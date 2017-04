500 lasteskip på 10 år – Nå venter Asia

Fabrikksjef Unni Fjær. Foto: Jan Harald Tomassen/NRK

Statoil-anlegget har på sine ti år med produksjon levert gass til verdensmarkedet for om lag 100 milliarder kroner.





Fabrikksjef Unni Fjær ser framtida lyst i møte fordi stadig flere vil erstatte kull med gass som energikilde – spesielt i Asia.

– Årsaken til at vi tror Asia kommer til å vokse som marked er todelt. I dag er de en stor forbruker av kull, og ser behov for å erstatte dette med noe mer miljøvennlig. De har også en levestandard som er på tur opp, og det krever ekstra tilgang til energi, sier hun.

Hun forteller at hvis de la båten til kai, så kunne lasten dens i teorien ha forsørget hele Hammerfest by med strøm i seks år.

Melkøya ligger noen kilometer utenfor Hammerfest i Finnmark, og er Europas første eksportanlegg for flytende naturgass Liquified Natural Gas (LNG). Foto: Erik Lieungh

Er ikke imponert

Generalsekretær Maren Esmark i Naturvernforbundet. Foto: Eirik Haukenes / NRK

Naturvernforbundet på sin side lar seg ikke begeistre nevneverdig.

– Nei, det er ikke noe å feire. Vi snakker om enorme klimautslipp som har kommet fra Melkøya, sier generalsekretær Maren Esmark.

De kjøper ikke argumentet om at norsk gass er mer miljøvennlig.

– Norsk gass har store klimautslipp. Det er et fossilt produkt, som kommer i tillegg til kullet som produseres Europa. Dette reduserer ikke noen klimautslipp i verden, det kommer i tillegg, sier hun.

Tror flere vil slutte med kull

Fra Statoil er det derimot tro på at det er endring fra kull til gass som energikilde som skal sikre fortsatt gasseksport.

– Jeg tenker det er et komplekst og sammensatt bilde, og her er vi avhengig av gass for å produsere energien vi trenger. Ser man det i et større bilde, så har denne gassen potensial til å erstatte det vi bruker av kull rundt i verden, som har et helt annet miljøavtrykk.

Anlegget på Melkøya stenges nå ned i mai for vedlikehold, når det er oppe og går igjen, så skal det produsere med redusert Co₂-utslipp, samt økt kapasitet for produksjon.