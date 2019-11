Om cirka tre sekunder skal Mehdi Ettehadulhagh (27) få vite at hele dagen er et spill, men ikke ennå.

Først skal han ta et av sitt livs største valg, og for han er dette øyeblikket helt virkelig. Han befinner seg i et studio på Sagene i Oslo, og spørsmålet er:

Vil han flytte til USA for å spille superhelt i en stor Netflix-satsing med Kristofer Hivju?

– Broren min sa: Er du gal?! Gjør det!

En blond castingansvarlig med rød leppestift og malte negler venter på svaret hans. Han nøler, fordi produksjonen har gitt han et ultimatum. For å få rollen må han gi opp selskapet sitt Votwear, et treningsmerke han beskriver som sitt hjertebarn.

– Jeg kan ikke tro jeg sier det, men jeg må nesten si ja.

Øyeblikket fryser. Alle han har møtt denne dagen har lurt han.

To sekunder.

Hele dagen er basert på hans likerklikk, døgnrytme, personlighet og interesser. Alt kommer fra åpne kilder på internett og kan finnes via søk på navnet hans.

Ett sekund.

Ingen i Folkeopplysningen har snakket med noen han kjenner for å få vite noe om Mehdi. De har forsøkt å manipulere han til å ta dette valget, kun basert på hans digitale spor.

Nå!

Et svart teppe faller ned, og rommet deles i to.

Mehdi får se en massiv tidslinje med bilder av mennesker han kjenner, steder han har vært, jobben hans, hvor han bor og hva han har studert. Detaljer fra hele livet hans.

SJOKKERT: – Jeg forstod ingenting, sier Mehdi om øyeblikket da han forstår at han har blitt lurt. Foto: Folkeopplysningen / TEDDY TV

For første gang denne dagen blir han helt stille. Andreas Wahl, programleder i Folkeopplysningen, tar over. Han forklarer at Mehdi har vært med på et eksperiment.

– Vi vil vise hvor mye informasjon man kan hente ut fra det vi legger igjen på nettet. Du er eksempelet, forklarer han.

Nettleseren din støtter ikke video.

Hvordan er det mulig å bli lurt så trill rundt?

Vi spoler tiden tilbake til starten av juni. Mehdi har blitt kontaktet av NRK, som ønsker å intervjue han til en dokumentarserie om unge gründere.

Når han ønsker fotograf og regissør velkommen til kontoret, vet han ikke at serien «Etter oljen» er en fiktiv dekkhistorie. Under opptakene tikker en tekstmelding inn på telefonen hans.

– Jeg blir spurt om å komme på casting til en rolle. Jeg er på mange byråer, så det er ikke uvanlig, sier Mehdi i dag, når han tenker tilbake på opplevelsen.

Han husker at han legger telefonen vekk, og svarer ikke når den ringer. Denne dagen er satt av til NRK, og han har ikke tid til å dra på audition nå.

Det ringer igjen.

– Alle rundt meg oppfordrer meg til å ta telefonen, så jeg gjør det. En dame fra et casting-byrå vil at jeg skal være på Sagene innen en halvtime. Jeg tenker – det er umulig.

Inviteres på audition til superhelt-film

Men dokumentarteamet vil gjerne være med. De forklarer at de skal filme Mehdi sin virkelighet, og hvis skuespiller-auditions er en del av det, så er det bare fint.

– De spiller naive, og regissøren virker overrasket over at jeg driver med skuespill.

Dette skal snart bli en dag der alt klaffer.

Det starter med teksten han skal lese i første scene. Det er en såkalt «cold read», altså at han får teksten samtidig som han skal spille den.

Fordi Mehdi har postet sitater fra Bahai-religionen på sosiale medier, er dette en del av manuset han får utdelt.

– Sitatet de bruker kan jeg utenat; «When the heart is confident, all the trials in the world will be as child play.» Jeg liker selvfølgelig manuset godt, og jeg tenker at det går skikkelig bra, sier han.

Etter første audition får han utdelt to tekster han må pugge til neste runde. De er hentet fra Batman og Spiderman, to av Mehdi sine favorittfilmer. Filmen han er på audition for skal handle om en superhelt.

– Jeg elsker Batman! Når jeg får se teksten blir jeg veldig glad, sier han.

