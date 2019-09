– Er det greit at jeg ikke tar på puppeduskene?

Leiligheten til Carina Elisabeth Carlsen bugner av rosa flamingoer, fjær, tyll, paljetter og kitsj. Selv går hun i sorte anonyme klær akkurat i dag.

– Du skjønner, det kontaktlimet svir så veldig og jeg skal ha show i morgen, sier Carina og henter frem løse øyevipper, korsett og et sølvpaljett-kostyme hun har sydd selv.

Carina skal forvandles til nattens dronning, hennes dobbeltgjenger.

Får hun ikke levd ut denne siden av seg selv merker hun hvordan spiseforstyrrelsene kan komme luskende tilbake.

– Jeg bare må gjøre burlesk, ellers blir jeg syk.

Under slagordet «en politisk lykkepille i stringtruse» inntar Carina burlesk-scenen som sitt alter ego «Fifi von Tassel».

– Fifi er en forlenget utgave av alle de ekstreme sidene av Carina. Hun er voldsom, rappkjefta og veldig «in your face». Men jeg hadde ikke villet bo med Fifi, hvis det gir mening?

Anders G. Fægri er en tilsynelatende helt vanlig fyr, trebarnsfar og barnehageonkel, bosatt på Lambertseter.

Han veier langt over hundre kilo og har aldri vært komfortabel med kroppen sin.

I Anders finnes også én person til, en person han kan forvandles til når det stormer.

Denne personen er stolt av seg selv og hvordan han ser ut. Han kan kjempe og slåss og skremme mobberne til stillhet. Sterk som en bjørn. En grizzlybjørn.

Når Anders går på wrestling-scenen forvandles han til «Grizzly».

– Grizzly er Anders, alle de positive, gode og solide egenskapene ved Anders skrudd på fullt volum. Han kan jeg hente fram når jeg trenger litt ekstra styrke, eller jeg trenger å ta meg sammen, forteller Anders.

Begge de to deltakerne fra NRK-programmet «Ikke spør om det» har et alter ego, hvor de lever ut sine skjulte sider.

Alter ego: En indre superhelt

Det er litt som på superheltfilm.

Clark Kent er en ordinær reporter, med nerdebriller og grå dress. Men når Clark Kent løper inn i telefonkiosken og river opp skjorten, kommer han ut i lang rød kappe, med store muskler og et uovervinnelig mot. Clark Kent har blitt sitt alter ego: Supermann!

– Jeg tror alle kan ha nytte av det, å ha noe du kan hente frem når du har fått nok av deg selv, eller bare vil ut av kroppen din lite grann, sier Anders.

– Egentlig burde alle ha et alter ego. Det er sunt å pushe seg selv litt lengre, sier Carina.

Alter ego er latin og betyr det annet jeg eller stedfortreder, en åndelig dobbeltgjenger, ifølge leksikon.

David Bowies romvesen-figur Ziggy Stardust er et klassisk eksempel, eller Eminems mørke og aggressive dobbeltgjenger «Slim shady».

Da Beyoncé ga ut albumet «I am ... Sasha Fierce» i 2008 forklarte hun at Sasha representerte hennes aggressive, sexy og sensuelle scenepersonlighet.

«Jeg er ikke som henne i virkeligheten i det hele tatt», «Jeg er ikke flørtete, full av selvtillit og fryktløs», forklarte Beyoncé People magazine. To år senere kvittet Beyoncé seg med Sasha Fierce. – Nå har jeg greid å smelte de to sammen, konkluderte hun.



Svær og bamsete

For Anders oppstod Grizzly da han begynte på wrestlingskole i 2000 på Lillestrøm. Inspirert av voksne menn som dengte løs på hverandre på Sky Channel, ville han prøve ut den amerikanske showsporten.

For at publikum skulle tro på karakteren, ble han nødt til å tro på den selv.

Han strammet alle musklene i kroppen, pustet til han ble rød i trynet og satte i et brøl. Et bjørnebrøl. Mens publikum ropte navnet hans i takt, kjente han seg for første gang på lenge sterk og fri.

Da Anders gikk på ungdomsskolen derimot ble han kalt tjukken og taper. Mobberne pleide rett og slett å henge ham opp i gangen.

– På skolen vår var det knaggrekker hvor folk kan henge fra seg tøyet sitt. Den var akkurat så høy at de kunne ta hempen i buksen min og henge den på knaggen. Tærne mine nådde akkurat ned, men ikke nok til at jeg fikk hoppet av. Da alle kom inn fra friminuttet, hang jeg der da. Jævla moro.

Senere har fremmede på gata spurt om han har hørt om Grete Roede.

– Flere år med folk som forteller deg at du ikke er verdt noen ting. Etter hvert trenger du ikke noen til å fortelle deg det fordi du har den stemmen i hodet selv. At du ikke er verdt noe. At du ikke er bra nok.

