Skipet som rygget hjem til jul

Om bord på tankskipet «Vardefjell» har krigen gått relativt rolig for seg. Skipet var nytt ved krigsutbruddet, og mannskapet på 41 har så langt unngått å bli ofre i det pågående

­«Slaget om Atlanterhavet».

Deler av mannskapet helt akter (bak) på «Vardefjell». Trolig på vei fra New York mot Skottland. Matros og fotograf Rolf Lein nummer to fra høyre. Foto: Rolf Lein.

Med 53 andre skip og 14 krigsskip som vokter flankene, seiler «Vardefjell» mot Gibraltar. Skipet er lastet med fyrolje. Konvoien de er en del av, består av støtteskip til «Operasjon Torch»: De alliertes landgang i Nord-Afrika. Målet er å få kontroll på de delene av Nord-Afrika som er kontrollert av det franske Vichy-regimet som støtter Hitler og Nazi-Tyskland.

Tegning av midtskipstankeren «Vardefjell» fra verftet Eriksbergs Mekaniska Verkstads AB i Göteborg som bygde skipet for rederiet Olsen & Ugelstad i Oslo. Foto: Arkivverket

Smellet

Det er to dager siden konvoien forlot Skottland og sent på kvelden 13. desember 1942. Båtsmann Einar Halvorsen (39) ligger fullt påkledd i køya i akterskipet på «Vardefjell» og leser. Klokken 23:20 hører han et øredøvende smell.

Akter på skipet har skytteren Harald Skorstad (20) vakt ved kanonen. Matrosen Ivar Finnskog (23) har vakt på dekk. I samme sekund det smeller, blir Finnskog nedgriset av olje.

Skorstad og Finnskog er overbevist om at en torpedo fra en tysk ubåt har truffet dem. Skorstad løper under dekk og varsler: Alle må opp.

143 meter lange «Vardefjell» er i ferd med å knekke i to.

Akterskipet til «Vardefjell» før ulykken. Rolf Lein har tatt dette bildet fra styrhuset på tankskipet. Foto: Rolf Lein

I stummende mørke er det bare lommelyktene som hjelper mannskapet med å få oversikt. Skorstad og Finnskog forsøker å få ut en av livbåtene på le side.

De løfter blikket, og ser forparten av «Vardefjell» endre kurs hardt babord og begynner å svinge tilbake rett mot dem. Selv er de fortsatt på vei rett frem.

De løper over til motsatt side, og forsøker å låre en ny livbåt, denne gangen mot vinden.

Stormen knuser livbåten mot skipssiden.

Etter fem minutter forsøker de å sette livbåt nummer to på vannet. 15 til 20 av mannskapet hopper om bord, men en diger bølge feier over skipet og fyller livbåten. Alle faller i sjøen, men takket være et redningsnett klarer de fleste å klatre tilbake.

Førstemaskinisten Rolf Ugelstad (39) og fyrbøter John Opheim (22), sistnevnte mønstret på «Vardefjell» fem dager tidligere, blir borte i bølgene. Ivar Finnskog forteller senere at om de ikke hadde hengt ut redningsnettet, ville samtlige i livbåten mistet livet.

Fyrbøter John Opheim til venstre, og førstemaskinist Rolf Ugelstad ble aldri sett igjen etter at en brottsjø feide dem over bord. Bildene er publisert i minnebøkene «Våre Falne» etter krigen. Foto: Våre Falne

Tragedien

I sjøforklaringen beskriver mannskapet at forskipet til slutt sliter seg løs og kommer drivende fritt forbi, på babord side av akterskipet.

På det synkende forskipet befinner kapteinen og de tre styrmennene seg sammen med seks andre av mannskapet. De blir aldri sett igjen.

Bildene over viser de som ble borte med forskipet. Fra venstre kaptein Nils-Ambjørn Ambjørnsen (48), førstestyrmann Christian Rougtvedt Riege (51), andrestyrmann Gerhard Johan Lervaag (37), telegrafist Charles A. Shand (19), skytter Henry Johan Larsen (21) og stuert Andreas Fjukstad (36). NRK har ikke klart å oppdrive bilder av tredjestyrmann Carl Martin Larsen (34), telegrafist Thomas Henry Dixon (18) og messeguttene Walter Williams (19) og Joseph Beagan (21). Skytteren Henry Johan Larsen hadde vært om bord i fem dager da Vardefjell forliste. Foto: Bokverket Våre Falne

Den store konvoien vernet av fjorten krigsskip verken snur eller sakker av. En konvoi kan ikke stanse. Langt flere liv kan gå tapt hvis de stopper for å redde mannskapet på «Vardefjell». Alene igjen står 29 mann på et halvt skip i mørket.