PROFESJONELT: – Når jeg kommer inn til audition føles det som big deal. Rigget er mye større enn andre auditions jeg har vært på, sier Mehdi. Foto: TEDDY TV

Før Folkeopplysningen tar kontakt med Mehdi sin lillebror, Nayyer Ettehadulhagh, vet de mye om familien og bakgrunnen deres.

– Jeg ga dem ingen informasjon om Mehdi, sier Nayyer.

Internett forteller at Mehdi flyttet til Norge med mor, far og fem brødre for 18 år siden. Mor er fra Kamerun, og far er russisk-iransk. Familien er bahai, en religion som legger vekt på at mennesker trenger spirituell, mental og fysisk trening.

– Poenget er å yte det beste man kan som menneske, og være en ressurs for samfunnet. Vi blir oppfordret til å utforske vitenskap, musikk, sport og alle aspekter av oss selv, forklarer Mehdi.

Spent på hvordan Mehdi vil reagere

Han og tre brødre er utdannet lege, en er legestudent og en jobber med selskapet Votwear. Alle har vært idrettsutøvere og de snakker flytende engelsk, fransk og norsk. Nayyer involveres for å sikre at Mehdi kommer til å takle avsløringen.

– Noen ville kanskje hengt drømmene sine på å få en rolle som superhelt, men vi er vant til ikke å ta ting for gitt, sier Nayyer

Han forklarer til Folkeopplysningen at Mehdi trolig ikke vil gå over noen moralske eller etiske grenser. Han kommer for eksempel aldri til å drikke alkohol, selv om de forsøker. Samtidig er han spent på hva som kan skje når storebror blir forsøkt manipulert.

– Normalt blir vi ikke med på ting uten å vite mer først, men jeg likte ideen. Mehdi sin synlighet på nett er ikke spesiell, og jeg tror dette kunne skjedd med hvem som helst, sier Nayyer.

INFORMERT: Lillebror Nayyer fikk vite om eksperimentet noen dager før det ble gjennomført. – Jeg ble overrasket over omfanget av alt de hadde funnet, sier Nayyer. Foto: Mari Aftret Mørtvedt / NRK

Tilbake på Sagene venter Mehdi på gangen etter første audition. En fyr med rutete skjorte og dongeribukse går forbi med et par ledninger over skuldra.

– Mehdi? Is that you?

Han stopper opp og presenterer seg som en amerikansk bekjent fra Port Angeles. Mehdi gikk et år på videregående der.

– Han sier sånn; «Hey, you were in Port Angeles, right» ... Jeg tenker først at det ikke kan stemme, men så nevner han «track and field», og det gir mening. Jeg var skolens raskeste sprinter, og mange jeg ikke kjenner vet hvem jeg er på grunn av det, sier Mehdi.

«Max» fra Port Angeles er en amerikansk-norsk skuespiller, men det vet ikke Mehdi. Han skal senere bli en viktig rådgiver når valget om å bli stjerne i en Netflix-film skal tas.

– Vi visste hvilke virkemidler vi kunne bruke for å lure han. Vi visste hva han elsker, når på døgnet han sover og hva han reagerer på, sier Andreas Wahl.

BIG BROTHER: – Det føltes som å leke Gud for en dag. Eventuelt en markedsfører i Facebook, sier Andreas. Han, Kristofer Hivju og produksjonen fulgte Mehdi fra bakrommet. Foto: TEDDY TV

Tester personlighet med 171 Facebook-likes

For å finne så mye informasjon om Mehdi som mulig tar Folkeopplysningen kontakt med forskere ved universitetet i Cambridge. De gjennomfører en personlighetstest basert på 171 av hans likes på Facebook.

Metoden går ut på å sammenlikne Mehdi sine likes med profilene til personer forskerne har kartlagt med likes og personlighetstest tidligere. Slik kan psykometri gi en skremmende nøyaktig beskrivelse av hvem Mehdi er, hva han tenker og hva han bryr seg om.

– Han er ekstremt maskulin, ekstrovert, trolig singel og organisert. Han fremstår hardtarbeidende, strukturert og kanskje litt tradisjonell. Han er blant de 27 prosent mest intelligente i befolkningen, forklarer Popov Vesselin, forsker ved universitetet i Cambridge.