Scenekarakteren smittet mer og mer over i Anders sitt vanlige liv, spesielt i perioder han tvilte på seg selv eller ikke følte seg bra.

– Anders kunne nok ikke stilt seg opp halvnaken foran et publikum. Og jeg kan fortsatt ha problemer med å gå på stranda for eksempel. Det liker jeg ikke så godt.

Sakte har han brutt grenser for seg selv. Etter å ha kommet langt i wrestlingkarrieren, begynte han med sumobryting hvor utøverne kun er iført det lille beltet rundt livet kalt «mawashi».

Hver onsdag trener Anders sumobryting på Sportsklubben av 1909 i Oslo. Raskt markerte han seg i norgestoppen.

Anders Rogstad Gomnæs Fægri ble han hetende da han giftet seg. Altfor langt, synes Anders. Derfor tok han pennen, strøk de to mellomste navnene og erstattet de med Grizzly, som hans faktiske folkeregistrerte navn.

– Jeg synes det var litt kult. Min kone har alltid sagt: Jeg er gift med Anders, og ikke Grizzly.

Fifi vinner alltid til slutt

Carina har slitt med spiseforstyrrelser siden hun var 15, i form av overspising og bulimi. Hun har vært deprimert i lange perioder. Følelsen av å være på topp som Fifi har blitt noe Carina merker hun trenger. Også i hverdagen.

– Den psykiske helsen min daler hvis jeg ikke får vært Fifi på en stund. En viktig del av å bli frisk fra spiseforstyrrelsene var burlesk. Det handlet om å bli vant til kroppen og hvordan den ser ut.

Første gang Carina gikk inn i et dansestudio hadde hun bare sett på kroppen sin med smale kritiske øyne. Nå stod hun der med speil på alle kanter.

– Det var ganske utfordrende, men det hjalp meg til å se at min kropp ikke er så ille likevel, og at det er mye gøy man kan gjøre med den.

På scenen er Fifi von Tassel en heltinne. Med puppedusker, rød leppestift og lange prinsessehansker.

I et nummer er hun en bakende 60-talls husmor som trosser badevekten og nyter kake og krem. I et annet nummer er hun en missedronning som gjør opprør mot skjønnhetsidealet, kaster kjolen og drar av sminken.

– Jeg vil gjerne at karakteren min skal vinne til slutt. Det er fint å kunne hente frem de ekstreme sidene av deg selv, de sidene du kanskje egentlig ikke tør å vise andre.

I dag er Carina en av Norges fremste burleskdansere. I 2018 ble hun rangert som den sjuende mest innflytelsesrike burleskartisten i Europa. Det er hun stolt av.

– Det er mange som sier at dette traff meg, selv om de ikke er tykke eller har spiseforstyrrelser. Jeg har opplevd at folk har grått etter opptredenene. Folk skal føle seg bedre av det de ser.

Nå i sommer har Carina også fått meldinger fra folk som har turt å gå på stranda i bikini for første gang.

Hun mener alle kan dra inspirasjon av å ha et alter ego, selv om de fleste ikke lager seg en navngitt karakter.

– Du trenger jo ikke stå på en scene og kle av deg, men det er sunt å pushe seg selv. Hvis du ikke tør å snakke høyt i forsamlinger, så gjør det en gang. Det er sånne småting. Man må leve litt på det. Det turte faen meg jeg, og jeg lot meg ikke stoppe.

Også Anders håper han har hjulpet andre ved å stille på barnefestivaler, workshops og i flere TV-opptredener.

– Jeg har brukt Grizzly til å være en slags talsperson, som viser at det går an å være stor og tykk og gjøre en forskjell, og fortsatt kunne vise seg frem som den man er.

Legge karakteren på hylla

Både Carina og Anders kjenner at det også kan bli litt mye av dobbeltgjengeren sin.

Anders er åpen om at han går i terapi, og han husker godt episoden da terapeuten sa til ham: «Nå vil jeg ikke snakke med Grizzly. Jeg vil snakke med Anders. Det er han vi skal hjelpe nå». Karakteren har bare hatt rom for den sterke og solide siden av Anders, og ikke så mye rom for svakhet.

– Det har vært et tveegget sverd. Grizzly har gjort at jeg ikke tok skikkelig tak i de problemene jeg har hatt i livet mitt som Anders. Jeg begravet meg litt i karakteren, og det er noe jeg fortsatt jobber med.

Carina sier hun også kan bli lei Fifi – høylytt, utagerende og oppmerksomhetssyk som karakteren er. Når hun er i full gang med å arrangere Oslo Burleskfestival blir det mye.

– Da vet samboeren min at jeg blir et troll, et helvete å bo med. Karakteren tar litt overhånd, men da tillater han at jeg hyler og skriker. Han vet det går over, sier Carina.

Hun gleder seg til å juleferie og bare kunne «stappe Fifi inni et skap».

– Da skal det bli deilig å også slippe å være henne, bare dasse rundt i pysjen og se på krim.