Den nye kapteinen

Matrosen Rolf Lein (20) har kjøpt seg kamera i New York, og har tidligere fotografert styrhuset på skipet fra akterdekket.

«Vardefjell», sett fra akterdekket. Bildet er tatt på ukjent tidspunkt før hendelsen i Nord-Atlanteren. Foto: Rolf Lein

Når katastrofen er et faktum tar han et nytt bilde.

«Vardefjell» etter hendelsen. Hele forskipet er borte, og bølgene slår over dekket på båten. Bildet er tatt på vei mot land etter hendelsen. Foto: Rolf Lein

Over halve skipet er borte.

De kan fortsatt se forskipet til «Vardefjell», et stykke unna. Det ligger nå lavt i vannet, i ferd med å gå ned.

De overlevende har ikke erfaring med å styre «Vardefjell». Dessuten er styrhuset og broen nå borte.

Øverst på den maritime rangstigen er nå annenmaskinist Anders Skotheim (35) og tredjemaskinist Henry Gjervik (37). De samler de overlevende og holder skipsråd. Skotheim og Gjervik peker på båtsmann Halvorsen som ny kaptein. Det blir enstemmig vedtatt.

Selv om skroget de befinner seg på lekker, har den ikke sunket. De har også godt med mat og vann. Ennå er de ikke helt fortapt.

Så lenge skuta kan gå

Til tross for at skipet er delt i to, så har maskinen helt bak i skipet, ikke tatt skade. Maskinistene konkluderer med at de kan få liv i skipet. Det de ikke kan, er å sette full fart fremover. Da vil skroget grave seg ned i bølgene og gå rett til bunns.

Det mannskapet gjør da, er å rigge et nødror og nødkompass. Med et kart fra veggen i messa stikker de ut en kurs de tror de vil føre dem tilbake til utgangspunktet. På sidene av akterskipet maler de følgende beskjed:

VARDEFJELL: SEND HELP S.O.S.

To dager etter ulykken får mannskapet i gang hovedmotoren på «Vardefjell» og båtsmannen beordrer at de slår bakk og holder lav fart. De neste dagene stamper vraket sakte, men sikkert bakover i stormen.

Loggene er korte: Været er dårlig. Stor sjø og slingring. Fly observert.

Forsiden på maskindagboken som var ombord på Vardefjell da skipet knakk i to. Korte notater fra dagene da Vardefjell rygget over havet.

Den 20. desember ligger to små britiske speiderfly og kretser over skipet i flere timer, før de forsvinner. Mannskapet klarer ikke å kommunisere med pilotene.

22. desember, ved middagstid, dukker et stort Short Sunderland-fly opp. Det flyr lavt og sender morsesignaler med lys til mannskapet. Ingen av mannskapet som er igjen om bord, forstår hva pilotene prøver å fortelle dem.

Maskinistloggen oppgir at det er et fly av type Short Sunderland som kretset over skipet i en lengre periode. Det britiske sjøflyet ble brukt til patruljering for skipskonvoiene, angrep mot tyske ubåter og redning av mannskap på havet dersom været tillot det. Foto: Imperial War Museums

Flyet forsvinner, men kommer tilbake og dropper røde lys i vannet for å markere at «Vardefjell» og de 29 om bord har blitt sett. Redningen må være nær.

Orkan

Lille julaften blåser det opp til orkan styrke. De har ikke sett flere fly. Det som er igjen av skipet ruller i den store sjøen, og mannskapet frykter flere ganger i løpet av dagen at de skal kantre. Så senker mørket seg natt til julaften 1942.

Rundt to på natten ser de lys fra land, på begge sider. Mannskapet begynner febrilsk å samle sammen skrapjern og metall. Nå trenger de et nødanker.

Da mannskapet på «Vardefjell» nærmet seg land, var det et dramatisk landskap som møtte dem da det lysnet julaften morgen 1942. På bildet ser man Ásmundurstakkur på nordvestkysten av Færøyene Foto: Erik Christensen – Eget verk, CC BY-SA 3.0

Båtsmannen beordrer full stans.

