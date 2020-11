Barna ingen vil snakke om

1997

Loven om barn og foreldre, kapittel 2 i kraft

Loven blir endret som en følge av den nye fertilitetsteknologien som blir utviklet i verden.

Loven lyder som følger "Som mor til barnet skal reknast den kvinna som har fødd barnet. Avtale om å føde eit barn for ei anna kvinne er ikkje bindande"

2012

Midlertidig forskrift om anerkjennelse av farskap for barn født av surrogatmor

Flere registreringsfeil hadde ført til at flere foreldre som hadde fått barn ved surrogati var feilregistrert. Noen barn sto for eksempel registrert med to fedre, selv om det ikke er mulig med barneloven. Dette gjorde at barnet ikke var sikret juridisk. Derfor ble det innført en midlertidig løsning. De foreldrene som var feilregistrerte skulle en spesiell tillatelse til å stå som juridiske foreldre selv om det ikke sammenfalte med barneloven.

2013

Midlertidig lov om overføring av foreldreskap for barn født av surrogatmor

Forskriften blir supplert av en lov. Den forutsetter at bestillerfaren regnes som rettslig far til barnet, og gir etter søknad foreldreskap til barnet også for hans nåværende eller tidligere ektefelle, samboer eller registrerte partner dersom det dokumenteres at de hadde felles ønske om å oppfostre barnet sammen. Loven gjaldt bare for søknader sendt før 1. januar 2014 og for barn som oppholdt seg i Norge på dette tidspunktet.

2014

Egen bestemmelse i en ny adopsjonslov

Adopsjonsutvalget foreslo i NOU 2014:9 å innføre en egen bestemmelse i en ny adopsjonslov om adopsjon av stebarn unnfanget med metoder for assistert befruktning som ikke er tillatt i Norge.