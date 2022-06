Forholdet mellom Norge og Iran har vært anstrengt siden drapsforsøket på William Nygaard i 1993. Nå bekrefter Utenriksdepartementet at saken ble tatt opp da viseutenriksminister Ali Bagheri Kani var på besøk i Norge i starten av juni.

Men departementet vil foreløpig ikke si noe konkret om innholdet i samtalene.

«Regjeringen legger stor vekt på ytrings og pressefrihet i vårt internasjonale arbeid for menneskerettigheter. Vi mener det er riktig å ta opp Nygaard-saken både som en konkret sak og prinsipielt, i Norges relasjon til Iran, skriver Utenriksdepartementet i et svar til stortingsrepresentant Abid Raja.

Departementet skriver at saken også har vært tatt opp politisk med den iranske ambassadøren til Norge.

Utenriksdepartementet tok opp Nygaard-saken da viseutenriksminister Ali Bagheri Kani var på besøk i Norge Foto: Åse Marit Befring / NRK

– Prisverdig

William Nygaards bistandsadvokat Hallvard Helle sier at han er glad for at saken ble tatt opp.

– Taushet og straffrihet for internasjonal statsterrorisme rettet direkte mot ytringsfriheten er utålelig. Derfor er det bra at attentatet mot Nygaard nå tas konkret opp i den politiske dialogen mellom Norge og Iran, sier Helle.

Kriminalsaken er fortsatt uoppklart. Rett før foreldelsesfristen i 2018 siktet Kripos to personer for ugjerningen.

Den ene var en libaneser med bånd til Hizbollah. Den andre var en diplomat som jobbet ved den iranske ambassaden fra 1989 til 1993.

– Vi forutsetter samtidig at norsk påtalemyndighet på sin side etterforsker saken med uforminsket styrke og tar i bruk alle de virkemidler de har for å oppklare saken, sier Helle.

Foto: Mohammed Alayoubi / NRK

NRK har tidligere gjort en rekke forsøk på å få snakke med den siktede diplomaten. Men hver gang har telefonen blitt lagt på. E-poster til instituttet han jobber på i Teheran har ikke blitt besvart.

Diplomaten kom tidlig i søkelyset etter drapsforsøket på William Nygaard. Han har ikke blitt avhørt av norsk politi.

Den iranske ambassaden i Norge har tidligere avvist at diplomaten har hatt noe med saken å gjøre, og karakterisert påstanden som totalt grunnløs.