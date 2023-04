NRK Brennpunkt avdekket i «Massasjesalongene» i 2022 at det er mulig å kjøpe sex ved en stor andel av thaisalongene i Norge. Flere hundre kvinner reiser fra by til by og tilbyr sine tjenester, i salonger styrt av andre kvinnelige massører. I noen tilfeller blir deres døtre rekruttert inn i bransjen.

For noen ble dokumentaren starten på noe nytt. De bestemte seg for å prøve å hjelpe kvinnene i salongene.

– Jeg er svært bekymret, både som ambassadør og som kvinne, sier Vimolbajra Ruksakiati, Thailands ambassadør til Norge.

– Det som NRK viste 7. desember, er noe vi ikke ønsket å se.

– Vi har et ansvar

Hun tar imot NRK i den vakre ambassadevillaen på Uranienborg i Oslo. Her bor Ruksakiati med sine to hunder, og her jobber staben hennes, de fleste av dem kvinner. Massasjebransjen har vært et viktig tema for dem i månedene etter at dokumentaren ble sendt. Ambassadøren har bedrevet et stille diplomati og hatt møter med flere departementer, med politiet, Oslo kommune og Thaikvinneforeningen.

– Vi har et ansvar for å beskytte disse kvinnene. Jeg er bekymret for helsen, velferden og deres muligheter for aksept i det norske samfunnet. Vi må ikke skylde på dem, påføre dem skam eller stigmatisere dem, sier Ruksakiati.

NRK-filmen skapte debatt, og den ble kritisert. Noen thaikvinner følte seg stigmatisert, mens Kirkens Bymisjon klaget NRK inn for PFU på vegne av fire kvinner som var filmet. Dokumentaren ble felt for ikke å ha anonymisert kvinnene godt nok, samt mangel på omtanke i fremstillingen.

AKSJONERER: Leder Shantana Srivipa Berg i Den thailandske kvinneforening skal få sertifiseringsordningen på beina. Ordningen skal lanseres i mai. Foto: Anette Berentsen / NRK

Men i ambassadens diskusjoner med Thaikvinneforeningen ble en idé født. Ambassaden vil innføre et godkjent-stempel i form av en logo som seriøse massasjesalonger kan bruke i sin egenreklame. De skal få kurs i det de trenger for å drive en salong lovlig.

Leder Shantana Srivipa Berg i Den thailandske kvinneforening skal sørge for at den nye sertifiseringsordningen blir innført. De jobber med å få relevante norske myndigheter på banen.

– Det er rundt 30.000 thailendere i Norge, og bare en brøkdel jobber i massasjesalonger. Da må vi se om vi kan hjelpe den brøkdelen, sier Berg.

DIALOGENS LANGE ARM: Politiinspektør Fredrik Skoglunn tror på et godt samarbeid med thaimiljøet. Foto: Anette Berentsen / NRK

– Ambassaden ser ansvaret sitt, og det er veldig bra, sier politiinspektør Fredrik Skoglunn i Politidirektoratet.

Han ser for seg at politiet kan hjelpe med å informere thaimiljøet om deres rettigheter i Norge, mens ambassaden kan bidra med kunnskap til politiets menneskehandelgruppe. Det som skjer i massasjesalongene, er vanskelig materie for politiet.

– Som dokumentaren viste, er miljøet lukket. Politiet må oppsøke kriminaliteten og skaffe seg etterretning. Det er svært ressurskrevende, sier Skoglunn, som forteller at også i direktoratet er NRK-dokumentaren blitt diskutert.

– Vi ble overrasket over at omfanget av prostitusjonen er såpass stort.

Slik har vi jobbet - dette fant vi Ekspandér faktaboks Siden mars 2021 har NRK Brennpunkt kartlagt thaimassasjebransjen.

Hovedmetoden har vært å observere. Vi har fulgt aktiviteten i salongene fra gaten, vi har fulgt med på annonser på nettet, og vi har fulgt med på annen aktivitet i sosiale medier og nettfora.

Vi har ringt rundt 100 massasjesalonger for å sjekke hva de tilbyr. Vi har også filmet med skjult kamera inne i utvalgte salonger i Bergen.

Vi har samlet informasjon fra 1451 annonser fra Norges største sex- og eskortenettsted. Deriblant 13.716 bilder.

Vi har kartlagt alle firma som driver med thaimassasje i Brønnøysundregistrene. 851 firma totalt. Dette fant vi: Et stort flertall av massasjesalongene åpnet for å selge sex. I Bergen, der undersøkelsene har vært grundigst, fikk vi sextilbud fra 75% av salongene.

Mer enn 300 kvinner reiser mellom ulike steder i Norge for å tjene penger i massasjesalonger.

80 salonger spredt rundt i Norge har ulike sex-annonser knyttet til seg, og ser ut til å være bordeller for omreisende kvinner.

Vi har funnet flere tilfeller der døtre og mødre jobber sammen, eventuelt jobber i samme bransje, og selger sex.

Kirkens Bymisjon mener at kvinnene ofte ikke har hatt til hensikt å prostituere seg, men mangel på språk og samfunnsforståelse gjør at prostitusjon oppleves som eneste utvei til å overleve i Norge.

Politiet frykter at mange kvinner blir utnyttet i større eller mindre grad i massasjesalongene.

– Vinn-vinn

Ambassadør Ruksakiati tror mange av kvinnene som selger sex fra salonger, er flaue, og at det bidrar til å gjøre miljøet lukket. Men hun tror sertifiseringsordningen vil kunne hjelpe mange ut av prostitusjon.

– Når de først er i denne situasjonen, kan det lede til noe annet, som narkotika og gambling. Det blir en ond sirkel som det er vanskelig å komme ut av. Alle i Norge bør komme sammen om å hjelpe dem. De er en del av deres samfunn, påpeker Ruksakiati.

– Men jeg er håpefull. Dette prosjektet blir et vinn-vinn for alle.