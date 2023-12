19. desember 2022

Thomas pleide å elske julen, men i år hater han den. Det er fem dager til julaften, han har ingen penger på konto og ingen julegaver til barna. Hvordan skal han forklare det?

Før tok han alltid med familien ut for å spise julelunsj i desember. Nå har han ikke penger til det engang. Det føles som om han har sviktet som pappa, og at alt som før var hyggelig er ødelagt.

Gjelden og skammen har dominert hverdagen lenge. Men det siste året har vært det verste i livet. 12 måneder med seigpining. Nå er det stopp.

Han orker ikke tanken på enda en jul med løgn og bortforklaringer.

Kona har begynt å spørre hva som skjer, hun kan ikke ta alle regningene lenger. Det skjønner han godt. Det er lenge siden han har dratt sin del av lasset.

Men fortsatt får han ikke til å åpne seg opp og fortelle henne om den galopperende gjelden. Fram til nå har han klart å vri seg unna.

Han vet at han egentlig må legge kortene på bordet, men er livredd for å miste det siste han har igjen: familielivet.

Utenfor vinduet er grantrærne helt hvite av snøen som laver ned, alt ligger til rette for julestemning. Men inne i stua bryter Thomas sammen.

Han kan ikke leve videre på denne måten. Da vil han heller at det bare skal ta slutt. De siste instruksene sender han sin bror.

Det viktigste er at barna får vite at dette ikke har noe med dem å gjøre. Det er hans skyld, men reklamen som dukket opp på skjermen gang på gang gjorde det ikke enklere.

Nå venter han bare på at alle skal komme seg ut av huset, så er det ferdig. Alt er planlagt og klart.

Det må et julemirakel til for å stoppe han nå.

Skjer ikke meg

Det skulle jo ikke bli sånn. Thomas er i 40-årene og høyt utdannet. For bare et år siden i var han i en godt betalt jobb. Nå er han sykemeldt.

Gift og med to skolebarn. Familien er grunnen til at han ikke vil bruke sitt virkelige navn.

Han ble oppdratt til å leve etter evne, og har gjort det nesten hele livet. Inntil nylig hadde han til og med sparepenger i banken. Nesten oppsiktsvekkende normal.

– Jeg har vært en helt vanlig person. Aldri levd noe glamorøst liv, levd nøysomt. Hatt budsjett. Halvannet år etter så stod jeg der med millioner i gjeld.

Det hele føles uvirkelig. Thomas trodde ikke dette skjedde med sånne som han. Men det gjør det, for stadig flere.

Forbruksgjelden i Norge er nå på over 160 milliarder kroner og den øker, ifølge Gjeldsregisteret.

Mange har problemer med å betale, hele én av fire i alderen 25 til 44 år, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå.

Når et barn dør

For Thomas startet det med at sønnen ble syk og døde etter å levd i bare noen måneder. Han innrømmer at han ikke taklet det bra, men hvor finner du oppskriften på noe sånt?

Thomas sliter med å huske nøyaktig hva som skjedde i tiden rundt dødsfallet. Alt er litt tåkete fortsatt.

Men han var ikke så god til å snakke om sorgen. I stedet satt han alene med tankene. Etter hvert utviklet det seg til angst og depresjon.

Ikke fikk han sove heller. Medisiner ble løsningen.

Han skylder ikke på legen som skrev ut medisinene, det var han selv som ville ha mer. Men det ble for mye, så mye at han senere måtte på avrusning.

Da han endelig fikk hjelp til å håndtere følelsene var det for seint.

Han hadde begynt å klikke på reklamene.

– Handler ikke om moral

Ingvild Stjernen Tisløv er psykolog og har jobbet med folk som har pengeproblemer i flere år. Hun har selv sett hvor bredt det rammer i befolkingen, forskningen sier det samme.

– Alle kan havne i en situasjon der de er sårbare for å ta dårlige økonomiske valg, sier hun.

For alle kan som Thomas oppleve dødsfall i nær familie, psykisk sykdom eller en skilsmisse. Hendelser som gjør at helt vanlige mennesker tar dårlige valg.

Og mens noen flykter inn i trening eller jobb, tyr andre til rus eller pengebruk for å dempe følelsene. Tilfeldigheter kan avgjøre hva folk velger.

– Dette er ikke et holdningsspørsmål, dette handler ikke om moral, sier psykologen.

Startet med et lite klikk

En sen kveld i 2016 satt Thomas søvnløs på kjøkkenet og surfet rundt på nettet. Medisinene gjorde han rolig, men også sløv og likegyldig.

