1000 tilreisende jakthunder skaper frykt for sykdom i Finnmark

– Vi oppfordrer hundeeiere til å vise ansvarlighet, sier direktør Jan Olli i FeFo. Han sier de har løpende dialog med Mattilsynet og at rådene derfra bør følges.

Men i jegermiljøet er frykten stor for at sykdommen spres i forbindelse med at det er jaktstart 10. september, og det ventes mange jegere med hund fra andre deler av landet til Finnmark.

Fefo har ingen eksakt oversikt, men sier det kommer rundt 2000 jegere hvert år, og anslår at iallfall halvparten har med hund. Det betyr rundt 1000 tilreisende hunder i noen hektiske jaktuker.

– Ikke få panikk

Leder i Finnmark jeger- og fiskerforbund, Geir Thrane sier han registrerer stor bekymring.

– På sosiale medier ser jeg at folk tar til orde for å nekte all innreise med hund til Finnmark. Men foreløpig velger vi å stole på myndighetenes råd. Vi må ikke få panikk, sier Thrane.

I løpet av det siste døgnet har Mattilsynet fått melding om 5–6 nye hunder rundt om i landet som har blitt syke med blodig oppkast og diaré.

Totalt har 23 hunder dødd av sykdommen ingen vet hva er.

De nyeste tilfellene er fra Nordland, Bergen, Hedmark, Trondheim og Sørlandet.

Mattilsynet anbefaler hundeeiere å begrense nærkontakten mellom hunder og å holde hunder i bånd slik at man har kontroll på dem.

Tirsdag starter rypejakta, og en rekke jegere med hunder er ventet til Finnmark. Det gjør at sykdomsutviklingen følges nøye. Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

– Følg rådene

Men Fefo-direktør Jan Olli utelukker likevel ikke at det kan bli satt i verk tiltak knytta til småviltjakta, men understreker at ikke vil skje uten at det er i samråd med og etter anbefaling fra Mattilsynet.

Direktør Jan Olli i Finnmarkseiendommen sier de følger utviklingen av den ukjente hundesykdommen nøye, og oppfordrer hundeeiere til å følge myndighetenes råd. Foto: Tanja Norbye / NRK

I helga skulle Kautokeinoprøven 2019 vært avviklet, der FeFo er samarbeidspartner med Vest-Finnmark Fuglehundklubb. Arrangementet er avlyst.

– Vi mener arrangøren gjorde en klok beslutning til etterfølgelse også for andre, sier Olli.



Han forklarer at FeFo har fått flere tilbakemeldinger fra jegere som er bekymret for jakta.



– Vi deler bekymringen og har fortløpende dialog med Mattilsynet. I helga er vi bemannet og gjør kontinuerlig vurderinger i saken, sier Olli.

Han legger til at FeFo, som er grunneier for de populære jaktområdene i Finnmark der jegere i stort antall er klar til småviltjakta som starter tirsdag 10. september, vil følge nøye med på hva også andre grunneiere gjør i sakens anledning.

– Det som kanskje er en større utfordring er jo transport av hund. Mange jegere kommer jo med fly, men der har naturligvis ikke FeFo noen myndighet i det hele tatt, sier direktøren.

Flyselskapet Norwegian svarer bekymrede hundeeiere på sine facebooksider at også de vil følge myndighetenes råd.