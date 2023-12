Politimannen hadde hørt rykter i årevis: – Dette er en farlig praksis

I flere måneder har arbeidshverdagen til Endre Tou vært sentrert rundt én sak: Øvelse Nordlys.

Som øvingsansvarlig i Politidirektoratet, er det ikke første gangen han skal sitte i sjefsstolen når politiet trener på kontraterror.

Men denne gangen har det vært annerledes. For på bakrommet har Endre stått i en krise:

– Jeg har tenkt på dette hver dag, og prøvd å finne en slags logikk i det, sier Endre.

– Det eneste jeg vet er at dette medvirket til at jeg og kona gikk fra hverandre.

Årsak? Hun er fra Iran.

– Plutselig en dag er jeg en honningfelle og en spion. Jeg føler meg så uglesett, sier Sameera Tou.

Rykter i et fjellanlegg

Men la oss spole tilbake til start.

Endres historie, i hvert fall denne delen av den, starter i 2008. Året han møter sin kommende ektefelle.

Året markerer også startskuddet på det som skal bli en karriere i politiet. Politihøgskolen er avsluttet, og en jobb i Beredskapstroppen er på trappene.

Til NRK forteller Endre at han de neste årene jobber opp mot narkosmuglere og andre organiserte kriminelle. Han sier han pågriper ekstremister, enkelte så ofte at han mistenker at de vil kjenne ham igjen.

Endre Tou er blant flere i politiet som i senere tid har mistet sin sikkerhetsklarering. Foto: Rune Hansen / NRK

– Jeg har jobbet i åtte år opp mot noe av det verste som Norge har å by på. Det er folk som er villige til å gå ganske langt for å unndra seg loven.

Jobben har vært full av risiko. Han visste ikke at det var ekteskapet som ville bli problemet.

Les intervjuet med Sameera lenger ned i saken.

Første gang Endre lukter lunta er i 2019. Han har startet i en ny kontorjobb i Politidirektoratet, og over lunsjbordet overhører han noen spøke med en kollega.

– Han var gift med en kvinne fra Ukraina, og spøken gikk ut på at han måtte finne seg en annen jobb, sier Endre.

Noen år senere, på oppdrag med Forsvaret i et fjellanlegg i nord, kommer temaet opp igjen. En bekjent jobber med en oppgave om at stadig flere blir fratatt klareringen sin.

Endre har gjennom store deler av karrieren sin hatt sikkerhetsklarering på høyt nivå. Det betyr at han har vært vurdert som skikket til å behandle sikkerhetsgradert informasjon.

Bak fjellveggene kommer han på at klareringen er i ferd med å gå ut på dato.

Når han kort tid senere blir kalt inn til en sikkerhetssamtale hos Sivil klareringsmyndighet (SKM), tror han det er for å få klareringen sin fornyet.

– Men denne gangen spør de meg om en del rare ting som jeg aldri har blitt spurt om i de samtalene før.

Slik Endre husker det, dreier samtalen seg fra å handle om ham, til å handle om ektefellen hans. Om familien hennes, oppveksten og om hun praktiserer noen religion.

– Slik jeg husker det, spurte de meg aldri om hvilke rutiner og erfaringer jeg har rundt det å bli utsatt for press, sier han.

Han går ut med en uggen følelse i magen.

– Ja, jeg er utstøtt

Månedene går. Den dårlige magefølelsen forsvinner aldri helt.

Samme dag som Politidirektoratet skal ha sommerfest, sitter Endre og venter på kollegaene sine utenfor kontoret. En leder går forbi.

– Han ser på meg og sier: «Ja, her sitter du og venter på utsiden.» Jeg ler, og sier at: «Ja, jeg er utstøtt».

Latteren blir til stillhet.

– Han hadde fått svar på søknaden min om sikkerhetsklarering. Jeg hadde fått avslag. Det var første gang jeg hørte om det, sier Endre.

Begrunnelsen, får han senere vite, er at ektefellen hans gjør ham sårbar for press.

Landet hun opprinnelig kommer fra, Iran, er et Norge helst vil ha på en armlengdes avstand. Frykten er at de driver etterretning på norsk jord, og bruker egne borgere i arbeidet.

«Vi viser her særlig til at Iran gjennom PSTs årlige ugraderte trusselvurdering i 2022 er vurdert til å utgjøre en av de største truslene mot Norge.» Sivil klareringsmyndighet

Endres ektefelle vurderes etter iransk lov fortsatt som iransk statsborger. Hun har vært på besøk i fødelandet, ifølge ham sist i 2005. Hennes slektninger har også vært på besøk i Norge, og noen av de som bor her, har reist til Iran.

