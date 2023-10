Når han hører ordet «voldtektsmann», får han en ekkel følelse i kroppen.

Han beskriver det som frysninger, som om han er kald.

– Jeg kan ikke fatte at jeg er én av dem, sier «Daniel».

Mannen NRK kaller Daniel sitter i et høysikkerhetsfengsel i Norge. Innenfor murer som dette har han sonet åtte måneder av en fire år lang straff, når NRK møter ham.

Daniel var den som ble valgt først på fotballbanen. Han pleide å ha en åtte til fire-jobb hvor han jobbet med barn og likte å dra på fest på fritiden.

Det var det han gjorde på en av disse festene som førte til at han havnet her.

Daniel er dømt for å ha voldtatt en kvinne mens hun sov. Han soner for brudd på § 291 i straffeloven, en av voldtektsparagrafene i Norge.

Der står det blant annet at den som «har seksuell omgang med noen som er bevisstløs eller av andre grunner ute av stand til å motsette seg handlingen» kan straffes med opptil ti års fengsel.

Én av fire innsatte

Det norske fengselssystemet er, ifølge Kriminalomsorgen, bygget på at samfunnet skal vernes fra kriminelle handlinger, samt at den dømte skal vende tilbake igjen som lovlydig borger.

Flere og flere av dem som skal rehabiliteres bak murene er personer dømt for seksuallovbrudd, slik som Daniel.

Tall NRK har hentet inn fra Kriminalomsorgen viser at mer enn én av fire innsatte i norske fengsler soner for seksuallovbrudd. Andelen har økt fra 6 prosent i 2000 til 27 prosent i dag.

Seksuallovbrudd omfatter blant annet voldtekt, overgrep mot barn, incest, blotting og nettkriminalitet.

I over et år har NRK fulgt Daniel i fengselet, for å se hvordan voldtektsdømte som ham forberedes på å komme tilbake til samfunnet etter endt soning.

«Mamma, jeg er anmeldt for voldtekt»

Daniel husker dagen han sa det til henne.

De er alene sammen, mor og sønn, og han ber henne sette seg ned.

«Mamma, jeg er anmeldt for voldtekt».

Hun tror først han tuller, så kommer tårene.

– Hun datt sammen. Det var tøft, sier Daniel.

Han tenkte i den perioden at det ville gå bra til slutt, selv om anklagen mot ham var alvorlig.

Han hadde vært på feil side av loven flere ganger i oppveksten. Det han beskriver som en berg-og-dal-bane av barnevern og politi.

– Jeg trodde det kom til å ordne seg likevel. Men det gjorde det ikke, sier Daniel.

«Tiltaltes forklaring har endret seg underveis i etterforskningen på en slik måte at det fremstår som en tilpasning for å unngå straffansvar», heter det i dommen.

Han blir dømt til fengsel i fire år for voldtekt. Dommen er enstemmig.

– Jeg er dømt

Daniel har lest dommen mot seg, men han liker ikke å snakke så mye om den.

– Jeg aksepterer dommen. Men jeg mente kanskje at utfallet skulle ha vært annerledes.

– Hva er det du aksepterer da?

– Jeg aksepterer at jeg er her og må gå gjennom dette. Jeg er dømt og det er ikke noe som kan bli gjort om, sier han.

Da «Daniel» feiret sin siste jul på utsiden googlet han «fengsel» for å forberede seg på sitt nye liv.

Men da han kom til fengselet var det ikke som det han har lest på nettet eller sett på film.

– Man har ikke peiling på hvordan det er før man er i det selv, sier Daniel.

– Volumet begynner å bli stort

Fire av fem voldtekter er ikke kjent for politiet.

Det kom frem da kunnskapssenteret NKVTS la frem sin forskningsrapport om vold og overgrep i Norge tidligere i år.

Hvorfor fylles da fengslene opp av seksuallovbruddsdømte?

– Volumet begynner å bli stort. I enkelte deler av landet er det oppe i 40 prosent, sier Heidi Bottolfs.