Da dukket den opp igjen. Reklamen som foreslo at han skulle sjekke hvilket kredittkort som passet for han.

Den hadde bydd seg fram mange ganger før. Det kunne da ikke være så farlig, alle har jo kredittkort. Og en ubekymret helgetur med venner, eller å kunne kjøpe seg noe ekstra fint var akkurat det han trengte.

Han bestemte seg for å klikke. Det føltes som et spill, som om det ikke var virkelig.

Fem minutter senere hadde Thomas penger å bruke. Noen titalls tusen.

Gleden ved å kunne bruke penger overskygget i noen få øyeblikk sorgen over barnet som døde. Det føltes godt.

En gang, to ganger, tre ganger ...

Han skjønner fortsatt ikke hvor pengene ble av. Men han husker småkjøp på nettet, nettauksjoner med ting han samlet på og et par reiser. Han kunne ikke kjøpe store ting, det ville jo bli lagt merke til.

– Det er jo helt idiotisk, men det blir en slags rus.

Og tilbudene om nye lån og kredittkort fortsatte å dukke opp på skjermen. Algoritmene hadde fått ferten av et klikkende menneske.

Blir verre med sosiale medier

Reklamene lokket Thomas med muligheten til å ha et mer gledefylt liv. Men det var ikke det pengene ble brukt til, de gikk i større og større grad til å betale gebyrer og renter.

– De reklamerer for at du skal ta opp lån til å dra på fotballkamp, hvor dumt er ikke det! Har du ikke penger til å dra på fotballkamp så skal du jo ikke gjøre det, sukker han.

Her spiller sosiale medier en viktig rolle, ifølge psykolog Ingvild Stjernen Tisløv. Et sted der vi sammenligner oss med andres tilsynelatende perfekte liv.

Det handler om å ville være en del av gjengen og felleskapet. Og i vårt samfunn er penger en viktig del av dette, i hvert fall hvis du ikke har dem.

– Du kan føle at du mister vennene dine, å blir alene. Hvem er du da? Du skal være veldig sterk for å tåle det, sier psykologen.

Samtidig popper tilbudene om en løsning, i form av lånte penger med høy rente, opp på skjermen. En farlig kombinasjon, mener Tisløv.

Og nå har partiene Ap, Sp og SV satt i gang et arbeidet som kan føre til er forbud mot denne type markedsføring.

Noe som er på tide ifølge organisasjonen Jussbuss.

Vil forby reklamene

– Det er helt spinnvilt, sier Pauline Ladehoff og Trude Røst oppgitt.

De er juss-studenter som jobber med gjeldsrådgiving for Jussbuss. Begge merker hvor pågående reklamene er.

– Har du søkt på «problemer med å betale regninger» en gang så får du de rett opp i ansiktet neste gang du scroller på Facebook eller Instagram, sier Trude Røst.

På Jussbuss har de diskutert om dette kan sammenlignes med alkohol: Et fullt lovlig produkt som ingen vil forby, men som det er dumt å dytte opp i ansiktet på folk.

De er redde for at folk kan få inntrykket av at dette er noe «alle» gjør. De vil derfor ha et totalforbud mot reklamer for forbrukslån i sosiale medier.

Et forslag som vil være vanskelig å håndheve, ifølge bransjeorganisasjonen Finans Norge. Det viktigste er å hindre at folk får ta opp lån de ikke kan betjene. Her er vi på god vei gjennom opprettelsen av Gjeldsregisteret og innføring av utlånsforskriften, mener de.

Millioner i gjeld

For Thomas ble ett kredittkort fort til flere, etter hvert også lån. Hele tiden tenkte han: bare en gang til.

Planen var jo å betale tilbake, men sånn ble det ikke.

Etter knapt to år med klikking var alle sparepengene, og en million han hadde lånt, borte. Det samme var selvrespekten og håpet.

For gjelden, rentene og gebyrene var fortsatt der.

Det er vanskelig for Thomas å skjønne hvordan det kunne gå så langt. I dag er det åpenbart for han at det ville ende i katastrofe.

Vi liker å tro at penger er noe vi har et rasjonelt forhold til, det stemmer ikke. Penger og følelser henger tett sammen, ifølge psykolog Ingvild Stjernen Tisløv.

– Det er lettere å bruke kort enn mynter, og det kan virke som det er lettere å bruke kreditt enn å ta penger fra en sparekonto.