Etter 11 dagers baklengs seilas på et halvt tankskip tror de seg berget.

Men hvor er de?

De ser brottsjøer slå mot land og høye forrevne klipper.



Båtsmann Einar Halvorsen gjetter at de ligger utenfor Irland, eller kanskje Skottland?

Postbåten

Om bord i postbåten «P231» er Frederik Joensen (24) på vei til på Suðurøy. Han skal feire jul med sin forlovede og hennes familie.

Frederik Joenssen som ung mann, og båten P231 Sigmundur som han trolig dro ut med for å møte Vardefjell.

I det de klapper til kai, kommer Sysselmannen og ber dem om å gå ut igjen. Etter sigende skal det ligge en merkelig farkost og drive ute i fjorden. Joensen lemper kofferten sin over ripa og gir den til Sysselmannen, for sikkerhets skyld.



De går nordover, så ser de hva Sysselmannen siktet til. De har aldri sett noe lignende. Midt ute i fjorden ligger det et halvt, norsk tankskip.

På «Vardefjell» forbereder kokkene Alf Bernard Andersen (37) og Kornelius Kristiansen (21) julelunsj i byssa. Mannskapet på dekk har jobbet hele natten med å sette sammen et nødanker.



Mens det ringer inn til jul på land, oppdager mannskapet to båter i horisonten med kurs for dem. Når båtene er på praiehold, blir de anropt på dansk.

Redningen

Frederik Joensen har senere fortalt at han tok seg om bord i «Vardefjell», til et mannskap som var mer enn klare for å komme seg i land. Joensen har senere fortalt at han aldri sett noen fire seg så raskt ned et tau. Skipsloggen fra 24. desember 1942 setter punktum for mannskapets ville seilas: «Forlot skipet klokken 13:05.»

I Riksarkivet er loggboken fra «Vardefjell» oppbevart. 2. maskinist Anders Olai Skotheim førte daglig logg mens skipet rygget mot Færøyene. Dette er hans siste loggføring.

Til NRK har Frederik Joensens sønn fortalt at farens forlovede, Elly på Vágur, ble overrasket da det bare kom en koffert på døren om formiddagen den julaftenen. Først nærmere midnatt, kom en sliten ung mann inn døren, med en vill historie. Frederik og Elly Joensen giftet seg noen år senere og flyttet etter hvert til Norge.

Mannskapet blir tatt inn til hovedstaden Tórshavn, hvor det fem dager senere blir holdt sjøforklaring. De elleve dagene om bord preget de overlevende, men de slapp unna store fysiske skader.

Akterskipet til «Vardefjell» under slep. Foto: BOKEN OLSEN & UGELSTAD 1915-1965 VED ROLF B. HARALDSEN. FOTOGRAF IKKE OPPGITT.

Utover natten og romjulen blåste det opp igjen, og gjentatte bergingsforsøk mislyktes. Vraket ble liggende og drive i flere dager. Først da akterskipet begynte å nærme seg Norge 2. januar 1943, fikk man kontroll.

Nortraships inspektør var ikke i tvil om årsaken til katastrofen, etter å ha sett bilder av vraket:

Deres Majestet, I ærbødighet tillater jeg å henvise til min skrivelse av 29.april om motortanker «Vardefjell». Jeg har nu fått oversendt en rekke fotografier tatt efter at skipet var satt i dokk, og jeg tillater med å vedlegge et sett. Det fremgår av disse fotografier at det neppe kan ha vært noen eksplosjon ombord og sannsynligheten er at skipet har brukket i sjøen under hårdt vær.

Bilder av akterskipet til Vardefjell da skadene ble inspisert i 1943. Foto: J. H. CLEET / NORSK MARITIMT MUSEUM Bilder av akterskipet til Vardefjell da skadene ble inspisert i 1943. Foto: J. H. Cleet / Norsk Maritimt Museum Bilder av akterskipet til Vardefjell da skadene ble inspisert i 1943. Foto: J. H. Cleet / Norsk Maritimt Museum Bilder av akterskipet til Vardefjell da skadene ble inspisert i 1943.

