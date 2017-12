200 personer isolert inn i julehelgen

Natt til torsdag ble Falkebergtunnelen i Hasvik kommune sperret med stein. Raset stenger nå den eneste veien inn og ut av bygda Sørvær.

Rundt 200 personer er berørt, og en av dem er Gørild Alvestad (66).

– Vi er totalt isolert. Vi er avhengige av veien, har ingen ordinær båttransport, og det er ingen veier utenom hovedveien.

Alvestad har levd mesteparten av livet sitt i Sørvær.

– Det føles nesten som i gamle dager, hvor man egentlig var vant med å være avsondret fra omverdenen med jevne mellomrom, sier hun.

Gørild Alvestad (66) er født i Sørvær og har bodd her mesteparten av sitt voksne liv. Foto: PRIVAT

Setter inn tiltak

På torsdag forsøkte Statens vegvesen å få oversikt over rassituasjonen. De stilte opp med både drone, geolog og en lokal entreprenør.

Det viser seg raskt at både mørketiden og været byr på utfordringer. Kommunen stiller derfor opp med den lokale brannbilen som kan kaste lys over situasjonen.

– Vi skal prøve igjen med helikopter i dag, sa Kurt Mørk Eriksen, prosjektleder for drift og vedlikehold i Statens vegvesen i Finnmark fredag morgen.

Senere på fredag ettermiddagen må han innse at snøværet er for tøft for helikoptrene. Veien åpner ikke med det første.

Kurt Mørk Eriksen fra Statens vegvesen ser nå an situasjonen. Fredag ettermiddag har de et krisemøte for å vurdere situasjonen videre. Foto: Kai Erik Bull / NRK

Ordføreren i Hasvik kommune, Eva Husby, stiller alt kommunen har til disposisjon. Foto: Ksenia Novikova / NRK

Raset anslås å være på om lag 30 kubikkmeter.

– Problemet ved raset er jo at det er så dårlig lys der oppe. Man sliter med å få oversikt over fjellsidene, sier ordføreren i Hasvik kommune, Eva Husby.

Nå har kommunen satt inn redningsskøyter, slik at passasjerer fra flyplassen i Hasvik skal komme seg til Sørvær.

– Vi vil jo at folk skal komme hjem til jul, sier ordføreren.

Butikk og post

Det er fortsatt usikkert om når tunnelen vil åpne. Snart blir kommunen nødt til å finne andre måter å få frem post og butikkvarer ut til bygda, forklarer ordføreren.

– Dette helt klart en belastning, og det er også usikkert hvor lang tid dette vil ta. Ikke det at ras ved tunnelen er noe nytt. Det har skjedd før, og det er et farlig område.

Fastboende Gørild Alvestad tar ikke situasjonen så tungt, selv om julen står for døren.

– Vi har en veldig god butikk, så alt av matvarer til jul får jeg kjøpt her. Heldigvis var jeg tidligere ute enn vanlig med å kjøpe litt julegaver. Materielle ting er vel ikke det største problemet.

– Så lenge vi har lys og telefon, så føler jeg at jeg har kontakt med omverdenen.