Lotte Ninja Fagerheim oppdaterer bloggen. Foto: Privat

– Selger heller ræva på nett enn å gå på NAV 42 prosent av unge mener at kjøp og salg av skreddersydd seksualisert innhold på nett er greit.

– Før var jeg syk og følte meg ung og ubrukelig. Nå er jeg stolt av meg selv, sier Lotte Ninja Fagerheim.

Bloggeren forteller at hun var syk og avhengig av penger fra NAV til hun begynte å selge nakenbilder på nett.

– Fremtiden min var dyster. Jeg skulle egentlig ikke ha mulighet til å jobbe noen gang. Å få penger fra NAV er det verste jeg vet, sier hun.

NRK Innafor Foto: SNORRE TØNSET / NRK Ekspandér faktaboks Innafor er en ny undersøkende dokumentarserie fra NRK.

Programleder Emma Clare Gabrielsen (25).

Skal sendes på NRK TV og NRK1 januar/februar 2017.

Du kan følge arbeidet med dokumentarene på på Snapchat og Instagram.

VIDEO: Lotte Ninja Fagerheim tjener penger på å selge seksualiserte bilder på nett.

Liker å kontrollere egen kropp

Fagerheim forteller at hun prøvde seg i flere jobber og startet også på en utdannelse, men måtte gi opp på grunn av sykdom. Som 22- åring begynte hun å blogge. Først handlet den stort sett om trening og kosthold.

– Jeg orket ikke å skrive lange tekster, så derfor fokuserte jeg på bilder, forteller hun.

Etter hvert begynte hun å selge bildene hun la ut på nett.

– Å selge bilder av kroppen er mitt valg. Jeg synes det er godt å kontrollere egen inntekt og kropp slik jeg vil.

Lotte Ninja viser NRK-programleder Emma Clare Gabrielsen bildene hun lever av å selge. Foto: Kamilla Marie Johnsen / NRK

Mens hun gikk på NAV, vokste bloggen. I dag driver hun en av Norges største blogger. På Instagram har hun 345.000 følgere.

Bloggen har vært omdiskutert og inneholder blant annet ironiske innlegg og lettkledde bilder. Fagerheim har tidligere blitt beskyldt for å overdrive i innleggene sine.

– Jeg har en delvis seriøs blogg med mye humor og lettkledde bilder, sier hun.

Å få penger fra NAV er det verste jeg vet. Lotte Ninja Fagerheim

Mange sender bilder

En undersøkelse utført av Norstat for NRK Innafor viser at 2,6 prosent av norske kvinner og menn, altså bortimot 24.000 unge voksne, sier at de har byttet bilder eller seksuelt innhold via telefon eller data mot penger eller andre goder.

– Jeg tror motivasjonen er seksuell spenning kombinert med at det er en lett måte å få tak i penger på, sier Anders Røyneberg, psykiatrisk sykepleier i Sex og samfunn.

Sex og samfunn tar opp temaet bildedeling på nett i sin seksualitetsundervisning for unge, og snakker mye om konsekvensene av å sende bilder med seksuelt innhold via nett.

Anders Røyneberg er rådgiver i Sex og samfunn. Foto: Sex og samfunn

– Nettet har blitt den vanligste arenaen for seksuell utforskning og utprøving av seksuelle grenser.

Han tror den ekstreme bildeflommen på nett gjør at mange føler seg anonymisert og at terskelen for å sende bilder derfor er blitt lavere.

– Noen er så uheldige å få bilder de har delt spredt på nett mot sin vilje. Vi ser jo stadig flere saker der folk blir dømt for å ha spredt bilder av andre, og jeg tror dette bare vil øke.

Han forteller at deres jobb er å minske konsekvensene dersom unge velger å dele bilder via nett.

– Vi oppfordrer de unge til ikke å dele bilder med ansikt eller annet som kan gjøre at de blir gjenkjent. Da reduserer de risikoen for å bli identifisert, lagt på pornoside eller bli utsatt for mobbing. Dessuten er det viktig at vi tenker gjennom om vi sender bilder fordi vi selv vil eller fordi vi føler oss presset, sier han.