Nortraship bestemmer seg for å reparere vraket, «Vardefjell» skal seile igjen. Tilstanden til akterskipet var god, behovet for tankskip stort og et verft i Sunderland var i ferd å bygge et nytt skip. De hadde forskipet, men ennå ikke bygget akterdelen.

Foto: Tyne & Wear Archives & Museums

Sommeren 1944 drar nye «Vardefjell» i konvoi fra Skottland mot New York. Skipet har nytt mannskap og seiler uten store uhell resten av krigen.

NRK har vært i kontakt med flere av familiene til de som var om bord. Få av de overlevende ville prate om prøvelsene de hadde vært igjennom, så for mange av familiene forble historien om skipet som rygget hjem til jul en gåtefull fortelling.

De fleste reiste videre med ulike skip i løpet av februar 1943, og fortsatte den norske krigsinnsatsen på verdenshavene.



Slik gikk det med de overlevende (alder på julaften 1942 i parentes):

Båtsmann Einar Halvorsen (39) Halvorsen tok hyre som Båtsmann på tankskipet M/T Glittre 9.februar 1943. 14 dager senere blir skipet torpedert av den tyske ubåten U-628 i en konvoi mot New York. Halvorsen overlever også denne hendelsen og fortsetter å seile resten av krigen. Han kommer tilbake til Norge 12.juni 1945.

Halvorsen dør rett etter sin 60-årsdag i Porsgrunn. Han fikk ingen barn.

Matros Rolf Lein (20) Lein tok flere bilder ombord på «Vardefjell», seilet videre hele krigen. Han fikk to barn deriblant fotografen Cato Lein.

Skytter Harald Skorstad (20) Skorstad hadde vakt på dekk da «Vardefjell» knakk i to. Han seilet videre resten av 2.verdenskrig som matros og skytter. I 1946 ble han amerikansk statsborger og bosatte seg i USA.​​​​​

Matros Ivar Finnskog (23) Finnskog sto på dekk da «Vardefjell» knakk i to og øyenvitne til hendelsen. Han var også blant de som havnet i vannet kort tid etter. Finnskog dro ut på havet igjen halvannen måned etter hendelsen og seilte resten av krigen.

4.maskinist John Andre Lien (34) Lien sto i maskinen da «Vardefjell» knakk i to, og var blant de som desperat forsøkte å få kontakt med styrhuset rett etter hendelsen. Lien stoppet motoren på «Vardefjell» da han forstod noe alvorlig hadde skjedd, og forsøkte også å få kontakt med broen via telefon, men lyktes aldri å få kontakt. Lien var blant de som holdt skipet i gang hele veien til Færøyene.



Etter hendelsen fikk Lien tillatelse til å jobbe på land i et halvt år, før han mønstret på skipet "Hai Lee" som maskinassistent resten av krigen.

Pumpemann Bertil Sommelius (22) Sommelius hadde tidligere vært ombord i MS «Dagfred» som ble senket av en japansk krysser. Etter «Vardefjell» dro han ut på havet igjen den 27.februar 1943 med det norske skipet MS «Thorstrand». Skipet ble torpedert av den tyske ubåten U-172 den 5.mars, midt på Atlanterhavet. Sommelius overlevde torpederingen, men det er ikke kjent hva han gjorde videre.

Tømmermann Lauritz Uggedal (45) Uggedal ble torpedert på sin neste mønstring den 11.april 1943 ombord på DS «Ingerfire» Han overlevde senkningen, men døde av sykdom 29.januar 1944 i New York.

Matros Trygve Geitrheim (21) Geitrheim fortsatte å seile med tankskip resten av krigen. Han flyttet hjem til Bergen og fikk fire barn. Han var sjømann hele livet, og fortalte åpent om reisen med «Vardefjell».

Matros Jens Flatebø (22) Flatebø fulgte båtsmann Einar Halvorsen ombord på tankskipet Glittre, som ble torpedert 23.februar 1943, to måneder etter han kom i land med «Vardefjell». Flatebø overlevde torpederingen, og seilte med flere tankskip resten av krigen.

Matros Martin Fromreide (31) Fromreide seilte videre 8.februar med DS «Norfalk», før han tok hyre på tre andre tankskip i løpet av krigen.

Matros John Vallin Pettersen (18) Pettersen seilte videre resten av krigen, og mønstret først av i Rotterdam sensommeren 1946.