Hun er avdelingsdirektør i Kriminalomsorgsdirektoratet (KVI), avdeling for forebygging, tilbakeføring og sikkerhet.

Hun mener tallene må ses i sammenheng med strengere straffer og at seksuallovbrytere ikke kan sone siste del av straffen hjemme med fotlenke, slik som over halvparten av Norges straffedømte gjør.

– Det er vanlig praksis i andre land og gir en trygg tilbakeføring til samfunnet, sier Bottolfs.

Ifølge Bottolfs kan økningen også ses i sammenheng med utviklingen i samfunnet generelt.

– Store deler av samfunnet er nå digitalt, også kriminalitet som seksuallovbrudd. Det er viktig for samfunnet at vi anerkjenner og etterforsker de lovbruddene. Jeg tror det har vært en holdningsendring etter #Metoo samt at det har vært en prioritet blant politikere, politi som har resultert i straffeskjerpelser. Det gir utslag i økte antall domfellelser.

Den første dagen bak lås og slå

«Daniel» ser på TV-skjermen på veggen. Men han er ikke i stuen hjemme mer.

– Det er en normal hverdag, men du vet at du ikke kan gå ut derifra. Det er du klinkende klar over.

De første dagene i fengsel tilbrakte han på cellen alene, mens han prøvde å glemme hvor han var.

– Det var så mange inntrykk. Hodet må omstilles helt. Så vet du innerst inne at det er vanskelig for familien å se deg i den situasjonen, sier han.

Alt han tok med seg til soningen var en stor bag. Det var helt bart på veggene i cellen. Utenfor hørte Daniel at de andre innsatte snakket med hverandre.

– Det tok tid før jeg gikk ut og snakket med dem.

– Hvorfor det?

– Jeg var urolig og skeptisk. I tillegg var jeg usikker på hvordan folk rundt meg ville reagere når jeg sa at jeg var dømt for voldtekt, sier Daniel.

– Kan forebygge utallige ødelagte liv

I år utredet selskapet Menon Economics de samfunnsøkonomiske konsekvensene av vold i nære relasjoner. De anslo at vold og seksuell vold kostet det norske samfunnet over 90 milliarder kroner i 2021.

Men vi vet lite om personene som står bak denne formen for kriminalitet, hvilke behov for hjelp de har og deres risiko for tilbakefall.

I Norge har det aldri har blitt gjennomført en nasjonal forekomststudie om voldsutøveren, etter det NRK kjenner til.

– Vi trenger å vite effekten av tiltakene og programmene våre. Det finnes internasjonal forskning som viser relativt gode resultater og redusert tilbakefall av målrettede tiltak. Men lite forskning på effekten av tiltakene i en norsk kontekst, så vi kan se hva som virker best, sier avdelingsdirektør i KVI Heidi Bottolfs.

Programmene for seksuallovbruddsdømte i norske fengsler er i stor grad basert på internasjonal forskning.

Tall vi har hentet inn fra Kriminalomsorgen viser at av de omkring 785 innsatte som sonet for seksuallovbrudd i 2022 fullførte bare 97 av dem ulike programmer for seksuallovbruddsdømte.

– Hva synes du om dette?

– Det er flere årsaker til dette. For det første vil mange innsatte dømt for seksuallovbrudd benekte egen kriminalitet og vegrer seg for både behandling og tiltak. For det andre tar det tid å bygge opp et kvalitetssikret tilbud med godkjente programmer og opplæring av instruktører. Vi er også avhengig av at spesialisthelsetjenesten inngår i behandlingen.

– Er dere fornøyd med dette tallet?

– Kriminalomsorgen jobber med å øke antallet deltakere og tenker at flere personer dømt for seksuallovbrudd har behov for å delta i programmer rettet mot deres kriminalitet.

De laveste på rangstigen

I fengselets fellesområde, der Daniel sitter, er hva man sitter inne for ofte et samtaletema.

I Norge er systemet slik at innsatte kan sone på samme avdeling, uavhengig av om det er drap, narkotika, tyveri, overgrep eller andre forhold de er dømt for.

Daniel bestemmer seg etter hvert for å ikke lyge når de andre spør. Han sier at han har lært seg den uskrevne regelen.

