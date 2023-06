Justis og beredskapsdepartementet har gitt følgende kommentar til lovendringen som medfører at bistandsadvokater ikke lenger skal hjelpe til med å søke om voldsoffererstatning som før:

Etter ny lov vil om lag 70 prosent av voldserstatningssakene behandles av domstolene, og de aller fleste voldsutsatte vil da være representert av en bistandsadvokat. I disse sakene er det bistandsadvokatens oppgave å ivareta den voldsutsattes interesser og fremme eventuelle erstatningskrav. Til sammenlikning fikk 60 % av voldsutsatte som søkte om erstatning etter gammel lov dekt sine utgifter til advokatbistand.

I de sakene etter ny lov som ikke domstolbehandles (f.eks. fordi den blir henlagt), skal advokatutgifter dekkes dersom sakens omfang eller kompleksitet tilsier det. På denne måten vil advokatutgifter bli dekket av staten i de tilfellene der voldsutsattes behov tilsier det, slik at ordningen blir mer treffsikker, samtidig som rettssikkerheten ivaretas. At regelverket blir enklere, virkeområdet knyttes til straffebud, og skadevilkåret fjernes, forenkler også saksbehandlingen i saker som ikke er behandlet av domstolene. Normalt vil det derfor ikke være behov for advokatbistand for å kunne fremme søknad om voldserstatning.