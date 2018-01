Foto: Andre Håker / NRK

Elever over hele landet hyller læreren Over tusen har takket sine lærere etter NRKs nettserie #dusåmeg. Bli med når lærerne får se de rørende meldingene.

Rett før skolestart i fjor publiserte NRK en nettserie hvor fem elever møtte læreren som hadde hjulpet dem i en vanskelig tid på skolen eller ellers i livet.

Her kunne publikum også sende inn sin egen takk til læreren som har betydd noe spesielt, og responsen var overveldende.

Fra hele landet strømmet det inn rørende historier. Vi ba noen av dem om å lage lage en liten videohilsen. Slik gikk det da lærerne fikk se hva deres tidligere elever hadde å si.

– Hun ga meg styrke og troen på meg selv

En flink lærer kan bety nesten alt når livet kjennes ekstra tøft. Tone Alice Sandnes Berge fra Lillesand er en av mange som kom seg gjennom vanskelige skoleår takket være en helt spesiell lærer.

Snart 20 år etter at hun gikk ut fra ungdomsskolen tenker hun fremdeles på hvordan det endret livet hennes.

– Jeg hadde ikke vært den jeg er i dag uten henne, forteller Tone. Etter å ha sett #dusåmeg bestemte hun seg for å oppsøke læreren og endelig få fortalt hvor mye hun har betydd.