– Voldtektsmenn, og dem som har gjort noe straffbart mot barn, er lavest på rangstigen i fengsel. Men hvis du lyger om det du er dømt for er du helt på bunn, sier han.

Etter åtte måneder bak murene har Daniel begynt å venne seg til de ansatte i fengselet, de låste dørene og de strenge rutinene. Men tiden går veldig sakte.

Ifølge Daniel hvisker noen «voldtektsmann» ukentlig når de går forbi ham. Men han sier at han ikke bryr seg om det.

– Folk har et veldig trangsynt syn på det. Det skal lite til for å bli stemplet. Er du voldtektsmann i en liten bygd er du det resten av livet, sier Daniel.

– Men kan du forstå det, at de reagerer som de gjør?

– Jeg ønsker ikke å identifisere meg som en voldtektsmann. Det er ikke min identitet. Jeg er en person. Jeg har gode egenskaper, så har jeg gjort en dum ting og begått en voldtekt. Det skulle aldri ha skjedd. Da tar jeg straffen min for det.

Sinnet under overflaten

Tidligere hadde hans første reaksjon vært å ta igjen med ord, eller vold, forteller Daniel.

Sinnet som hele tiden bobler under overflaten er noe han har slitt med hele livet. For å håndtere det har han ruset seg.

– Rusen hjalp meg å roe ned. Jeg kom til et punkt hvor jeg var lei av å være sint hele tiden, sier Daniel.

Hvorfor han bærer på så mye sinne synes han det er vanskelig å sette ord på.

– Jeg har alltid stengt alt inne og tenkt at jeg skal takle alt selv. Samtidig som jeg har følt at ingenting er bra nok. Jeg er vant til å være det svarte fåret i familien. Daniel, som alltid gjorde noe galt.

Daniel forteller at han i oppveksten drev med idrett og var en del av vennegjenger hvor det var mye vold og rus. Daniel var ikke faglig sterk på skolen. Fysisk styrke derimot, det hadde han.

Og i gjengen ble styrke verdsatt.

Foto: Joakim Pedersen / NRK

– Mamma har sagt mange ganger at hun var redd for å få en telefon om at jeg lå død et sted. På grunn av vold. Hun bekymrer seg mye for meg.

Da Daniel fikk tilbudet om et sinnemestringskurs i fengselet, takket han ja. Sammen med en ansatt snakket han og andre straffedømte om hendelser i livet hvor sinnet eksploderte, og de gjorde noe de ikke burde ha gjort.

De vrir og vender på situasjonene og hva som kunne vært gjort annerledes. Igjen og igjen.

Daniel kjenner seg igjen i det de andre forteller. Han opplever at kurset hjelper ham.

– Hver gang jeg blir sint nå tenker jeg på det fengselsbetjentene har lært meg: At jeg må ta tak i problemet før det smeller og finne noen å prate med om det. Å håndtere de situasjonene uten rus har gitt meg en mestringsfølelse jeg ikke har hatt før, sier han.

Store konsekvenser

Å slutte å ruse seg er ifølge Daniel hans neste mål. Han forteller at det finnes fristelser, også i fengselet.

Det kan få store konsekvenser hvis man blir tatt med narkotika bak murene.

– Men å gå oppi den fristelsen hele tiden er veldig vanskelig, sier han.

Daniel har lyst å gjennomføre fengselets rusmestringskurs. Han forklarer at han trenger kurset for å bli en bedre person.

Voldtekten Daniel er dømt for skjedde en kveld han var ruset.

– Men var det rusen eller du som gjennomførte den handlingen?

– Det var meg. Jeg må stå for mine egne handlinger, uansett om det var alkohol eller dop i bildet, var jeg utøver.

Rusmestring er et populært tilbud der Daniel soner, og han vet ikke når han får plass.

– Hvorfor er det viktig for deg å bli rusfri?

– Sånn jeg har levd livet tidligere vil jeg ikke ha det lenger. Jeg vil ha en mer stabil hverdag. Drømmen min er å stifte familie og slå meg til ro. Være normal.