En situasjon som hans «sterke tilknytning til Norge ikke kan veie opp for», ifølge Sivil klareringsmyndighet (SKM).

«Vi vurderer at du via din ektefelle har en tilknytning til Iran som er av betydning for vurderingen av din sikkerhetsmessige skikkethet.» Sivil klareringsmyndighet

Ingen adgang

For å komme inn gjennom sikkerhetsslusene hos Politidirektoratet, trenger du et nøkkelkort.

For å komme inn i det åpne kontorlandskapet i første etasje, må du pipe deg inn med kortet på nytt.

– La oss se om det er ledig her.

Seks føtter avslører at grupperommet er opptatt. Men rundt hjørnet er det ledig. Her kan Endre jobbe.

Tou er i dag øvingsansvarlig i Politidirektoratet. Foto: Rune Hansen / NRK

Noen etasjer opp med heisen, og vipps, må du frem med nøkkelkortet igjen. Ikke alle kort gir deg adgang her.

For å komme inn må du være sikkerhetsklarert.

Siden Endre mistet klareringen sin sommeren 2022, har han fått autorisasjon fra arbeidsgiver på nivået «Begrenset». Det samme er tilgangen hans: Begrenset.

Det er halvannet år siden Endres kort virket. Han må fotfølges når han skal inn på det som før var hans eget kontor.

– Jeg, alene, er ikke så viktig. Men jeg har en portefølje i politiet, og det er ikke rubb og stubb med folk som kan overta og være min reserveløsning, sier han.

Det er mange samtaler han ikke har fått være med på. Samtaler han ellers hadde hatt mye å bidra med i, mener han.

Gjennom krigen i Ukraina, sabotasjen av Nord Stream og angrepet under pridefeiringen i Oslo, sender han mailer til kollegaer for å tipse dem om det han vet, forteller han.

Han forventer ikke noe svar. Han får det sjelden.

Har du tips? Ekspander/minimer faktaboks NRK er avhengig av gode tips. Du kan ta kontakt med oss på krypterte kanaler.

Signal: +47 45264614

Protonmail: lthommessen@protonmail.com

– Jeg er vesentlig hindret fra å bidra inn i den pågående krisehåndteringen.

Grunnen, mener han, er manglende tid og kunnskap hos SKM.

«Profesjonelt og i tråd med regelverket»

– De har ikke tid til å gjøre grundige individuelle vurderinger på grunn av den store sakspågangen. De har heller ikke kunnskap om organisasjonene og etatene de klarerer for, sier Endre.

Da SKM ble opprettet i 2018, slo man det som før var 26 ulike klareringsmyndigheter sammen til én. Avstand, objektivitet og kortere behandlingstid var argumentene.

Før dette satt klareringsmyndigheten hos politiet.

Endre mener de som var til stede i det daglige arbeidet hadde bedre forutsetninger for å vite hvem som skulle – og hvem som ikke skulle – ha tilgang til hemmeligheter og lukkede fora.

Endre Tou opplever den nye arbeidshverdagen som begrensende. Her fra hjemmekontoret. Foto: Rune Hansen / NRK

Han mener avstanden til Moss, der SKM holder til, er for stor. Endre vil tilbake til den tidligere modellen.

– Enten må politiet klarere sine egne, eller så må SKM ha en faktisk dialog med etatene de klarerer for i saker hvor det er tvil om klarering kan gis.

Han mener «mangel på kunnskap» om interne forhold i politiet er et problem.

– Først når de har det, vil de ha grunnlag for å gjøre en tilstrekkelig grundig individuell vurdering.

– Jeg kan se at det oppleves som fordelaktig å ha en klareringsmyndighet nærme personellet som skal klareres. Samtidig har det en rekke ulemper, sier Gudmund Gjølstad.

Han er direktør i SKM, og treffer NRK på sitt hovedkontor i Moss.

– Min oppfatning er at en del av ulempene er årsaken til at man valgte å etablere SKM; for å både skape økt likebehandling, men også sikre at saksbehandlingen skjer profesjonelt og i tråd med regelverket, ikke basert på potensielt små forhold ute i mange virksomheter.

Samtidig har SKM med sine 54 ansatte og 10.000 saker bare i år, hatt noen utfordringer. De handler blant annet om at saksbehandlingen kan ta lengre tid enn de ønsker.

Les også «Elvin» satset alt. Nå føler han seg dolket i ryggen

Ikke om kompetanse, mener Gjølstad.

– Åpenbart vil virksomhetene vi klarerer for, kjenne sine behov og stå i en kryssild mellom ulike interesser. De har også mulighet til å orientere oss om sitt behov og hvorfor ulike personer skal klareres i sine forespørsler.

Dialogen er der, ifølge Gjølstad. Så er det opp til SKM å fatte en individuell vurdering.

