-Wick.

Mange vil ut i kulda og prøve trikset med å kaste kokende vann opp i lufta som så fryser til is.Men det trenger ikke være så kaldt som - 40 grader for å få kokende vann til å fryse når du kaster det i lufta.