Vi oppfordrer de unge til ikke å dele bilder med ansikt eller annet som kan gjøre at de blir gjenkjent. Anders Røyneberg, psykiatrisk sykepleier hos Sex og samfunn

– Jeg er ganske billig

Fagerheim sitter i sofaen i leiligheten i Narvik og viser frem nettsiden si. Hun er en av dem vi møter i episode to i NRK-serien Innafor.

Lotte Ninja viser frem Instagram-profilen sin til NRK-programleder Emma Clare. Foto: Kamilla Marie Johnsen / NRK

På en egen VIP-side selger hun bilder. Hun forteller at rumpebilder koster fra 29 til 300 kroner og at toppløsbildene ligger på 499 kroner. I tillegg selger hun SMS-er via en SMS-tjeneste. Hver SMS fra henne koster 29 kroner.

– Jeg er ganske billig, sier hun og ler.

Hun blar nedover mobilen og viser programleder Emma Clare SMS-er hun har fått. Mange av dem har nokså drøyt innhold.

– Er dette egentlig «sexting»?

– Ja, vi har snakka masse og han har fått bilder av meg, forteller hun og viser til en hun akkurat har hatt en dialog med.

På sosiale medier har hun mer fokus på farger og det visuelle, mens på VIP-siden skal bildene først og fremst være sexy.

– Der har jeg fokus på at jeg får vist mest mulig hud og at lyset er bra.

Noen bilder selger hun tre ganger, mens andre får hun solgt over 200 ganger, forteller hun til Emma Clare Gabrielsen.

Føler seg utsatt

– Opplever du at jobben går utover privatlivet ditt?

– Ja, veldig. Det mest negative er jo kanskje at jeg har måttet flytte ut hjemmefra fordi jeg har stalkere utenfor vinduet som ikke klarer å respektere at jeg har et privatliv.

Fagerheim bruker en selvutløser når hun tar rumpebilder på rommet sitt. Foto: Kamille Marie Johnsen / NRK

Hun innrømmer at hun føler seg utsatt og at hun er redd for å gå ut alene.

– Jeg åpner ikke døra for noen og går aldri ut alene på kveldene. Jeg går ikke alene på kjøpesenteret heller, sier hun.

– Føler du at du selger kroppen din?

– Ja, jeg selger jo kroppen min. Men alle selger kroppen sin på forskjellige måter. Kroppen er et kunstverk. Noen er nakne mens andre har klær.

– Har du noen betenkeligheter med å gjøre det? – Nei. Jeg la ut rumpebilder hver dag før jeg begynte å ta penger for det. Da kan jeg jo like gjerne tjene penger.

Alle selger jo kroppen sin på forskjellige måter. Kroppen er et kunstverk. Noen er nakne mens andre har klær. Lotte Ninja Fagerheim

Fakta om spørreundersøkelsen Ekspandér faktaboks Datainnsamlingen er gjort via Panel.no – Norstat sitt webpanel, med ca. 95.000 aktive, og telefonrekrutterte medlemmer.

Målgruppe: Kvinner og menn 18-30 år, landsrepresentativ geografisk fordeling.

Dataene er vektet på geografi (landsdel): Nord-Norge, Midt-Norge, Vestlandet, Sørlandet inkludert Telemark, Østlandet eks. Oslo, og Oslo.

Data er samlet inn i perioden 29. november – 12. desember.

500 har svart på undersøkelsen. Responserate: 24 prosent.

Feilmarginen for svarene med 500 svar er fra 1,9 til 4,5 prosent.

På spørsmål med mindre baser er feilmarginene høyere.

Uklar lovgivning

Undersøkelsen gjort for NRK viser også at 42 prosent av unge mellom 18 og 30 år mener at kjøp og salg av skreddersydd seksualisert innhold som webcamming, telefon-sex og sms-dialog, er greit.

– Prostitusjonsbegrepet er veldig utdatert. Jeg tror mange ikke tenker på dette som prostitusjon. For å nå unge bør man heller snakke om bytte av sex mot penger, gaver eller tjenester, sier Anders Røyneberg i Sex og samfunn.

Han tror at flere unge tenker på kjøp og salg av sex som moralsk galt fordi lover som for eksempel sexkjøpsloven former holdningene våre.