– Har du tro på at det er mulig når du er dømt for voldtekt?

– Ja. Det er mange som er dømt for det jeg er dømt for som har en familie, barn og en fremtid. Hvorfor skal det da være umulig for meg? sier Daniel.

– Vi trenger å vite

Hvor mange seksuallovbrytere bryter loven på nytt?

NRK har sjekket tilbakefallsraten for innsatte for seksuallovbrudd. Tall fra Kriminalomsorgen viser at 11 prosent av dem som soner blir dømt på nytt.

– Når jeg spør andre tror de ofte det er oppe i 70 eller 80 prosent, men det stemmer ikke. Tilbakefallsraten med denne gruppen er betydelig lavere enn mange andre lovbruddskategorier, men det varierer også innad i gruppen, sier Bottolfs.

Avdelingsdirektøren mener likevel raten på 11 prosent kan senkes ytterligere, hvis dem som er dømt for seksuallovbrudd får lov å sone siste del av straffen hjemme med fotlenke slik som andre straffedømte grupper.

Bottolfs viser til at innsatte med fotlenke blir fulgt opp av friomsorgskontorene som kan bistå dem med å få jobb, skole, behandling og et sosialt nettverk som kan beskytte dem mot framtidig kriminalitet.

– Det er behov for debatt i samfunnet om hvordan seksuallovbrytere kan straffes mest hensiktsmessig. Å avslutte en lang fengselsstraff med fotlenke ute i samfunnet, kan hjelpe dem til å tilpasse seg samfunnet, samtidig som fotlenken kontrollerer hvor de befinner seg.

Mye stigma

I 2022 lagde Kriminalomsorgen en egen strategi for seksuallovbrytere. I den trekker de frem flere utfordringer.

Blant annet begrenset kunnskap om den økende gruppen personer som begår seksuallovbrudd og at mange ikke føler seg trygge når de soner.

– Dette er en sammensatt gruppe som det er knyttet mye stigma til. Det gjør vårt oppdrag om tilbakeføring til samfunnet vanskeligere. Denne typen lovbrudd fører til større utstøtelse fra samfunnet, også etter endt straff, sier Bottolfs.

Foto: Joakim Pedersen / NRK

En vase med roser

«Daniel, du må pakke ned cellen din» sier fengselsbetjenten på vakt.

Dagen Daniel har ventet på er kommet. Han har fått plass på rusmestirngkurset og skal flyttes til en annen avdeling i fengselet. Umiddelbart.

Han begynner å pakke i svarte søppelposer. Den ene bagen han begynte soningen med er ikke lenger tilstrekkelig.

Rommet med ett vindu er dekket av klær, bøker om psykisk helse, toalettsaker, bilder, ting han har arvet fra andre innsatte og en vase med roser. De tar Daniel med seg fra gudstjenestene i fengselet hver søndag.

Da cellen er tom låses han ut av avdelingen og går sammen med en betjent til sitt nye hjem.

Da NRK møter Daniel igjen har han deltatt på kurset i noen uker.

– Jeg hadde bestemt meg for at det var slutt på rus den dagen jeg kom dit. Da var det ikke noe vei tilbake, sier han.

Han forklarer at han har begynt å trene seg opp, fysisk og psykisk, til han skal ut av fengselet.

– Jeg har erstattet rusen med trening og føler det fungerer, men man må jo ville det.

Rusprogrammet innebærer også gruppesamtaler samt flere samtaler i uken med miljøterapeut.

Frysninger i kroppen

Daniel forteller at han har vært rusfri i to måneder. Han opplever at han har mer ro rundt voldtektsdommen sin nå og vil se fremover.

– Jeg kommer alltid til å ha det hengende over skuldrene mine. Det påvirker meg følelsesmessig og jeg har dårlig samvittighet. Jeg skulle ønske ting var annerledes.

– Hva vil det si å ha dommen hengende over skuldrene sine?

