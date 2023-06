Sverre Solli (98) er død: – Fikk eldreomsorg på dagsorden

– Vi har hatt en god far. Vi visste alltid at han var glad i oss.

For Siv Eikemo har Sverre alltid vært en omsorgsfull far.

De siste årene var det han som har trengt omsorgen mest. I Brennpunkt-dokumentaren «Omsorg bak lukkede dører» fulgte vi Sverres kamp for en sykehjemsplass og mer tid med kona, Johanna.

Plassen fikk han til slutt. Den siste tiden bodde de begge på Vea sykehjem i Karmøy kommune.

Da NRK møtte ham like før påske, fortalte Sverre at han hadde det bra. Også familien er takknemlige for omsorgen og pleien han har mottatt i det som ble livets siste fase.

Tirsdag morgen sovnet han stille inn.

– Han har aldri vært en mann av store ord. Men jeg tror pappa skrøt mer de siste 15 månedene enn han gjorde hele livet. Han snakket om hvor godt han hadde det, sier Eikemo.

Den siste tiden bodde Sverre på sykehjem. Foto: Rune Hansen / NRK

Kommunestyret endret regelverk

Eikemo håper og tror at Sverres historie kan hjelpe andre som strever i alderdommen. Hun forteller at det nylig ble bestemt i kommunestyret i Karmøy at det skal bli lettere for eldre å bo sammen.

Det bekrefter ordfører Jarle Nilsen (Ap).

– Der det er ektepar som har behov for plass, så skal vi gjøre det vi kan for at de får plass på samme sykehjem. De kan også dele rom hvis forholdene ligger til rette for det. Det legger vi nå opp til så godt vi kan, sier Nilsen.

Helt nytt er det ikke.

Det finnes allerede en garanti i Norge der det står at eldre skal bestemme selv over eget liv og ha en verdig alderdom. I garantien står det også at par som ønsker det, skal kunne bo sammen.

I Sverre og Johannas tilfelle tok det derimot lang tid.

I 2020 søkte Sverre for første gang om å få bo sammen med Johanna på sykehjem. Først i mars 2022, etter flere avslag, fikk han plass. Da hadde Statsforvalteren gått inn i saken, og vurdert at Sverres helse og ønsker tilsa at han skulle få bo på sykehjem med kona.

Nå har altså kommunestyret i Karmøy gjort justeringer i regelverket, slik at terskelen for å bo sammen med en ektefelle, skal bli lavere i kommunen enn det har vært før.

– Vi har vedtatt en mer hensiktsmessig og åpen forskrift, som kan bety noe for de det gjelder, sier kommunestyremedlem Jan Birger Medhaug (Karmøylista).

Dette vil kommunen endre Ekspander/minimer faktaboks Kommunestyret vedtok i mai forslag til endringer av forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, med følgende endringer: Endring i § 5: Ektefelle, samboer eller registrert partner til pasient som har fått tildelt langtidsopphold i sykehjem, skal få vedtak om korttidsopphold i pasientens rom dersom begge ønsker det, og det er forsvarlig.

– Det er helt klart at det hadde med Sverre og Johanna å gjøre. De fikk dette på dagsorden, fortsetter han.

En verdig slutt

I dag kjenner Siv Eikemo på takknemlighet. Hun er takknemlig for faren sin, sykehjemmet og politikere som har stått på for Sverres sak.

– Eldreomsorg har lenge blitt skjøvet i bakgrunnen. Nå valgte pappa selv å løfte det frem. Jeg er takknemlig for at det ble tatt på alvor, sier Eikemo.

Takknemligheten går også andre veien. Familien har de siste månedene blitt kontaktet av mange mennesker som er berørt av Sverres historie.

Senest for noen uker siden fikk han et brev på sykehjemmet. Det kom fra en kvinne i Barcelona, som hadde sett programmet og blitt minnet om sin egen far.

– Det var positivt for ham å være med. Han kunne fortelle sin historie, og han kunne bli hørt, sier datteren.

Den siste tiden har familien sittet ved Sverres seng. De har lest for ham, spilt sanger, og hatt fine stunder sammen. De har hatt tid til å ta farvel.

– Jeg har lært at det er tid som gjelder. Det er så feil å telle minutter. Dette er ting vi må fortsette å ta tak i, sier Eikemo.