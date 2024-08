Rektors verste mareritt

Statssekretær Synnøve Mjeldheim Skaar fikk disse spørsmålene på e-post fra NRK:

Føres det nasjonal oversikt over skoleansatte som dømmes for seksuelle overgrep mot elever?

Hvis det ikke føres – hva er grunnen til at det ikke gjør det?

Uten slik oversikt – hvordan vet man om det blir flere eller færre overgrep i skolen – og kan vurdere/sette inn tiltak deretter?

Finnes det planer om å opprette en slik oversikt?

Her er svaret:

– Vold og overgrep mot barn er alvorlig kriminalitet. Å bli utsatt for overgrep har store og varige konsekvenser i barn og unges liv. Derfor må ressursene våre gå til å forebygge, avdekke og følge opp sakene, ikke til å lage statistikk som slår fast det vi allerede har solid grunnlag for å slå fast – at dette skjer og at det skjer for ofte. Det er noe alle som arbeider med barn og unge har plikt til å avverge. Jeg har lite tro på at norske skoleledere sitter og venter på tall som skal overbevise dem om at de skal være årvåkne og ha lav terskel for å gripe inn ved bekymring om overgrep.

– Det er uheldig å fremstille det som at én statistikk til er det som vil hindre at barn utsettes for overgrep. Vi vet at det viktigste er kompetansen hos kommuner og ansatte i barnehager, skoler og SFO og at vi sørger for god tilgang til kunnskap, kompetanseheving og pedagogiske ressurser. Derfor har blant annet Utdanningsdirektoratet fått i oppdrag å utvikle en oversiktlig digital inngangsport som skal gi ansatte i skole og barnehage enkel tilgang til kvalitetssikret kunnskap og verktøy. Arbeidet skjer i samarbeid med Helsedirektoratet, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet.

– Skal vi lykkes i å beskytte barn og unge bedre, må vi være kunnskapsbaserte når vi prioriterer. Det er ikke grunnlag for å si at det som beskytter barn og unge best nå, er at vi bruker ressursene på å hente inn flere tall om vold og overgrep og finsortere på sektor og yrkeskategori. Så er jeg er helt enig i at solid kunnskapsgrunnlag er avgjørende for å lykkes med innsatsen. Det understreker regjeringen i opptrappingsplanen mot vold og overgrep mot barn. Regjeringen er, i samarbeid med SSB, i gang med å vurdere hvordan statistikk om vold og overgrep mot barn skal videreutvikles og kvalitetssikres for å styrke innsatsen.