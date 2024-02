– Arrangerte ekteskap er en variant av tvangsekteskap. Det finnes ingen tradisjon for arrangerte ekteskap i moderne, vestlig kultur, sier Sylvi Listhaug, leder i Fremskrittspartiet (Frp).

Hun lanserer nå 14 konkrete tiltak i Stortinget som partiet mener vil være med å bekjempe negativ sosial kontroll og æreskriminalitet. Frp viser til oppmerksomheten disse spørsmålene igjen har fått etter artikler i Aftenposten og NRK Brennpunkts dokumentarserie «Ære».

Vil kriminalisere arrangerte ekteskap

En av sakene er kriminalisering av arrangerte ekteskap, som Frp tidligere har tatt til orde for.

– Det er en glidende overgang mellom arrangerte ekteskap og tvangsekteskap. Mange ikke-vestlige innvandrere opplever ekteskapet som sentralt for å videreføre familiekultur, tro og identitet. Bekymring for barnas fremtidige ekteskap er derfor en sentral drivkraft for utøvelsen av sosial kontroll, mener Listhaug, og viser til en Fafo-rapport fra 2019.

I samme rapport, «Migrasjon, foreldreskap og sosial kontroll», kommer det ifølge Frp-lederen fram at 42 prosent blant pakistanske kvinner i Norge oppgir at deres ektefelle i hovedsak er valgt ut av foreldrene.

Mange norskpakistanere har ektefeller som er i hovedsak er valgt av foreldrene. Foto: Getty Images

Forslaget Listhaug fremmer lyder som følger: «Stortinget ber regjeringen sidestille arrangerte ekteskap med tvangsekteskap, og at det skal straffes på samme måte.

– Hundre prosent frivillig

– Jeg ble selv gift i et arrangert ekteskap. Selv om det var foreldrene mine som kom med forslaget, var det hundre prosent frivillig at vi giftet oss med hverandre, sier Ayaz Butt.

Han er styreleder i organisasjonen DiaPraksis, som jobber mot negativ sosial kontroll og tvangsekteskap.

– I vår kultur er det mange som ikke selv er ute og utforsker mulighetene med kjærester og eventuelle partnere. Slik var det med meg også. Sa da mine foreldre møtte hun som ble min kone i et selskap og foreslo henne, tok jeg kontakt og ble kjent med henne, forteller Butt, som er norskpakistaner.

Han synes ikke noe om Frps forslag om å kriminalisere arrangerte ekteskap, men er ikke overrasket over at partiet kommer med slike forslag.

– Tvangsekteskap og arrangerte ekteskap kan ikke sammenlignes, mener Butt.

Ayaz Butt er styreleder i organisasjonen DiaPraksis som jobber mot tvangsekteskap. Han er kritisk til forslaget om å kriminalisere tvangsekteskap. Foto: Privat

– Men finnes det ikke gråsoner her?

– Nei. For hvis noen blir pressa inn i et arrangert ekteskap, enten psykisk eller fysisk, så er det et tvangsekteskap, svarer Butt.

Det finnes gråsoner hvor tvangsekteskap kan være vanskelig å avdekke, erkjenner styrelederen i DiaPraksis.

– Men det er viktigere å jobbe forebyggende for å få unge og voksne til å ta gode beslutninger i valget av ektefeller enn å kriminalisere arrangerte ekteskap, mener Butt.

– Viktig at foreldre og barn har samme livsstil

– Arrangert ekteskap er ikke det samme som tvang. Det er et samarbeid mellom foreldre og barn om å finne ektefeller. Men barna velger selv, sier Shazia Andaleeb i Interkulturell kvinnegruppe.

Når et par gifter seg i det pakistanske miljøet, er det to familier som utvikler en relasjon. Derfor er hele familien involvert, forklarer den norsk-pakistanske kvinnen.

– Foreldre dytter ikke en partner på sine barn som de ikke liker. Og barna velger heller ikke partner som foreldrene ikke liker, sier Andaleeb, som har jobbet i Interkulturell kvinnegruppe på Furuset i Oslo siden 2012.

Hun sier at arrangerte ekteskap ivaretar noe vesentlig i pakistansk kultur:

– I pakistanske familier kan det være forskjellige tanker og livsstil blant foreldrene og barna, men de samarbeider og respekter hverandre rundt hva de liker og ikke liker, sier Andaleeb.

Mener Frp tar fra mennesker frihet

– Hvor mye kontroll mener Frp at myndighetene skal ha på hvert menneskes liv, spør Sammia Naz Zaem, som i 20 år har jobbet som ekteskapsrådgiver og mekler i innvandrermiljøer i Norge.

Sammia Naz Zaem som har jobbet i 20 år som ekteskapsrådgiver og mekler i innvandrermiljøer i Norge. Foto: Privat

Hun gjentar det hun har sagt hele tiden; om at tvang ikke er i tråd med Islam. Hun reagerer kraftig på Listhaugs begrunnelse om at arrangerte ekteskap er tvang.

– Hva er definisjonen på arrangert? Hvem og hvordan skal vi definere dette begrepet? Blir nettsider med «match-making» også ulovlig, spør den norsk-pakistanske kvinnen.

– Noen har vanskelig for å formidle følelser til andre og skaffe seg en partner for livet. De kan være redde for å ta det riktige valget alene. Da kan de få hjelp fra noen de stoler på til å komme med forslag til hvem de kan gifte seg med, forklarer Naz Zaem.

Så kan den unge selv velge hvis en kandidat foreslås som vekker følelser.

– Da blir det både arrangert og kjærlighet, mener Naz Zaem, som viser til at også etnisk norske i mange tilfeller får hjelp fra familie og venner til å finne seg kjærester for livet.

– Og denne muligheten vil Frp ta fra oss! Det skaper bare mer ensomhet, sier Naz Zaem.

– Alle arrangerte ekteskap inneholder press eller tvang

– Hvordan har Frp tenkt at man i praksis skal håndheve at arrangerte ekteskap blir ulovlig?

– Det er viktig at kompetansen hos både politi og alt annet hjelpeapparat styrkes, slik at det enklere avdekkes og reageres når det er mistanke om at ekteskapsinngåelse skjer under press eller tvang, svarer Listhaug.

Frps forslag til tiltak mot æreskriminalitet Ekspander/minimer faktaboks Stortinget ber regjeringen sidestille arrangerte ekteskap med tvangsekteskap, og at det skal straffes på samme måte. Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med endringer i Straffelovens §196 fjerde ledd slik at loven ikke bare omfatter barnets forelder, steforelder, fosterforelder eller en annen som har daglig omsorg for barnet, men også omfatter tanter, onkler, besteforeldre, søsken og andre familiemedlemmer. Stortinget ber regjeringen innføre en integreringskontrakt for ikke-vestlige innvandrere. En slik kontrakt skal inneholde tydelige krav om at man aksepterer norske lover, regler og verdier for eksempel knyttet til likestilling, barneoppdragelse, demokrati, rettstatens prinsipper, ytringsfrihet og religionsfrihet, at flyktningen deltar i språkopplæring, kommer seg ut i arbeid. Ved brudd på integreringskontrakten skal dette få reaksjoner, f.eks. tap av oppholdstillatelse, økonomiske sanksjoner mv. Stortinget ber regjeringen sørge for at politiet har nødvendige midler og lovhjemler til å prioritere og håndtere saker om negativ sosial kontroll og æreskriminalitet. Stortinget ber regjeringen sørge for at kunnskap om æreskultur og ærevold blir tilstrekkelig ivaretatt i utdanningen til politi, barnevern, skole og helsesektoren. Stortinget ber regjeringen sette fokus på og sørge for at ansatte i skolene, barnehagene, barnevernstjenesten, helsetjenestene og politiet får økt kunnskap og kompetanse for tidlig å avdekke og følge opp der barn blir utsatt for negativ sosial kontroll og æresrelatert vold. Stortinget ber regjeringen utarbeide, oppdatere og styrke informasjon og veiledere om hvordan barn og unge som befinner seg i utlandet mot sin vilje, skal følges opp og gis hjelp dersom de oppnår kontakt med ambassader, barnevernet eller andre offentlige instanser, for å unngå at barna det gjelder, ikke opplever å bli tatt på alvor. Stortinget ber regjeringen sørge for at foreldre som sender barn til utlandet mot deres vilje der de risikerer negativ sosial kontroll, tvangsekteskap, kjønnslemlestelse, vold og lignende, skal straffeforfølges og fratas omsorgsretten for egne barn. Stortinget ber regjeringen påse at i tilfeller der foreldre med midlertidig oppholdstillatelse sender barn til utlandet mot deres vilje der de risikerer negativ sosial kontroll, tvangsekteskap, kjønnslemlestelse, vold og lignende, skal oppholdstillatelsen til foreldrene trekkes tilbake. Stortinget ber regjeringen påse at i tilfeller der foreldre med permanent oppholdstillatelse sender barn til utlandet mot deres vilje der de risikerer negativ sosial kontroll, tvangsekteskap, kjønnslemlestelse, vold og lignende, nullstilles opptjeningstiden for å oppnå statsborgerskap. Stortinget ber regjeringen sørge for at foreldre som sender barn på lengre utlandsopphold som hemmer integreringen, skal fratas barnetrygden, og ytelser skal tilbakebetales fra den dagen barna forlot Norge. Stortinget ber regjeringen sørge for at personer som medvirker til grov negativ sosial kontroll som f.eks. tvangsekteskap, kjønnslemlestelse etc. Og som har midlertidig oppholdstillatelse som fast hovedregel skal miste oppholdstillatelsen. Stortinget ber regjeringen kartlegge tilfeller hvor barnevernet har bidratt når foreldre har ønsket å sende barn ut av landet. Stortinget ber også regjeringen om å sette en umiddelbar stopp for praksisen med at barnevernet kan bidra til at barn sendes til utlandet mot sin vilje. Stortinget ber regjeringen sørge for at det stilles følgende krav ved familiegjenforening av ektefelle: «Hver av brudefolkene skal hver for seg erklære på ære og samvittighet at ekteskapet er inngått av egen fri vilje, og at de anerkjenner hverandres like rett til skilsmisse».

Hun mener at håndhevingen av lovverket må skje på samme måte som alt annet lovverk.

– Men hva er definisjonen på arrangerte ekteskap; hvilke typer ekteskap mener dere skal bli ulovlig?

– Arrangert ekteskap betyr i praksis at familien, fra svært tidlig alder forbereder barnet på at det er familien som skal velge ut en partner. Derfor mener vi at alle arrangerte ekteskap vil inneholde elementer av press eller tvang, sier Listhaug.

– Kvinner må ha reell rett til skilsmisse

Blant de andre forslagene Sylvi Listhaug legger fram i Stortinget, finner vi kravet om at det skal innføres en integreringskontrakt for ikke-vestlige innvandrere.

– En slik kontrakt skal inneholde tydelige krav om at man aksepterer norske lover, regler og verdier for eksempel knyttet til likestilling, barneoppdragelse og religionsfrihet, forklarer Frp-lederen.

Et annet forslag går ut på å stille et krav ved familiegjenforening om at ektefellene hver for seg skal erklære på ære og samvittighet at ekteskapet er inngått av egen fri vilje, og at de anerkjenner hverandres like rett til skilsmisse.

– Vi mener at familiegjenforening av ektefeller ikke skal gis uten at kvinner har en reell rett til skilsmisse, sier Listhaug.