Det lukter hund her, men ikke surt ​og stramt. Du blir møtt av ivrig bjeffing fra det øyeblikket du tar steget innenfor døra.

​Det løper hunder rundt på​ kjøkkenet, i luftegården og i hagen.

Dette er hjemmet til en som elsker hundene sine, de er som familiemedlemmer for Lena Haugland. Og kjærligheten ser ut til å gå begge veier.

Det virker som et godt hundeliv her i hagen på Løten. ​

Men ​Lena driver med avl av engelsk bulldogg, det er det mange som ikke liker.

For mens noen synes lyden av hunder som snøfter er søt og sjarmerende, hører andre lyden av en hund som synes det er vanskelig å trekke pusten. ​

Og internett er full av bilder av operasjonene noen engelske bulldogger går gjennom for å kunne puste lettere.

Bildene er hentet fra en operasjon gjort av Boca Midtowne Animal Hospital i USA. Foto: @BOCAMIDTOWNEANIMALHOSPITAL / YouTube Bildene er hentet fra en operasjon gjort av Boca Midtowne Animal Hospital i USA. Foto: @BOCAMIDTOWNEANIMALHOSPITAL / YouTube

Hvor plagsomt pusteproblemene er for hunden, og hvor mange av hundene som lider, er kjernen i det Høyesterett har tatt stilling til.

11. oktober kom dommen som avgjorde om avl av engelsk bulldogg er ulovlig. NRK har fulgt Lena fram mot dommen.

– Blir jeg dømt vil alt engasjementet og arbeidet mitt for rasen være bortkastet. I tillegg vil jeg føle meg som en dritt som blir stemplet som en dyreplager, sier Lena.

For det er ikke hvordan Lena behandler​ hundene som er grunnen til at folk er​ sinte på henne. ​ ​Det er det som er inne i hundene som er​ problemet.

​ – Innavl og avl på et ekstremt utseende har gitt engelsk bulldogg så store medfødte helseproblemer, at​ Dyrebeskyttelsen Norge mener videre avl er i strid med loven, sier daglig leder Åshild Roaldset.

Foto: Håkon Sparre / NMBU

Ifølge henne er uetisk avl det største dyrevelferdsproblemet vi har hos hund i Norge.

Men hun understreker at de ikke har noen grunn til å tro at seriøse oppdrettere som Lena ikke gjør sitt beste, men de mener det ikke finnes nok genetisk variasjon i rasen til å rette opp alle helseproblemene.

Derfor saksøkte de Lena og to andre oppdrettere av engelsk bulldogg for brudd på Dyrevelferdsloven §25 om avl på dyr.

Lena er nemlig en av de sentrale personene i avlen av rasen i Norge.

Og hundeavl engasjerer. Hun blir sammenlignet med nazister og kalt «syk» og «dyreplager». ​​

Her er noen av de negative meldingen hun finner i kommentarfeltene:

: Slutt å avle på dyr som lider 💥 Er egoistiske hjernedøde mennesker som gjør slikt...... SLUTT MED DET NÅ !!!💥💥 : Både de som avler på disse rasene og kjøper, driver med dyreplageri. Skam dere 👎 : Det var jo slik nazistene tenkte om menneskerasen var det ikke ? Helt kvalmt og frastøtende! : Syke Oppdrettere 🤯 avler syke hunder til et grusomt og vondt liv 😢 💔

Det føles helt grusomt urettferdig. ​

– Jeg blir utrolig lei meg, sint, har grått mye og har i perioder røykt med begge hendene. ​

For det er ikke en dyrplager Lena ser i speilet om morgenen. ​

Hundene Lena driver med har ikke alltid hatt disse problemene. ​Rasen oppstod som noe helt annet enn hundene som leker i hagen.

Engelsk bulldogg ble avlet fram for å være en atletisk og sterk hund som ble brukt til å slåss med okser. ​

Foto: Edmund Bristow

Da dette ble forbudt, begynte reisen fram mot hunden vi ser i dag. ​

Allerede for over 100 år siden kom de første bekymringen om at rasen hadde overdrevne trekk som gikk på helsen løs. ​

Hvordan en engelsk bulldogg skal se ut i dag bestemmes i England. Det er de som eier rasestandarden. ​ Oversatt til norske forhold er Frida et godt eksempel på hvordan den skal se ut.

Foto: Norsk Kennel Klub, Kristoffer Søvik / NRK

​Lenas ti år gamle veteran har flere priser på CV-en. ​

I dag viser engelsk forskning at engelske bulldogger i snitt lever mellom syv og åtte år. Til sammenligning blir blandingshunder nesten tolv år. ​​

​Men det betyr ikke at alle engelske bulldogger dør tidlig. Lena har i tillegg til Frida, også en annen tispe på ti år.

– Alle ønsker hunder som lever lengst mulig, sier hun.

