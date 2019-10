Stortingsrepresentant om det mørke Instagram-nettverket: En fallitterklæring

– At unge jenter søker til dette lukkede og mørke nettverket, er en fallitterklæring for samfunnet vårt. Det er et tegn på at vi som samfunn ikke lenger er i stand til å fange opp de viktigste signalene fra våre nærmeste. Det er bare trist, sier Tage Pettersen.

NRK fortalte i helgen om et omfattende, skjult nettverk på bildetjenesten Instagram, bestående av over 1000 brukere som poster depressive innlegg.

Nesten 500 av kontoene er norske.

Det er unge mennesker som har det til felles at de sliter med depresjon, spiseforstyrrelser, selvskading eller selvmordstanker.

Gjennom de hemmelige Instagram-kontoene møter de forståelse og trøster hverandre. Men de deler også sine tyngste tanker og metodene de bruker for å skade seg eller gjennomføre selvmordsforsøk.

I løpet av få år har 15 norske jenter som var en del av nettverket, tatt sitt eget liv.

Vil ta det opp på Stortinget

Historiene har gjort sterkt inntrykk på stortingsrepresentanten.

– Det er ikke ofte jeg gråter av å lese, men det gjorde jeg denne gangen, sier Pettersen.

– Jeg tror mange flere enn meg er blitt dypt og personlig berørt av det som er avdekket. Det er utrolig sterke historier, og det er en dramatisk og skremmende størrelse på nettverket og på antallet som har tatt sitt eget liv.

NRKs gransking har avdekket at flere jenter blir introdusert for nettverket mens de er under offentlig omsorg, for eksempel akuttpsykiatrisk, eller bor på barnevernsinstitusjoner.

Pettersen sitter i Stortingets familie- og kulturkomité, og barnevernet faller dermed inn under hans ansvarsområde. Han varsler nå at han vil ta opp problematikken i komiteen.

– Det er helt naturlig at det blir et tema for diskusjon og det arbeidet vi gjør, sier han og mener økt kompetanse for dem som jobber med dette i barnevernet, er et av de viktigste svarene.

– Vi må ha et apparat som er i stand til å fange opp signalene før barnevernet kobles inn, men vi må i hvert fall sørge for at vi har et barnevern som klarer nettopp det som ligger i navnet: Å verne barnet og ta vare på det.

– Skremmende at behandlere ikke vil snakke om nettverket

Pettersen etterlyser også økt åpenhet om det mørke nettverket og om de tunge tankene ungdommene der sliter med, både i hjelpeapparatet og i alle familier.

Behandlere som NRK har snakket med, forteller at de har hørt rykter om nettverket, men at de ikke snakker med ungdommene om det fordi det blir for privat.

Det stiller Pettersen seg helt uforstående til.

– Det er skremmende å høre. Disse ungdommene er vel på sitt mest sårbare og mest private i utgangspunktet med tanke på den livsfasen de står midt oppi. At behandlerne da skal mene at dette temaet blir for privat og velger å la det ligge, tror jeg ikke er å ta problemene og situasjonen på alvor, sier han.

Har du behov for å snakke med noen etter å ha lest denne saken? Kirkens SOS hjelpetelefon: 22 40 00 40

Mental helses hjelpetelefon: 116 123

Chattetjeneste fra Kirkens SOS: soschat.no

Trigger Warning Ekspandér faktaboks Trigger Warning – forkortet TW – er et begrep som brukes i visse miljøer på Instagram for å advare mot sterke bilder eller innhold som kan utløse vonde følelser eller farlige handlinger. Brukerne legger inn uttrykket i biografien for å advare andre før de går inn i profilene deres.

I over ett år har NRK fulgt et nettverk på Instagram der dette uttrykket brukes mye. Unge jenter – de fleste i tenårene – diskuterer selvmord og selvskading, og deler bilder av at de skader seg selv.

I denne perioden har NRK identifisert 15 jenter fra nettverket som har tatt sitt eget liv. I ett tilfelle skjedde dette med fortløpende rapportering på Instagram.

Nettverket er lite kjent i behandlingsmiljøene i Norge. Det finnes også svært lite forskning på området.

Nettverket er lite kjent i behandlingsmiljøene i Norge. Det finnes også svært lite forskning på området.

I en artikkelserie belyser NRK dette mørke nettverket.