– Siden man ikke møtes fysisk er nok terskelen lavere hos mange unge og man ser på dette som en mild form for prostitusjon, sier han.

Han presiserer at definisjonen av prostitusjon er å ta imot penger, gaver eller tjenester i bytte mot sex.

– Kan man bli straffet for kjøp av slikt innhold?

– Det er jeg usikker på, sier Røyneberg.

Lovavdelingen i Justisdepartementet skriver i en uttalelse til NRK at kjøp av skreddersydd seksualisert innhold på nett i utgangspunktet vil kunne rammes av straffebestemmelsen, men at det går frem av lovforarbeidene at bestemmelsen ikke skal ramme innspilling av lovlig pornografi. De presiserer at det må handle om samtykkende voksne.

– Den nærmere rekkevidden av unntaket for pornografi er ikke behandlet i forarbeidene eller avklart i rettspraksis. Lovforarbeidene er fra 2008 og uttalelsene tar ikke høyde for den teknologiske utviklingen som har vært siden. Antakelig vil straffbarheten i det enkelte tilfellet måtte bero på helt konkrete omstendigheter» skriver departementet.

Undersøkelsen viser at det er stor overvekt av gutter som synes dette er greit. Røyneberg tror det handler om at flere kvinner ser på det som utnytting av kvinner og kvinners kropp.

– Samtidig er det viktig å ta med seg at både kvinner, menn og transpersoner både selger og kjøper sex, og at det ikke bare handler om menn som utnytter kvinner, sier han.

Elsker å skryte av seg selv

På VIP-siden sin har Fagerheim fokus på at bildene skal være sexy. Foto: Kamilla Marie Johnsen / NRK

I stua står strippestangen klar. Lotte Ninja Fagerheim bruker den når hun tar bilder til bloggen sin.

– Jeg skiller meg nok ut fordi jeg skryter av meg selv på bloggen. Jeg forteller gladelig hvor mange rumpebilder jeg har solgt de siste ukene eller hvor fine «niplene» mine ble i fotolyset.

Hun merker at folk reagerer negativt på selvsikkerheten hennes.

– Men da får jo jeg bare lyst til å gjøre mer av det, sier hun.

– Blir du ikke påvirket av kommentarer?

– Hvis det er noe jeg føler meg enig i kan jeg bli lei meg, men stort sett er det ikke det.

Lotte Ninja startet som treningsblogger, men har etter hvert utvidet innholdet. Foto: Kamilla Marie Johnsen / NRK

Halvparten sender bilder på nett

Hele 46 prosent av unge forteller at de har sendt nakenbilder eller annet seksuelt innhold av seg selv på mobil.

Anders Røyneberg synes tallene virker litt lave i forhold til den virkeligheten Sex og samfunn møter.

– Vi ser en stor økning på dette området når alt blir mer og mer digitalisert. Nettet er jo den store arenaen for seksuelle utforskning blant unge.

– Vil omfanget øke i fremtiden?

– Det er vanskelig å si, men det vil bli interessant å se om den oppvoksende generasjonen vil godta at deres barn utfordrer grensene på digitale medier. Mange unge som vokser opp nå har ikke foreldre som er så oppdaterte på digitale plattformer som neste generasjon kanskje vil være. Kanskje vil neste generasjons foreldre bli strengere og føre til at denne trenden slår tilbake, sier han.

Lotte Ninja Fagerheim er glad for at hun slipper å være avhengig av NAV. Foto: Kamilla Marie Johnsen / NRK

Deler ikke av sitt indre

Lotte Ninja er i gang med dagens bloggfotografering og poserer ivrig i nettingbody med en dildo foran seg. Hun ler mens hun hopper opp og ned foran kamera i håp om å få det perfekte rumpebilde med selvutløseren.

– Føler du noen gang at det du deler er for privat?

– Nei, det føler jeg ikke. Jeg synes det er mye mer personlig med alle dem som deler åpent om sin psykiske lidelse. Det kunne jeg aldri blogget om.

– Hvor lenge kommer du til å holde på?

– Jeg holder på til det ikke er artig lenger, eller hvis jeg klarer å skaffe meg en vanlig jobb. Jeg er stolt av meg selv og det jeg får til og håper jeg aldri trenger å være syk og gå på NAV igjen, sier hun.