Da er tilknytning til andre land bare ett av flere forhold som blir vurdert, fortsetter han.

– Styrken med SKM og færre klareringsmyndigheter er økt rettssikkerhet for den enkelte og en høyere kvalitet i arbeidet som etter min oppfatning også bidrar til riktigere avgjørelser og mer sikkerhet for samfunnet.

Gudmund Gjølstad er direktør i Sivil klareringsmyndighet. Foto: Rune Hansen / NRK

Når det gjelder sikkerhetssamtalen Endre forteller om, sier Gjølstad at religiøs tilknytning ikke skal vektlegges som sikkerhetsmessig relevant i en slik samtale.

Han sier at SKM ikke er gjort kjent med at noen har opplevd sikkerhetssamtalene som ubehagelige, men at de beklager hvis det er tilfellet.

Et umulig valg

– Avslaget mitt er basert på at jeg gjennom min kone kan påvirkes til å handle i strid med nasjonale interesser, sier Endre oppgitt.

Da han får avslaget i 2022, er ikke løsningen åpenbar. Han begynner med å formulere en klage.

«Min kone har ingen tilknytning til Iran», skriver han, og ramser opp alt han mener underbygger deres sak.

«Dersom jeg skulle bli klar over trussel eller press mot min familie (…) eller mot slekt i Iran, er min kone innforstått med at jeg vil kontakte arbeidsgiver (…). Dette har vi vært enige om siden jeg hadde min første sikkerhetssamtale.» Endre Tou

Han legger til: «Til info: Ingen av disse temaene ble brakt opp ifm. sikkerhetssamtale ut ifra det jeg kan huske.»

Vedtaket blir ikke omgjort. For et drøyt år siden klaget han videre til Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM).

Klagen er enda ikke besvart.

For Endres arbeidshverdag betyr det en ting: Nøkkelkortet virker ikke. Også for hans privatliv, får det konsekvenser.

– Det er ikke på grunn av dette at vi skiller oss, men det er klart det er en medvirkende årsak, sier Endre.

Vinteren 2023 bestemte Endre og ektefellen hans seg for å gå hver til sitt.

– Det er på sett og vis en konsekvens av den behandlingen vi har fått.

Alle forhold har oppturer og nedturer, sier Endre. Situasjonen på jobb, og alle følelsene som fulgte med, ble en ordentlig nedtur.

– Hun har klandret seg selv, helt uriktig. Jeg har sagt til henne hele tiden at det ikke har noe med henne å gjøre, at det er en saksbehandlingsfeil. Men hun føler nok på dette.

De to har alltid vært «moralske mennesker». Men i dette systemet blir moralen satt til side, mener han.

– Det var vanskelig for meg å forsvare overfor henne hvordan jeg kunne jobbe i et system som tror at hun utgjør en risiko for meg.

Skyldfølelse og dårlig samvittighet

Når NRK forteller Sameera Tou at vi har snakket med eksmannen, går hun rett på sak:

– Jeg har sittet med skyldfølelse og dårlig samvittighet fordi jeg kommer fra feil land.

Hun er fra før godt kjent med at Endre forteller sin historie. Forholdet de to imellom, er fortsatt solid. Og grunnen til at hun vil snakke, er todelt.

For det første vil hun hjelpe ham.

– Han er god nok for å risikere livet sitt for landet, men plutselig er han en risiko? Endre er en uskyldig part i dette. Det er urettferdig.

Sameera Tou sier til NRK at hun føler seg uglesett av klareringsmyndighetene. Foto: Privat

For det andre vil hun stå opp for seg selv. For før nå, har hun aldri blitt kontaktet om saken, sier hun.

– Jeg føler meg så uglesett. Myndighetene tror at jeg kommer til å gjøre noe som setter faren til barna mine i fare. Hvordan får de seg til å dømme meg på den måten?

– Ingen har spurt meg om min side. Det er jeg som blir dømt her, men jeg har ikke noe jeg skulle sagt for å forsvare meg, sier Sameera.

Ifølge Sameera er tilknytningen hennes til Iran begrenset. Hun forteller at faren hennes var mot regimet, og at de flyktet på grunn av hans politiske aktivitet.

Selv unnlot hun nylig å stille i demonstrasjoner i solidaritet med iranske kvinner, i frykt for at det skulle påvirke saken.

Les også Han beskyttet Norge – nå er han en risiko

Helt siden hun var liten, er det Norge som har vært hjemme, forteller hun. Hennes nærmeste familie er norske statsborgere, med norske pass.

– Jeg hadde forstått det hvis jeg hadde bånd til Iran. Men jeg har jo ingen. Hadde jeg bare hatt det.