– Så jo farligere pengene er, jo lettere bruker vi dem?

– Ja. Det kan forklare hvorfor folk som har begynt å få gjeld, tar opp mer, sier hun.

Thomas så den lille skriften nederst på annonsene som fortalte hva dette til slutt ville koste. Men det stoppet han ikke.

– Hadde jeg ikke sett den annonsen hadde ingenting av dette skjedd. Et raskt og galt veivalg basert på en reklame gjorde forskjellen. For når jeg først var på den karusellen så tenkte jeg ikke klart, sier han stille.

Som å være våken i 48 timer

De økonomiske problemene har dominert livet til Thomas i flere år nå.

De vanlige tingene mange av oss stresser med kommer først. Jobben, handlingen, middagen, ungene som skal fraktes til og fra ting, leksene som må gjøres og kjæresteforholdet som skal pleies.

Etter det begynner jobb nummer to med å håndtere gjelden. Det å hente posten er en enorm påkjenning, han vet at det er en god mulighet for at det ligger enda flere purringer, krav og forfall og venter på han.

Etter det venter den håpløse jobben med å svare, klage og be om utsettelser. En desperat kamp for å kunne fikse opp i dette selv.

Å leve et dobbeliv ovenfor familien har vært forferdelig belastende.

– Når alt er ferdig, kommer de vonde tankene. Og søvnløsheten. Først da får tankene plass. Det er jo et svik, en form for utroskap. Bare verre.

Ingvild Stjernen Tisløv har møtt mange som Thomas, fulle av selvforakt etter å ha satt seg selv i en tilsynelatende håpløs situasjon. Folk som ikke skjønner hvordan de kunne være så dumme. For henne er det ikke så uforståelig.

Forsking viser at stresset ved å ha pengeproblemer over tid, kan sammenlignes med ikke å ha sovet på 48 timer, sier hun. Båndbredden i hjernen din er under et enormt og konstant press.

– Prøv selv å ta vanskelige avgjørelser når du ikke har sovet på 48 timer. I tillegg skal du få alt annet i livet til å fungere, sier hun.

Du fungerer rett og slett dårligere av å ha økonomiske problemer. Da er det kanskje ikke like uforståelig at du går for noen dårlige løsninger, fortsetter psykologen.

– Ikke så farlig om jeg dør

Høsten 2022

Et forbud mot reklame i sosiale medier vil ikke bety noe for Thomas. Med nesten to millioner i gjeld er det ingen som vil låne han mer.

Det er like greit, han tror uansett ikke at han noen gang kan betale gjelden han allerede har.

I flere år har han følt at han har vært i fritt fall. Men i månedene før jul skjønner han at den desperate kampen for å holde det skjult snart er over. Thomas har tapt. Nå treffer han bakken. Sakte.

– Jeg har flere ganger tenkt at det er ikke så farlig om jeg bare dør nå.

Psykologen hans sier det er begrenset hva han kan gjøre med de psykiske problemene, så lenge Thomas ikke klarer å fortelle om gjeldsproblemene til de som er glad i han. Og da kommer han ikke utenom det han synes er aller vanskeligst, å fortelle familien at han har ødelagt alt.

Det samme rådet gir psykolog Ingvild Stjernen Tisløv. Selv om det kan ende i kjefting, gråting og skriking. Det er ingen enkel løsning her.

– Uansett hvor stor selvforakten og skammen er, så er den alltid mye verre enn den du vil møte når du åpner deg og forteller. Dette kan han ikke bære alene, slår hun fast.

Ellers kan det ende tragisk. Forsking viser at økonomiske problemer er noe av det vanskeligste vi kan oppleve.

– Vi må snakke mer om sammenhengen mellom selvmord og økonomiske problemer. Det er så vanskelig å forestille seg at det kan løse seg. Å hjelpe de med gjelds- og pengeproblemer kan også være selvmordsforebyggende, sier Tisløv.

– Nå orker jeg ikke mer!

Thomas har forberedt seg hele høsten. Han har solgt unna det som kan selges. Litt sånn som gamle folk gjør når det nærmer seg slutten.

Ryddet i papirer. Gjemt de på steder høyt oppe, der kona ikke når opp. Han håper nesten at hun finner de.

Men han klarer ikke å ta steget. I stedet blir han bare en dårligere versjon av seg selv. Hemmeligholdet er som en gift som sprer seg sakte.

En helg tidlig i desember renner det over. Barna maser, men egentlig ikke mer enn vanlig. Kona er frustrert, kan han ikke rydde litt selv om han er sykemeldt?