– Det er mye som går innenfor det. Jeg setter meg ikke i det lyset at jeg er uskyldig, men jeg er mer innenfor det lyset om at jeg er skyldig, sier han og legger til:

– Voldtekt er så alvorlig. Når jeg hører det ordet, får jeg frysninger og en ekkel følelse i kroppen. Jeg kan ikke fatte og begripe at jeg er en av dem. Det er vanskelig for meg. Men samtidig har jeg akseptert det, sier han.

Daniel tror han fortsatt vil gå på fest når han kommer ut av fengselet, men være mer bevisst.

– Tror du det blir vanskelig?

– Nei, jeg har bestemt meg. Fengsel er ikke en god plass å være. Du har god tid til å tenke og reflektere. Hvis du ikke ønsker forandring i hverdagen din i frihet, mens du sitter inne, kommer du tilbake igjen. Så enkelt er det.

– Fælt at menn har det inntrykket

Tidligere tenkte Daniel at det var enkelt å bli dømt for voldtekt. Han har inntrykk av at mange menn, både innenfor og utenfor murene, tenker som ham.

– De tenker at det er mange som blir anmeldt, siktet og sitter inne for voldtekt. De som ikke er dømt for det, har den holdningen og tar det ikke seriøst, mener han.

– Men tallene viser at veldig få blir anmeldt og dømt for voldtekt?

– Jeg er klar over hvor få som blir dømt for det og synes det er fælt at menn har inntrykk av at det er lett å bli dømt. Det har jeg også hatt, men jeg har det ikke lenger. Jeg tenker vi skal ta det på alvor. Det er alvorlig kriminalitet som kan ødelegge liv. Det gjelder både kvinner og menn.

– Du oppfører deg fint og sier de riktige tingene, men mener du det? Eller gjør du det for å få en kortere fengselsstraff?

– Mange tar på seg en maske her inne, men det gjør ikke jeg. Jeg har ikke noe behov for å lyge til meg selv. Jeg har ikke noen ting å tjene på det og mener man kommer lenger her inne ved å være seg selv, i stedet for å drive et taktisk spill. Jeg vil gjøre det best mulig for å komme meg fortest mulig videre, det ligger i bakhodet det også. Men det er med på å motivere meg for å vise at jeg duger enda bedre. Det er ikke et spill for meg.

Vil gjøre ting på sin måte

Daniel sier at han vil bli en bedre person og bruke dommen sin til noe positivt. Det er noe han trekker frem mye når han snakker med NRK.

– Opplever du at du får hjelp i fengselet til det?

– For den typen dom jeg har så er det vel et bra opplegg.

– I tillegg til rus- og sinnemestring har fengselet et eget kurs for dem som er dømt for seksuallovbrudd. Hvorfor har du ikke tatt det kurset da du fikk tilbud om det?

– Jeg har ikke vært med på det og ønsker ikke det.

– Hvorfor ikke?

– Fordi jeg sier til meg selv at jeg ikke er en sånn person. Jeg velger å gjøre ting på min måte og føler at jeg har kommet så langt nå at jeg ikke trenger det programmet, sier Daniel.

Han viser til at programmet er ganske likt de han allerede har deltatt på, og at det trolig vil innebære å snakke mye om dommen og den kvelden voldtekten skjedde.

– Ikke at jeg skjemmes, jeg er åpen og ærlig om det jeg sitter inne for. Jeg er imot voldtekt. Jeg vil utvikle meg på min egen måte, for å sørge for at jeg ikke havner i en sånn situasjon igjen.

– Er du redd for at du skal gjøre det igjen?

– Nei, det er jeg ikke. Jeg er mer bevisst nå enn noen gang før, svarer Daniel.

Det store spørsmålet

Kan alle menn bli voldtektsmenn?

Det er et spørsmål Daniel har tenkt mye på. Han har også diskutert det med de andre innsatte.

Tidligere ville han svart ja på det spørsmålet. Men samtaler med de ansatte i fengselet endret på det.

– Det fikk meg til å åpne øynene mine, sier han.

Foto: Joakim Pedersen / NRK

I samtalen diskuterte Daniel og fengselsbetjentene toleranse og hvor ulikt det kan være fra person til person.

