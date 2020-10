Tidligere vakthund for FN: – Veldig skremmende

I dokumentaren, som ble publisert i går, klarer den uføretrygdede kokken Ulrich Løvenskjold Larsen å infiltrere Nord-Korea under dekke av å være leder av en vennskapsforening for Nord-Korea, og en trofast sympatisør av landet.

Sammen med en fiktiv norsk investorfamilie, representert av en innleid skuespiller, deltar Larsen på en rekke møter med representanter for det lukkede landet. Der blir salg av avanserte våpen og produksjon av det forbudte narkotiske stoffet metamfetamin diskutert. Til slutt signeres kontrakter med representanter for Nord-Korea.

Alle møtene blir filmet med skjult kamera.

– Høyst troverdig

– Jeg finner det vi får se høyst troverdig. Jeg ledet FNs såkalte Panel of experts i fem år – akkurat i den perioden som filmen omhandler, og innholdet virker riktig for meg, sier Hugh Griffiths.

Det han omtaler som «panel of experts» er en spesialgruppe under FNs sikkerhetsråd som skal holde oppsyn med at de strenge sanksjonene mot Nord-Korea blir overholdt. Disse sanksjonene ble innført etter at Nord-Korea sprengte en atombombe i 2006. De har blitt skjerpet hver gang kommunistdiktaturet har testet nye atomvåpen og langtrekkende missiler.

– Det mest skremmende filmen viser er at Nord-Korea nå er så desperate at de er villige til å selge våpen – inkludert ballistiske missiler – til nesten hvem som helst, uten å sjekke hva slags personer det er. Dette er ekstra skremmende fordi landet sitter på enorme mengder kjemiske våpen, og også har et atomvåpenprogram.

Her signerer representanter for Nord-Korea en kontrakt om salg av avanserte våpen og produksjon av narkotika med den fiktive forretningsmannen «Mr. James». Han var innleid av filmselskapet. Foto: Piraya Film/Wingman Media

Hugh Griffiths mener at dokumentaren også viser nivået på desperasjonen i det lukkede kommunist-diktaturet.

– Jeg synes filmen beviser at FN-sanksjonene virker. Nordkoreanerne fremstår som desperate etter å selge våpen, og de snakker åpent om hvor store problemer de har med å frakte våpen ut av landet til kunder som Syria. De spør faktisk en av infiltratørene om han kan ordne transporten til Syria. Det er helt fantastisk, sier han.

– Alarmklokkene må ringe

Griffiths håper nå at dokumentaren blir sett av så mange som mulig.

– Basert på din erfaring med å overvåke sanksjonene mot Nord-Korea for FN – hvor troverdig mener du innholdet er?

– Det er høyst troverdig. Vi etterforsket flere av landene som nevnes, inkludert Uganda og Namibia. Vi oppdaget for eksempel at Nord-Korea bygget en våpenfabrikk i et annet afrikansk land. Vi beskrev også hvordan Nord-Korea bruker ambassadene sine for å bryte sanksjonene. I filmen ser vi jo hvordan ambassaden i Stockholm brukes til dette. Det samme så vi i en rekke land, sier Griffiths.

Han har omtalt nettopp dette i en rapport som ble utgitt i september i år.

Den tidligere FN-vakthunden mener alarmklokkene nå må ringe både hos sin gamle arbeidsgiver og hos stormakter som USA og Frankrike.

– Men også i land som Kina og Russland. Det er ekstremt bekymringsfullt hvis Nord-Korea nå er villig til å selge så avanserte våpen til privatpersoner som de ikke vet noe om. Ballistiske missiler er en del av masseødeleggelsesvåpen. Det er ikke i noe ansvarlig lands interesse at dette skjer, sier han.

Griffithts peker også på at aktørene i dokumentarfilmen kommer fra en rekke forskjellige land – blant dem Spania og Jordan. Han kjenner til tilsvarende forretningsfolk fra Storbritannia, Sør-Korea, Japan og Italia som hjelper Nord-Korea.

Den jordanske forretningsmannen Hirsham Al Dasouqi, som i filmen signerer en kontrakt om frakt av olje og drivstoff til Nord-Korea. Foto: Piraya Film/Wingman Media

– Det er veldig viktig at disse landene overvåker og kontrollerer disse hjelperne bedre enn de gjør i dag, sier han.

Hevder dokumentaren er manipulert

NRK har forelagt informasjonen som kommer fram i dokumentarfilmen «Muldvarpen» for Nord-Korea, og for aktørene som beskyldes for å legge til rette for handel med våpen og narkotika, og for å bryte sanksjonene.

Nord-Korea har ikke besvart henvendelsene og har avslått å stille til intervju om saken.

Den spanske lederen for Venneforeningen for Korea, Alejandro Cao de Benes, avviser påstandene, og sier at han spilte et spill da han ble filmet med skjult kamera. Formålet, ifølge spanjolen, var å få mer informasjon om hva infiltratørene planla, for så å gi den videre til rette myndighet. Han mener dokumentaren er manipulert og at hans utsagn er tatt ut av kontekst.

Jordaneren Hirsham Al Dasouqi, som i filmen signerer en kontakt om olje- og drivstofftransport til Nord-Korea, mener også at dokumentaren er manipulert. Han sier at hans motivasjon var å svindle (scam) infiltratørene for penger for å bøte på egne økonomiske problemer.