Matros og skytter Bjørn Søilen (20) Søilen hadde sitt første oppdrag som skytter ombord på «Vardefjell». Han seilte resten av krigen på fem andre skip. Søilen hadde bursdag 20.desember. Det er ukjent om den ble markert i akterskipet.

Matros Trygve Larsen (19) Trygve Larsen var 18 år gammel da «Vardefjell» knakk i to. Han hadde allerede vært gjennom en dramatisk torpedering med tankskipet Andrea Brøvig et halvt år før reisen med «Vardefjell».



Larsen omkom sammen med 16 andre nordmenn i en brann ombord på tankskipet «Boheme» etter en kollisjon 20.oktober 1962.

Matros og skytter Trygve Eugen Olsen (26) Olsen utdannet seg til skytter i løpet av krigen, og hadde en av sine første oppdrag som skytter ombord på «Vardefjell». Han tjenestegjorde på ytterligere seks skip i løpet av krigen. Olsen hadde bursdag samme dag som skipet hadde avreise Skottland.

2.maskinist Anders Skotheim (35) Skotheim var trolig blant de som klarte å få maskinen i gang igjen på akterskipet til «Vardefjell». Skotheim var også den som trolig førte maskinloggen hver dag. Han bosatte seg i Bergen etter krigen.

3.maskinist Henry Gjervik (27) Gjervik seilte i likhet med resten av mannskapet. Han ble amerikansk statsborger etter krigen, men er gravlagt i hjembyen Bergen.

Elektriker Sigurd Svendsen (38) Svendsen var ombord i et nytt tankskip allerede én måned etter hendelsen med «Vardefjell». Han jobbet på sjøen store deler av livet.

Reparatør Karl Ivar Karlsson (54) Karlsson var født i Finland, men bodde i Tønsberg og var på hvalfangst da krigen brøt ut.

Karlssons mønstringer etter hendelsen med «Vardefjell» er vanskelig å spore, men han har trolig seilet med flere utelandske skip fra 1943.

Mekaniker Oddvar Andersen (24) Andersen seilte resten av krigen på flere forskjellige skip, og mønstret av i New York 2.august 1945.

Mekaniker Harald Olsen (51) Olsen seilet gjennom hele krigen, blant annet på libertyskipet «Kirkenes». Det er ukjent hva Olsen gjorde etter krigen.

Mekaniker Josef Iversen (20) Iversen gikk ombord på MT «Stigstad» 8.februar 1943. 13 dager senere ble skipet torpedert av en tysk ubåt. Tre av mannskapet omkom. Iversen seilte videre med tre andre skip før 2.verdenskrig var over.

Mekaniker Paul Braathen (26) Braathen gikk ombord i MS «Heranger» i februar 1943, og etterutdannet seg til telegrafist under krigen. Han seilte senere på tankskipene Norden og Fenris som henholdsvis andre og førstetelegrafist.

2.kokk Kornelius Vetland Kristiansen (20) Vetland Kristiansen fortsatte å lage mat resten av livet, men fortrinnsvis på land. Han drev flere resturanter på Vanse rett ved Farsund frem til sin død.

Familien forteller at han var en godt likt person og kjent for sine enormt store komper som han laget for salg i sine restauranter.

Fyrbøter Nils Jakobsen (23) Jakobsen fortsatte på havet resten av livet, og seilte som førstemaskinist helt frem til 1979.

Smører Michael Melia (18) Britiske Melia seilte videre som messegutt i 1943. Videre tjeneste under 2.verdenskrig er ukjent.

Smører Hans Røberg (26) Røberg seilte videre som motormann på MS «Bosphorus», og deretter på flere andre skip gjennom 2.verdenskrig. Hans siste seilas i krigen var med DS «Stavangerfjord».

Maskingutt David Rowland Cotton (16) Britiske Cotton var blant de yngste ombord. Han seilte videre med flere norske skip resten av krigen.

Kokk Alf Bernard Andersen (37) Andersen seilte videre som kokk på en mengde skip utover krigen. Han mønstret av i New York 7.juli 1945.

Messegutt Alexander Murray Britiske Murray seilte videre med det norske tankskipet Polartank frem til slutten av mai 1944. Hva han gjorde etter dette er ukjent.

Roxy Skipshunden "Roxy" er den eneste av mannskapet som ble igjen på Færøyene etter forliset, og levde resten av livet sitt på land.