Han sier fra, roper det ut: Nå orker jeg ikke mer!

Han smeller igjen døra til kjellerstua og blir der et døgn. Ingen skjønner stresset og angsten han lever med.

Trenger et julemirakel

19. desember 2022

Thomas vil fullføre planen når huset tømmes for folk. Men det drøyer lengre enn han trodde.

Heldigvis.

Normalt går det et par dager mellom hver gang broren sjekker meldingene på Messenger. Denne gangen ser han det med en gang, og reagerer lynraskt.

Thomas bryter sammen i telefonen og forteller alt. For første gang ber han sine nærmeste om hjelp.

– Jeg trenger et menneske som jeg stoler på og som er i stand til å hjelpe. Det kan min bror. Kanskje var det derfor jeg sendte instruksene til han? Et lite håp om å få hjelp.

En slags slutt

Hvis du ventet på en avslutning der alt løser seg og alle problemer forsvinner, så må vi skuffe deg. Den muligheten er sjeldent på bordet for folk med så mye uhåndterbar forbruksgjeld som Thomas.

Selv om hans situasjon, med sykdom og livskrise, ikke er utypisk for de med gjeldsproblemer. For vi gjør altfor lite for å hjelpe de på beina igjen, ifølge psykolog Ingvild Stjernen Tisløv .

– Folk må betale for det resten av livet. Det er en straff som er veldig hard, og som gjør det nesten umulig å reise seg. Det tenker jeg er en etisk vurdering vi som samfunn må ta stilling til.

Thomas sliter fortsatt med å betale gjelden, det vil han sannsynligvis gjøre i mange år.

– Jeg kan ikke engang betale for klærne mine selv. Og enkle ting som å gå til tannlege er det bare å glemme. Det er ydmykende, mumler han.

Men han fikk hull på verkebyllen og ba om hjelp. Energien som før forsvant inn i et tankekaos, kan rettes inn mot løsninger, sammen med broren.

Han er nå i dialog med kreditorene. Og familien er fortsatt samlet.

– Broren min sier at kona har all mulig grunn til å bli forbanna, men han skal forsøke å hjelpe så jeg ikke mister familien. Han bryr seg nesten like mye om kona som jeg gjør, sier Thomas.

Trenger du noen å snakke med? Ekspander/minimer faktaboks Hvis du trenger noen å snakke med, kan du benytte noen av disse lavterskeltilbudene: Mental Helse Hjelpetelefonen: Ring 116 123 eller skriv på sidetmedord.no. Tast 2 for foreldresupport og tast 3 for studenttelefonen på samme nummer.

Ring 116 123 eller skriv på sidetmedord.no. Tast 2 for foreldresupport og tast 3 for studenttelefonen på samme nummer. Mental Helse Ungdom: Chattetjeneste på www.mhu.no på mandag til torsdag 18-21. Tjenesten er rettet mot unge voksne (18-35 år).

Chattetjeneste på www.mhu.no på mandag til torsdag 18-21. Tjenesten er rettet mot unge voksne (18-35 år). Kirkens SOS: Ring 22 40 00 40 eller skriv på soschat.no eller meldinger.kirkens-sos.no.

Ring 22 40 00 40 eller skriv på soschat.no eller meldinger.kirkens-sos.no. Kors på halsen: Ring 800 333 21 eller skriv på korspaahalsen.rodekors.no. Tjenesten tilbys av Røde Kors og er for deg under 18 år.

Ring 800 333 21 eller skriv på korspaahalsen.rodekors.no. Tjenesten tilbys av Røde Kors og er for deg under 18 år. Rådgiving om spiseforstyrrelser: Se nettsiden nettros.no. De har både chattetjeneste og telefonlinje.

Se nettsiden nettros.no. De har både chattetjeneste og telefonlinje. Akutt selvmordsfare? Ring 113 når det er akutt og står om liv. Ring legevakt på tlf. 116117 for øyeblikkelig hjelp.

Spillavhengighet Norge: Ring 4770200 eller skriv til kontakt@spillavhengighet.no. Mer info: https://www.spillavhengighet.no.

Ring 4770200 eller skriv til kontakt@spillavhengighet.no. Mer info: https://www.spillavhengighet.no. Hjelpelinjen: Hjelp i forbindelse med penge- eller dataspill. Ring 800 800 40 eller chat på hjelpelinjen.no. Du kan også snakke med din fastlege.