– Noen har lavere terskel for festing og rus og har fokusert mer i oppveksten på jobb, økonomi og utdannelse. De er mer bevisst på når de går over streken, så de har mye lavere sannsynlighet for å voldta, sier han.

Daniel sier den innsikten har gjort ham mer bevisst på sin egen oppvekst og hva den har gjort med ham.

– All festingen og det turbulente livet jeg har levd har ikke ført noe godt med seg.

– Hvordan tror du noen blir i stand til å voldta?

– Det er et vanskelig spørsmål, og det er ikke bare ett svar på det. Det er den terskelen som avgjør alt. Terskelen for hva du faktisk skjønner er greit, og ikke. Begynn tidlig og lær deg hva som er rett og galt. Kjenn dine begrensninger.

– Vet man ikke allerede at voldtekt er galt?

– Kanskje når de hører ordet voldtekt. Men det kan være så mye nå i dag. Jeg tror mange forbinder voldtekt med å holde noen nede så de ikke klarer å gjøre motstand, men voldtekt er så mye mer enn bare tvang. Det er det jeg tror folk ikke forstår, sier Daniel.

En smak av frihet

Piggtrådgjerdet er borte. Daniel kan gå fritt rundt. Det har gått ett år og fire måneder siden han begynte sin soning.

Siste gang NRK møter ham, er han i et fengsel som skal ligne samfunnet på utsiden mest mulig.

Friheten de innsatte snart skal tilbake til. Men til tross for friheten rundt ham synes Daniel det er vanskelig uten de strenge rammene fra høysikkerhetsfengselet.

– Å komme hit var en veldig stor overgang. De første to dagene gikk bra, så traff jeg veggen.

Daniel forteller at kroppen føltes som den brøt sammen og at han mistet all energi.

– Jeg var vant til å bli låst inn på cellen hver kveld halv ni. Du slipper å se verden og omgås den. Men her går jeg så fritt.

Ifølge Daniel har han nå vært rusfri i et halvt år.

– Jo lengre jeg går uten rus, jo bedre blir kroppen og søvnen. Jeg kommer ut av den dårlige rutinen, det er veldig behagelig.

Han nærmer seg tiden hvor han skal ut på første permisjon, og sier han har fått livsgnisten tilbake i fengselet.

– Jeg har aldri vært så stolt av meg selv noen gang, tror jeg.

Foto: Joakim Pedersen / NRK

– Jeg har endret meg

Men dommen fra tingretten, grunnen til at han er nettopp her, har blitt tyngre og tyngre å tenke på, ifølge Daniel.

– Dommen min preger meg hver dag som går, det blir tyngre og tyngre og vanskeligere og vanskeligere. Jeg hadde aldri tenkt at det skulle prege meg så mye som det har gjort etter at jeg kom hit.

– Hva tror du er grunnen til det?

– Jeg er nærmere frihet, og kan snart begynne å treffe folk igjen. Jeg er spent på hva de tenker.

Daniel har fortsatt ikke tatt seksuallovbruddskurset, og sier han opplever å ha fått god hjelp av apparatet han har rundt seg.

– Jeg har også gjort mye selv. Jeg har tatt initiativ til å prate om det og reflektert rundt det.

– Du er ikke redd for å gå glipp av noe?

– Jeg tror ikke det. Kursene vi har handler om mye av det samme, livsmestring. Og jeg har merket at jeg har endret meg i måten jeg tenker på.

Men Daniel vil fortsatt ikke si at han er skyldig i voldtekt. Kun at han aksepterer dommen og det han er dømt for.

– Jeg er ikke en sånn person. Jeg er ikke en voldtektsmann.

Daniel holder fast på det også et par måneder senere, da han leser denne saken. Han ser lysere på fremtiden og livet på utsiden.

– Er du redd for å bli dømt for voldtekt igjen?

– Nei, det er jeg ikke redd for. Jeg har utviklet meg ufattelig mye i fengsel og reflektert mye. Jeg har fått en helt annen måte å tenke og være på, nye mål og mening med livet. Så jeg er ikke bekymret i det hele tatt.