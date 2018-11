– Det har vært et trafikkuhell med to involvert. Det ser ut til at det har vært en møteulykke, sier innsatsleder i politiet i Finnmark, Tommy Mikalsen.

Utfallet ble tragisk for en 19 år gammel mann, som nå er bekreftet omkommet. Den andre personer som var involvert i ulykken, har fått letter skader og er sendt til legesjekk.

Fylkesvei 890 er for øyeblikket stengt på ulykkesstedet. Foto: Jan-Harald Thomassen / NRK

Glatte veier

Det er vanskelige kjøreforhold med regn og is i Finnmark. Politiet sier de tror glatte veier kan ha vært medvirkende årsak til ulykken.

– Det var veldig glatt da vi kjørt til ulykkesstedet, så vi regner med at det var glatt på stedet da ulykken skjedde, sier Mikalsen.

Politiet har foreløpig ikke flere detaljer om hva som er årsaken til bilkollisjonen.

– Vi skal snakke med vitner som har sett det som skjedde, og vi håper det kan gi klarhet i hendelsesforløpet, sier innsatsleder i politiet i Finnmark Tommy Mikalsen.

Fylkesvei 890 er for øyeblikket stengt på ulykkesstedet.

Det meldes om ekstremt glatte veier i hele Finnmark. Politiet ber om at folk kjører svært forsiktig og helst unngå å kjøre.