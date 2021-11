I oktober 1993 ble forlagsredaktør William Nygaard skutt og forsøkt drept utenfor huset sitt i Oslo. Saken er fortsatt uoppklart. Politiet siktet to personer for drapsforsøket i 2018, men de har vært svært opptatt av at identiteten til de siktede ikke skulle bli kjent. I dag avslørte NRK av en av dem er libaneseren Khaled Moussawi.

NRK fikk bekreftet identiteten fra sikre kilder, og sporet ham opp i Beirut.

– Jeg har ikke hatt noe med denne saken å gjøre. Hvis politiet mener det, må de legge fram bevis. Jeg vil gjerne komme til Norge for å forklare meg, sa Moussawi til NRK.

Libaneseren visste ikke selv at han var siktet i saken.

– Det er opprørende å få vite dette nå. Men jeg har ingen ting å skjule, sier 56-åringen når NRK intervjuer ham på et hotell i Beirut.

– Få han til Norge

NRK har vist intervjuet med Moussawi til William Nygaard og hans bistandsadvokat Halvard Helle.

– Det er sterkt å se dette og tenke på at han kanskje har ruslet rundt i min egen hage, sier Nygaard. Jeg kan jo ikke tro noe annet enn at politiet har sterke kort på hånda når de tar ut en siktelse i en så alvorlig sak etter så mange år, sier den tidligere forlagssjefen i Aschehoug.

– Hvis vi skal tro på ham, syns jeg vi skal ta ham hit så fort som mulig. Kripos må ta ham på ordet og sørge for at han kommer til Norge. Det er veldig viktig med tanke på en mulig oppklaring av saken, sier han.

William Nygaard (t.h) sammen med sin bistandsadvokat Hallvard Helle. Foto: Mohammed Alayoubi / NRK

– Håper på en løsning

William Nygaard ble truffet i ryggen av tre grovkalibrede kuler i oktober 1993. Saken ble raskt satt i sammenheng med Aschehougs utgivelse av Salman Rushdies roman «Sataniske vers». 28 år seinere er saken fortsatt uløst.

At Khalid Moussawi er siktet betyr at politiet mener det er mer enn 50 prosent sjanse for at han har medvirket i drapsforsøket. Det er altså ikke bevist skyld i saken.

– Jeg har fortsatt tro på at vi kan få svar på hvem som skjøt. Det er bra at NRK har sporet opp mannen, nå må politiet handle, sier Nygaard.

Angrep på demokratiet

William Nygaards bistandsadvokat Halvard Helle sier at denne saken er veldig stor og prinsipiell.

– Dette er ikke bare et forsk på overlagt drap, det er et anslag mot vesentlige samfunnsinteresser. Derfor er det bra at vedkommende opplyser til NRK at han vil reise tilbake til Norge for å la seg avhøre av norsk politi, sier Halvard Helle.

Han tar det for gitt at politiet har en sterk sak, når de har valgt å ta ut en siktelse.

– Det betyr at påtalemyndigheten mener at det er sannsynlighetsovervekt for at vedkommende har hatt befatning med saken. Det er ikke en helt uvanlig situasjon, og det normale da det er å etterlyse vedkommende, sørge for at han blir utlevert til Norge, og så gjøre det som er nødvendig for å konkludere i saken, sier Helle.

– Må intensivere etterforskningen

Advokaten har taushetsplikt og kan ikke si noe om hva som ligger til grunn for siktelsen.

– Det er ikke mulig for meg å gå inn på mistankegrunnlaget i saken. Jeg kan bare konstatere at vedkommende er siktet.

– I en så alvorlig sak som dette vil det være naturlig at etterforskningen fortsetter med full styrke for å avdekke om det er riktig eller ikke at han har hatt noe med saken å gjøre, sier Helle.

Dette er Nygaard-saken Ekspandér faktaboks 11.oktober 1993 ble forlagssjef William Nygaard skutt utenfor sin bolig i Dagaliveien i Oslo. Drapsforsøket ble sett i sammenheng med at Aschehoug forlag hadde gitt ut Salman Rushdies roman "Sataniske vers" i 1989. Irans åndelig leder ayatollah Khomeini avsa i 1989 en dødsdom over Salman Rushdie, hans forleggere og oversettere. Rushdie var gjest på Aschehougs hagefest i august i 1992. Det var første gang han møtte en statsråd etter fatwaen. Hendelsen provoserte flere muslimske ledere. Drapsforsøket utløste en omfattende etterforskning, men saken er fortsatt uløst. Kriminalsaken ble henlagt i 2007, men ble gjenopptatt og flyttet til Kripos i 2008. Rett før foreldelsefristen i 2018 tok Kripos ut en siktelse mot to personer for overlagt drapsforsøk og angrep på sentrale samfunnsverdier. I november 2021 kunne NRK avsløre at den ene av de siktede er libaneseren Khalid Moussavi som er bosatt i Libanon. Saken er fortsatt uløst

Hei! Jeg har jobbet journalistisk med attentatet på forlagsdirektør William Nygaard siden skuddene falt i 1993. Jeg har skrevet to bøker om skuddene: Attentatet (2000) og Hvem skjøt William Nygaard? (2010), og laget flere TV-dokumentarer om hendelsen. Kontakt meg gjerne om du har tips i saken.