SER MOT TOKYO: – Om fire år vil jeg helst være i mitt livs form, slik at jeg kan komme meg på pallen i Tokyo, fortalte Store til NRK tidligere i år. – Det er det som er målet og drømmen. Så vi må prøve å lage et opplegg som gjør at det skjer.

Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK