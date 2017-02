Åpenhetens pris – Det er så viktig for meg å snakke om psykisk helse, så da får det bare stå til med min egen, sier blogger Malin Nesvoll Vangsnes.

I dokumentarserien Innafor: Blottlegg meg treffer programleder Emma Clare Gabrielsen mange unge som har valgt å stå frem med sin historie om psykiske problemer. En av dem er Malin Nesvoll Vangsnes, bedre kjent som «makeupmalin».

– Jeg stiller meg jo i en sårbar posisjon, men tenker at det får stå litt til. For meg er det så viktig at andre deler, så da vil jeg gjerne også bidra.

Hun brettet ut om livet med angst og depresjon da hun var deltager i NRK-serien «Jeg mot meg», og driver også sin egen YouTube-kanal der hun deler åpent om blant annet sin mentale helse.

På samfunnsnivå er det ikke tvil om at det er positivt å dele om psykiske lidelser. På individnivå er det alltid en pris å betale. Psykolog Hedvig Montgomery

– Selv om jeg deler mye med hele landet, betyr det ikke at alle skal dele offentlig. Jeg oppfordrer folk først og fremst til å dele med de nærmeste, sier hun.

Problematisk på individnivå

Psykolog Hedvig Montgomery råder unge til å dele med de nærmeste før man deler på sosiale medier. Foto: Privat

Det råder også psykolog Hedvig Montgomery, en av landets fremste eksperter på deling i det offentlige rom.

Det er ikke sånn at åpenhet er feil eller riktig. Men det må stå i stil med det du får tilbake. Psykolog Hedvig Montgomery

– På samfunnsnivå er det ikke tvil om at det er positivt å dele om psykiske lidelser. På individnivå er det alltid en pris å betale, sier hun til programleder Emma Clare Gabrielsen i NRK-serien Innafor.

Montgomery har fulgt opp mange som har delt av seg selv på TV, og forteller at flere av dem har angret i etterkant.

– Å åpne opp om psykiske problemer offentlig kan være problematisk. Det er ikke sånn at åpenhet er feil eller riktig. Men det må stå i stil med det du får tilbake, sier hun.

Råd før man deler

Råd før du deler noe viktig fra livet ditt på sosiale medier: Ekspandér faktaboks Del i riktig rekkefølge – Hvem burde visst dette først? Hvis mamma leste det på bloggen din, vil hun føle seg lite viktig og sviktet? Pass på rekkefølgen og at de nærmeste får vite det viktige først. Tenk gjennom at det du vil fortelle kan ha flere sider – Vær klar over at sannheten er subjektiv, og at det du forteller nå ikke trenger å være din versjon senere i livet. Gi deg selv mulighet til å endre historien din ved å ikke låse deg til en versjon. Vent til du ikke står midt i noe krevende – Ikke del fra et dårlig sted, men vent til du har kommet litt ovenpå og er mer bevisst det du deler. Vær snill med deg selv – Dersom du føler at du har delt for mye i det offentlige rom, så ikke vær streng med deg selv. Bruk heller mulighet til å justere deg underveis. Kilde: Psykolog Hedvig Montgomery

Hedvig Montgomery oppfordrer unge som sliter til å dele med de nærmeste før man eventuelt deler av sitt indre på sosiale medier.

– Tenk gjennom hvem som burde visst det først. Hvis mamma eller bestevennen leser om det på bloggen din, må du tenke om de vil føle seg lite viktige og sviktet, sier hun.

Dessuten bør man tenke gjennom hvordan man vil fortelle det man deler.

– Sannheten har mange sider, også for en selv. Gi deg selv mulighet til å endre historien din ved å ikke låse deg til en versjon nå, sier hun.

Hun presiserer at det aller viktigste likevel er å være snill med seg selv.

– Dersom du føler at du har delt for mye i det offentlige rom, så bruk heller muligheten til å justere deg nå, sier hun.

Har noen hemmeligheter

Emma Clare Gabrielsen møter Malin Nesvoll Vangsnes før hun skal holde et foredrag på Verdensdagen for psykisk helse. Lokalet fyller seg fort opp og Nesvoll Vangsnes innrømmer at nettopp slike situasjoner gir henne økt angst.

Malin Nesvoll Vangsnes har valgt å være åpen om egen psykisk helse. Foto: Kamilla Marie Johnsen / NRK

De fleste tror jeg deler alt, men det er noe jeg kun deler med de nærmeste. Jeg har noen hemmeligheter jeg og. Malin Nesvoll Vangsnes

– Jeg vil fortelle ungdom at de er bra nok, men jeg står jo her og er redd for at jeg ikke er det selv, sier hun og ler.

Selv om Nesvoll Vangsnes deler mye med sine følgere, er hun tydelig på at det er visse ting hun ikke deler med alle.

– De fleste tror jeg deler alt, men det er noe jeg kun deler med de nærmeste. Jeg har noen hemmeligheter jeg og, sier hun.

Et privat rom

Psykolog Montgomery bruker ordet «backstage» om den private sfæren man bare deler med seg selv eller de aller nærmeste. Det kan være hva man liker å spise eller ting man liker å gjøre når ingen ser på. Dette rommet er viktig at forblir privat selv om det nødvendigvis ikke avslører så mange hemmeligheter.

– Dersom «backstage» blir det du fronter utad, mister du stedet du slapper av, utvikler deg og har det bra med deg selv, sier hun.