Analyse av Facebook-likes kan blant annet måle evner, holdninger og ferdigheter. Til sammen gir dette treffsikre og nøyaktige analyser av hvem vi er.

– Ved hjelp av denne metoden kan vi forutse personligheten til et menneske bedre enn venner, kollegaer og ektefeller, sier Vesselin.

Bruk av psykometri kan analysere hvilke ord vi bruker når vi skriver, hva slags informasjon vi leser og hvem vi er i kontakt med.

ALT ANALYSERES: – Folk bør vite at det ikke bare er de aktive valgene, altså hva vi skriver og liker, som analyseres. Det er kombinasjonen av alt vi gjør på internett, sier Andreas. Foto: TEDDY TV

Tilbake på audition er Mehdi klar for neste runde. Han skvetter når han blir møtt av en rødhåret, hissig type. Game of Thrones er en av favorittseriene til Mehdi.

– Plutselig sparker Kristoffer Hivju inn døra, og jeg tenker: Hæ? Er det han!? Så begynner han å snakke norsk, og jeg ante ikke at han kommer fra Norge. Ingenting gir mening!

Hivju spiller produsent i ny Netflix-film

Nå får han høre at Hivju skal være produsent og skuespiller i Netflix-filmen. Etter testen fra Cambridge vet Folkeopplysningen at Mehdi er «ekstremt maskulin». Når Hivju kommer inn med en aggressiv energi tenker Mehdi umiddelbart at han vil matche dette.

– Han er på og voldsom, så jeg er det tilbake. Vi går gjennom noen linjer, og det er vanskelig å holde maska. Det er liksom han fyren fra Game of Thrones!

De to får raskt kjemi, og Hivju foreslår at de skal gå ut for å bryte. Kort tid senere er de i gang med kampstilen capoeira i hver sin superhelt-kappe.

– Det er veldig gøy, og helt surrealistisk!

Hele tiden tror Mehdi at dette skjer på ekte, mens alle rundt han egentlig er skuespillere.

Nettleseren din støtter ikke video.

I dag rister han på hodet og ler. Det høres så absurd ut når han forteller hva som skjedde.

– Hele dagen var jo ekte for meg, helt frem til de fem minuttene hvor det ble avslørt at det ikke var det ... Men uansett hva som regnes som sannhet, så er det virkelig at jeg fikk slåss med Kristofer Hivju!

Som å være med i «The Truman show»

Han beskriver opplevelsen som filmen «The Truman show», hvor Jim Carrey spiller en person som lever hele livet sitt som et realityshow. Alle rundt han er skuespillere, uten at han vet det.

– Jeg følte at det var som en eksamen for mine verdier. Jeg gjorde ingenting i løpet av den dagen som jeg ikke kan stå for, sier Mehdi.

Han sa ja til å følge drømmen om å bli stjerne i USA, men ikke uten forbehold.

– Jeg var jo skeptisk. Jeg tenkte at jeg kunne trekke meg så lenge ingenting var signert, sier Mehdi.

BLE STRESSET: – I en uke etterpå var jeg skikkelig paranoid! Jeg lukket alt av sosiale medier, og så meg rundt for å sjekke om jeg ble filmet fremdeles, sier han. Foto: Mari Aftret Mørtvedt / NRK

Han ble valgt av Folkeopplysningen etter en lengre kartlegging. De ville sikre at de fant noen som kunne tåle å bli utsatt for dette.

– Det var sterkt å se at Mehdi veldig raskt forstod omfanget av alt vi hadde funnet på internett. Han ble ganske sjokkert, sier Andreas Wahl.

Han håper folk vil reflektere over hvordan dataene våre brukes av store selskaper og myndigheter.

– Vi får gratis tjenester på nettet, men jeg tror mange av oss mangler forståelse for hva vi gir fra oss i bytte, sier Andreas.

Han mener stordata er en verdi som samfunnet bør ta vare på.

– Vi spilte ut dette på ekte, fordi vi lager TV, men liknende informasjon finnes jo om veldig mange. Vi er «de snille», men det kan være skummelt om dette gjøres av noen som ikke har gode hensikter.

Les mer om dette temaet på NRK Beta: