Vera (90) dømt for nazihilsen – hevder hun vinket

Det var under en demonstrasjon i regi av Den nordiske motstandsbevegelsen (NMR) i svenske Borlänge 1. mai 2016 at Oredsson skal ha gjort en såkalt hitlerhilsen.

Vera Oredsson fikk blomster og støtte fra andre medlemmer av Den nordiske motstandsbevegelsen. Foto: Henrik Evertsson / NRK

Oredsson har hele tiden benektet forholdet, og hevder hun vinket til motdemonstranter som var utkledd som klovner.

Falun Tingrett fant henne imidlertid skyldig, og dømte henne for hets mot folkegruppe. Straffen er en bot på 4000 kroner.

– I mitt 90 år lange liv har jeg frem til nå aldri blitt straffet for noe, så dette kjennes rart, sier Oredsson til NRK.

I Brennpunkt-dokumentaren «Rasekrigerne» sier Vera Oredsson at hun synes det er idiotisk at det er forbudt i Sverige å gjøre en hitlerhilsen.

Tolkning av et fotografi

Tidligere er blant annet NMR-leder Simon Lindberg dømt til betinget fengsel og bøter for å ha gjort en hitlerhilsen. 11 personer fra NMR ble politianmeldt for hets mot folkegruppe i Sverige, etter at de gjorde hitlerhilsen i Brennpunkt-dokumentaren «Rasekrigerne».

Vera Oredsson var med I Brennpunkt-dokumentaren «Rasekrigerne». Foto: Henrik Evertsson / NRK

Et fotografi tatt av en motdemonstrant, er utgangspunktet for anklagen mot Vera Oredsson. Bildet, som viser den eldre kvinnen med høyre arm utstrakt og hevet fremover, ble spredt i sosiale medier, og Oredsson ble politianmeldt.

Ifølge dommen burde Oredsson forstått at gesten kunne tolkes som en hitlerhilsen, fordi hun gjorde den i en nasjonalsosialistisk demonstrasjon.

Mange fra Den nordiske motstandsbevegelsen møtte opp i retten for å støtte Vera Oredsson. Foto: Henrik Evertsson / NRK

Nekter for hitlerhilsen

Under rettssaken bygde Vera Oredsson sitt forsvar rundt et prinsipp om at nasjonalsosialister ikke skal hilse meningsmotstandere med hitlerhilsen.

– Jeg ble oppdratt i Tyskland. En hitlerhilsen gjør man mot tropper, fanen, Føreren, andre ledere eller for å hedre falne. Jeg ville aldri hilse motstandere på den måten, sier Oredsson.

– For meg er hitlerhilsenen en ærverdig gest, og det ville ikke falle meg inn å hilse på den måten i protest.

Til NRK sier Vera Oredsson at hun vil anke dommen. Her er hun med sin advokat Henrik Mansfeld. Foto: Henrik Evertsson / NRK

– Jeg kommer absolutt til å anke. Jeg får god støtte fra kameratene i Den nordiske motstandsbevegelsen, så jeg står ikke alene i dette, sier Oredsson.

Ga opplæring i hitlerhilsen

Under rettssaken kom det fram at Oredsson tidligere har rettledet andre i hvordan en korrekt hitlerhilsen skal gjøres.

Med sin nå avdøde ektemann gav hun på 1960-tallet ut en brosjyre om temaet.

Vera Oredsson har hele livet vært toneangivende i det skandinaviske nasjonalsosialistiske-miljøet. Foto: Privat

– Min mann var så lei av at folk brukte hilsenen i hytt og vær, for eksempel når de drakk. Vi lagde brosjyren med et ønske om å lære folk å bruke hilsenen mot lederen, fanen og de døde.

Vera Oredsson ble født i Berlin i 1928 og ble som tiåring med i Hitlerjugends jenteavdeling. Da andre verdenskrig gikk mot slutten, flyktet hun til Sverige med de hvite bussene.

På slutten av 1970-tallet overtok hun som leder for det nazistiske Det nordiske rikspartiet etter sin mann Gøran Oredsson, og ble Sveriges første kvinnelige partileder.