​Men hvorfor akkurat denne rasen lever så kort vet hun ikke. ​

Rasen har også opptil 20 ganger større sjanse for å ha pusteproblemer enn enkelte andre hunder. ​

Og flere norske forsikringsselskaper er tilbakeholdne med utbetalinger knyttet til blant annet keisersnitt, korrigering av hud, deformert gane og misdannede luftveier​.

At folk er engasjerte i hvordan dyr har det, skjønner hun godt.

Hun elsker dyr, og har gjort det hele livet. Som toåring var det hamster i lenestolen med tanten.

Foto: Privat

– Da jeg var 8 år stod jeg og grein når noen geiter på Furuset skulle avlives.

​Hunder, katter, fisk, hest og skadde fugler på gata, alt har hun vært innom. ​

Noen tiår senere stod hun nå i fare for å bli dømt for brudd på Dyrevelferdsloven.

At hun skulle ende opp med avl av engelsk bulldogg var tilfeldig. Hun oppdaget rasen i 2013.​

– Jeg trodde også først dette var syke hunder, men da jeg ble kjent med rasen skjønte jeg at jeg tok feil. Ser disse hundene syke ut for deg?

​Ja, mener Åshild Roaldset fra Dyrebeskyttelsen Norge. ​De mener engelsk bulldogg har så mye sykdom i genene sine, at det ikke er mulig å få friske hunder sånn som det avles i dag.

Det var hundenes vesen Lena falt for. ​​De kan være klumsete og blir fornærmet. ​Engelsk bulldogg krever ikke masse trening, er hengiven, barnevennlig og morsom.

– Jeg er ikke typen som jogger og klatrer på fjelltopper, derfor passer den for meg.

I dag er barna voksne, Lena er selv hjemmeværende og tilbringer mye tid med hundene sine. ​

​Det er hunder i hagen, på hylla, på veggen og i fanget. ​

Lena må tenke seg om når hun får spørsmålet om det ikke bare er å blande andre raser inn i bulldogg-miksen for å få sunnere valper, sånn som Dyrebeskyttelsen Norge vil. ​

​ – Jeg går ikke rundt og tenker at det bør skje. Jeg gjør ikke det. Vi vet jo ikke hvordan det ville blitt. Det er jo ikke bare utseende som gjør at jeg digger bulldogg, det er vesenet. ​

Kanskje hvis det hadde vært gjort av fagfolk, eller hvis de hadde gjort det i England begynner hun, før hun bestemt sier. ​

– Vi har et ansvar for å ta vare på rasen! ​

Lena anerkjenner fullt ut at rasen har utfordringer og at enkelte hunder ikke bør avles videre på. Men hun er uenig i at problemene med rasen er så store at det er nødvendig med kryssavl. ​

Hun har i flere år drevet med målrettet avl med registrerte hunder som har vitenskapelig baserte helsetester. Dette er en mer effektiv måte å hjelpe hundene, ifølge Lena.

​ – Vi gjør mange ting for at hundene skal ha det bra allerede. Da føles utrolig vondt at det ikke anerkjennes. Mitt inntrykk er at Dyrebeskyttelsen mener alle bulldogger er syke. Det føles grusomt. ​

For Lena er det ikke å måtte slutte med avl som er det verste. Det vil hun overleve, hun har barn og barnebarn å fylle livet med.

Det hun frykter er at et googlesøk på navnet hennes viser at hun er dømt etter Dyrevelferdsloven.

– ​Jeg blir oppfattet som et ondt menneske, og blir sett på som noe som er mot alt jeg står for.

Det slipper hun.

Onsdag 11. oktober kom Høyesterett med dommen.

Høyesterett slår fast at avl på engelsk bulldogg kan fortsette under avlsprogrammet, som blant andre Lena har kjempet for. De mener at programmet har gitt gode resultater for å redusere pusteproblemene.

På Løten renner gledestårene.

– Jeg er vanvittig glad! Det føles utrolig godt at arbeidet vi har gjort har fått anerkjennelse, sier en lettet Lena.

Og nå fortsetter arbeidet for å få flere engelske bulldogger i Norge uten store helseproblemer.

– Dette er jo en dobbeltseier. For dommen sier at alle de som ikke avler innenfor helsereglene gjør noe ulovlig. Dette er en seier for de seriøse oppdretterne. Helsearbeid er et kontinuerlig arbeid.

Også daglig leder i Dyrebeskyttelsen Norge, Åshild Roaldset er fornøyd med dommen.

– Det er bra at Høyesterett har satt ned foten for avl som gir alvorlig lidelse for hund. Dommen sender et tydelig signal til hundemiljøet om at avlen må endres.

Men legger til at hun mener det ikke har kommet tydelig nok fram i Høyesterett hvor stor lidelse engelsk bulldogg er utsatt for.

I samme dom slo Høyesterett fast at avl på hunderasen cavalier i strid med loven. Årsaken er at for mange hunder får smerter på grunn av at hodeskallen er for liten for hjernen.