– Ved et avslag kan det være ting i ditt eller Endres liv som SKM er kjent med, og som de av ulike grunner ikke kan dele med dere. Hva tenker du om det?

– Det er enkelt for SKM å skjule seg bak et sånt utsagn. Hvis man først får avslag, fortjener man å få vite hvorfor.

I PSTs fotspor

– SKM deler informasjon i tråd med bestemmelsene i lov om nasjonal sikkerhet, sier SKM-direktør Gudmund Gjølstad.

SKM er ifølge Gjølstad pålagt å holde tilbake deler av informasjonen de har i klareringssaker.

– Ved å røpe mer, ville vår saksbehandling verken ivaretatt formålet med eller bestemmelsene i loven.

Han forteller at SKM ikke kontakter nærstående direkte når de behandler klareringssaker.

For dem, er det ofte er usikkert om en nærstående kjenner til behovet om klarering.

– Vi har forståelse for at en negativ avgjørelse kan være utfordrende og inngripende. Våre avgjørelser vil i noen saker bidra til å beskytte både hovedpersonen og nærstående, fortsetter Gjølstad.

Han sier at fødeland og statsborgerskap ikke alene vil medføre avslag på sikkerhetsklarering.

Flere kilder NRK har snakket med, tviler på at det ikke er landbakgrunn som er avgjørende.

– I alle avslagsbrevene NRK har lest, er det helt konkret Iran som legges vekt på og i liknende ordelag. Hva er ditt svar til dette?

– Ved vurdering av klareringsavgjørelser er vi pålagt å gjøre en individuell og helhetlig vurdering, hvor mange forskjellige forhold inngår, sier han.

– Ved å følge blant annet PST sine trusselvurderinger kan bakgrunn fra flere land utløse et behov for å vurdere tilknytning spesielt. Vårt nasjonale sikkerhetsarbeid er også dynamisk, og må sees opp mot samfunnsutvikling og endringer i den sikkerhetspolitiske situasjonen.

Gult lys

– Han er en stor ressurs for oss.

I et stort, svart bygg på Majorstua, treffer NRK Nicolay Nakstad. Han leder Sikkerhetsseksjonen i Beredskapsavdelingen hos Politidirektoratet.

Han er klar på at de helst skulle brukt Endre fullt og helt.

– Utfordringen for oss nå er at noen andre må gjøre den overskytende delen, sier Nakstad.

– Men det er en kabal vi er både villig og nødt til å ta.

Foto: Tor-Arne Vikingstad / NRK

Han vil helst ikke gå inn på enkeltsaker som denne. Men generelt sier han at de har tett oppfølging med dem som blir rammet.

– Dette er en stor endring i livssituasjonen deres, og deres karriereløp er satt på gult lys. Det har vi respekt for, og forsøker å minimere så mye som mulig.

Han presiserer at han selv ikke får innsyn i vurderingene bak vedtak om å frata noen sikkerhetsklarering, men at han har tillit til at SKM håndterer sakene på en god måte.

Det betyr ikke nødvendigvis at han forstår vurderingene.

– De har informasjon som jeg ikke har.

– Har noe gått tapt i å flytte klareringsmyndighetene bort fra dere?

– Ja, det kan være. Men ikke i selve beskrivelsen av den enkelte. Det som har gått tapt er kunnskapen og forståelsen for sikkerhetskulturen vår, sier han.

Han ønsker ikke å kritisere SKM for at de ikke kan eller forstår kulturen.

– Men det er likevel en sikkerhetskultur i politiet, akkurat som det er en sikkerhetskultur i en etterretningstjeneste eller på en Narvesen. Man er preget av sikkerhetskulturen man jobber i, og det går selvfølgelig tapt ved at de ikke er der.

En åpen dør

De siste 18 månedene har mange dører lukket seg. Når politiets årlige kontraterrorøvelse går av stabelen om få uker, er de åpne.

I to dager er det opp til Endre å koordinere dem som skal beskytte oss hvis det verste inntreffer. Han en av få i Norge med sin stilling.

– Det er sjefene mine her som gir meg tilliten til å kunne fortsette og bidra. Men jeg er likevel villig til å gå langt i å påpeke at dette er en farlig praksis, sier han.

Det er fjerde gang Endre leder øvelsen. Det er første gang han gjør det uten sikkerhetsklarering.

– Er det egentlig lov, da?

– Jeg har en egen sikkerhetsleder som hjelper meg med å sørge for at jeg ikke begår sikkerhetsbrudd mens jeg gjennomfører øvelsen, sier Endre.

Deler av øvelsen må håndteres av andre enn ham.

– Det at jeg mistet sikkerhetsklarering har tatt bort mye av fleksibiliteten min i arbeidshverdagen.

Både når politiet øver – og når det smeller.