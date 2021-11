William Nygaard: – Et rystende bevis på statsterrorisme

Drapsforsøket i Dagaliveien sjokkerte det norske samfunnet. Attentatet utløste en svært omfattende etterforskning.

Men politiet var opptatt av å etterforske bredt, og ikke låse seg til teorien om at ugjerningen hadde sammenheng med Nygaards rolle som utgiver av boka «Sataniske vers».

William Nygaard selv var ikke i tvil om sammenhengen. Derfor er han både glad og opprørt. Han tar det for gitt at politiet og påtalemyndigheten har gode kort på hånden når de går til et så kontroversielt skritt som å sikte en tidligere diplomat.

Han er derfor sterk i sin karakteristikk.

– Det er en skandale av dimensjoner, og et oppsiktsvekkende bevis på at Iran har drevet med statsterrorisme, sier han.

Irans ambassade i Oslo avviser påstandene overfor NRK, og kaller dem grunnløse.

Visste ikke at de var siktet

Rett før foreldelsesfristen i 2018 tok Kripos ut siktelse mot to personer. Det innebar at saken ble foreldet for alle andre enn de to siktede.

I tre år har de to vært siktet uten at de har visst det selv. Nå har NRK fått bekreftet fra helt sentrale kilder at en tidligere førstesekretær ved Irans ambassade i Oslo er en av de siktede. Den andre er Khalid Moussawi, som NRK oppsøkte i Libanon for tre uker siden.

Irans ambassade på Frogner i Oslo. Foto: Olav Hasselknippe / Aftenposten

De to som er siktet, har ikke selv ant noe om at de fortsatt var under etterforskning i Norge for et drapsforsøk for 28 år siden.

– Må utleveres

William Nygaard og hans bistandsadvokat Halvard Helle har heller ikke fått vite hvem de to siktede var. Ikke før NRK viste dem opptakene fra møtet med den siktede libaneseren.

De to mener at det er veldig viktig at folk nå får vite hvem de siktede er. De håper at det kan bidra til nye tips. De krever også at Kripos intensiverer etterforskningen.

– Etter NRKs avsløring vil det være naturlig og riktig å etterlyse de siktede internasjonalt, slik at de kan pågripes, fengsles og utleveres til Norge dersom de krysser landegrenser, sier Helle og minner om hva denne saken egentlig handler om.

– Dette er ikke bare et forsøk på overlagt drap. Det er et anslag mot vesentlige samfunnsinteresser, sier han.

William Nygaard (t.h) sammen med sin bistandsadvokat Halvard Helle. Foto: Mohammed Alayoubi / NRK

– Rystende

– Dette er rystende. Selv ikke det er et dekkende ord. Det er en internasjonal skandale, sier han.

Diplomaten kom til Norge rett etter at Aschehoug ga ut boka Sataniske vers i 1989. Samme dag som Nygaard ble skutt, leverte ambassaden et brev til det norske Utenriksdepartementet. Der stod det at diplomaten allerede hadde forlatt landet den 7. oktober, fire dager før Nygaard ble skutt.

I tre år har han hatt status som siktet. Det betyr at politi og påtalemyndighet mener det er mer enn 50 prosents sannsynlighet for at han har medvirket. Men det er helt uvisst om etterforskningen kan resultere i at det blir tatt ut en tiltale. Skyld er altså ikke bevist.

Ambassadens talsmann sier at siktelsen er helt grunnløs.

Tilsvaret fra den iranske ambassaden til NRK.

Tre ekspanderende kuler

William Nygaard ble truffet av tre ekspanderende kuler. Den ene kula hadde gått rett gjennom kroppen, og ble funnet på grusen dagen etter. Det var et under at han overlevde.

To måneder etter drapsforsøket, var han frisk nok til å holde pressekonferanse. Kledd i en sykehusgenser viste Nygaard at han absolutt ikke ville la seg skremme.

Han stilte et retorisk spørsmål til journalistene:

– Tror dere at den iranske ambassaden ikke visste at attentatforsøket skulle finne sted? Jeg skal ikke konkludere, men dere kan kanskje formode hva jeg tenker.

Et av prosjektilene gikk rett gjennom Nygaards kropp og ble funnet på gårdsplassen av politiet.

Ikke låse seg til ett spor

Men etterforskningsledelsen i Oslo var veldig redd for å binde seg til ett spor. Gang på gang sa de at Rushdiesporet ikke var det eneste. Det var noe pressen hadde skapt, hevdet de.

I et intervju med NRK Brennpunkt i 2012 sa Leif A. Lier at han hadde svært lite kjennskap til William Nygaards forlagsvirksomhet.

– Jeg visste ikke hvem Nygaard var, og kjente heller ikke til hans rolle som utgiver av Sataniske vers, sa han.

Først fem år etter drapsforsøket, sa Oslo-politiet at bokutgivelsen var hovedsporet.

Har levd med ubehaget

William Nygaard er glad for at politi og påtalemyndighet nå mener det er sannsynlighetsovervekt for at den tidligere iranske diplomaten har vært involvert i drapsforsøket.

– Har du vært redd for at saken skulle bli henlagt?

– Ja.

Trur du norske myndigheter vil stå fast dersom det blir hardt press fra Iran?

– Jeg kan ikke se at de har noe valg. Skal Norge ivareta sin integritet i spørsmål som handler om ytringsfrihet, så er vi nødt til å gå videre og komme til bunns i denne saken.

– Men tror du at vi kan komme så langt at noen faktisk blir stilt for retten for denne ugjerninga?

– Det er vanskelig for meg å kunne spå. Det viktigste er jo at det iranske regimet får sin rettmessige karakteristikk og en avdekking av hva de står for.

– Nå er det 28 år siden du ble skutt. Har du noen gang angra på du ga ut boka?

– Som forlegger har du ikke noe valg. Det har jeg aldri angret på. Dette ville jeg gjort om igjen.

Attentatet mot William Nygaard Ekspandér faktaboks Forlagssjef William Nygaard ble skutt på gårdsplassen utenfor sitt eget hjem i Oslo 11. oktober 1993.

Han ble truffet av tre grovkalibrede prosjektiler, men overlevde.

Attentatet ble raskt koblet til at Nygaard var ansvarlig for å utgi boka «Sataniske vers» av Salman Rushdie.

Politiet satte inn store ressurser i etterforskningen.

En norsk-pakistansk mann har vært arrestert i saken, men ble senere løslatt. Han er ikke blant de nåværende siktede.

Saken ble henlagt i 2007, men gjenopptatt i 2009 etter kritikk mot politiets etterforskning.

I 2018 - kort tid før saken ble foreldet - har Kripos siktet to personer for attentatet.

Til nå har det ikke vært kjent hvem disse personene er, men i november 2021 avslørte NRK at den ene er libaneseren Khaled Moussawi.

Hei! Jeg har jobbet journalistisk med attentatet på forlagsdirektør William Nygaard siden skuddene falt i 1993. Jeg har skrevet to bøker om skuddene: Attentatet (2000) og Hvem skjøt William Nygaard? (2010), og laget flere TV-dokumentarer om hendelsen. Kontakt meg gjerne om du har tips i saken.