I tillegg råder hun unge til å vente med å dele til de ikke står midt oppi det som er krevende. Da har man et bedre utgangspunkt for å dele noe man står for senere.

– Viktig å dele

Christine Dancke forberedte seg godt før hun delte om sin psykiske helse. Foto: Kamilla Marie Johnsen / NRK

Jeg hadde lagt en plan på hvordan jeg skulle dele og hadde tenkt gjennom hvordan jeg skulle takle responsen jeg fikk. Christine Dancke

I høst delte radioprofilen og DJ-en Christine Dancke om panikkangsten hun hadde slitt med de siste syv månedene. Hun var aldri i tvil om at hun skulle dele historien sin, men måtte finne riktig måte å gjøre det på.

– Jeg hadde lagt en plan på hvordan jeg skulle dele og hadde tenkt gjennom hvordan jeg skulle takle responsen jeg fikk. Det er viktig å være bevisst hva du vil dele og hvordan du vil dele historie din, råder hun.

Da hun først valgte å dele offentlig, var responsen overveldende. Og hun har aldri angret på at hun delte om sin psykiske lidelse.

Christine Dancke fra da hun delte sin historie på en direktesending. Foto: Kamilla Marie Johnsen / NRK

– Hva tenker du om at denne historien vil følge deg resten av livet?

– Det er jo så viktig å dele! Det finnes folk i alle lag som sliter. Og hvis de man ser opp til ikke tør og åpne opp om det, vil stigmatiseringen og fordommene mot psykiske lidelser fortsette, sier hun.

Ble plutselig taus

Adrian Lorentsson forteller sin historie til Emma Clare Gabrielsen. Foto: Kamilla Marie Johnsen / NRK

Adrian Lorentsson reiste i flere år rundt og holdt foredrag om sin psykiske helse og fikk priser for sin åpenhet. Så døde broren og det ble plutselig stille rundt ham.

– Jeg klarte ikke lenger å være åpen da det vonde rammet. Det er mye lettere å snakke om å være åpen når man ikke står midt oppi det.

Det gikk så langt at han ved to anledninger prøvde å ta livet sitt. Redningen ble til slutt Skjalg Lidsheim som forstod at vennen ikke hadde det bra.

– For meg er den viktigste åpenheten uten tvil det som deles mellom to mennesker om det som skjer akkurat nå, sier Lorentsson.

For meg er den viktigste åpenheten uten tvil det som deles mellom to mennesker om det som skjer akkurat nå. Adrian Lorentsson

Tømte søpla

Skjalg Lidsheim og Adrian Lorentsson rundt bordet. Foto: Kamille Marie Johnsen / NRK

Han sitter sammen med Lidsheim hjemme i stua. I starten ble det ikke så mye prat, men mest tjenester.

– Jeg visste aldri helt hva jeg skulle gjøre for deg, men jeg ville gjøre noe. Det var godt for meg å ta ut søppelet ditt. Da hadde du det i hvert fall rent, forteller Lidsheim.

De hadde tett kontakt og etter hvert ble det lettere for Lorentsson og dele fra det som var vondt.

Skjalg Lidsheim støttet vennen da han trengte det som mest. Foto: Kamilla Marie Johnsen / NRK

– Du var på vektskåla da jeg veide om jeg skulle leve eller dø, sier Lorentsson og ser på vennen sin.

Han presiserer at det er forskjell på åpenhet og nakenhet, og mener man uansett bør holde seg til det første. Dessuten råder også han til å være bevisst på at nettet fanger.

– Min tidligere åpenhet vil alltid henge med meg. Man må være klar over at det ligger på nettet for alltid.

For Lorentsson har det derfor vært viktig å ha en del sideprosjekter som viser helt andre sider av ham.

– Jeg har en YouTube-kanal som heter «Tjukken på Kjøkkenet» der jeg spiller en helt annen rolle av meg selv for å fjerne meg fra psykisk helse-feltet. Det er også en del av den jeg er, sier han.

Vil ikke være trendy

Emma Clare Gabrielsen treffer Malin Nesvoll Vangsnes etter at foredraget er ferdig. Unge jenter og gutter strømmer til for både å lytte, klemme og ta bilde med helten sin.

– Tusen takk for at du deler, sier en jente.

Malin Nesvoll Vangsnes holder foredrag om sin angst foran fullsatt sal. Foto: Kamilla Marie Johnsen / NRK

En annen forteller at «makeupmalin» var til stor inspirasjon da hun ble lagt inn på psykiatrisk.

– Jeg vil gjerne normalisere psykiske problemer og håper jeg er til inspirasjon. Men jeg er samtidig redd for at folk tenker at nå skal angst være trendy og kult, for det vil jeg jo ikke, sier hun.

Sykeliggjør normale følelser

Psykolog og Filosof Ole Jacob Madsen er bekymret for at man psykeliggjør følelser som er egentlig er sunne. Foto: Kamilla Marie Johnsen / NRK

Filosof og psykolog Ole Jacob Madsen mener at den nye åpenheten kan føre til mer selvgransking og gjøre at flere føler seg syke.

– Når det skrives så mye i media om psykiske problemer og mange deler sine historier, er det en fare for at man bruker sykdomskategorier litt raskere på det som er naturlige følelser.

Han er bekymret for at man psykeliggjør følelser og reaksjoner som er egentlig er sunne og friske.

– Altså, at man tror man er sykere enn det man er?

– Ja, og at du også kanskje blir sykere enn det du i utgangspunktet var, sier han.