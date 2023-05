Stortinget gir marsjordre: Politiet skal ut på skurkejakt i arbeidslivet

Både Arbeidstilsynet og politiet kjemper mot kriminalitet i arbeidslivet.

Slik som luselønn, svart arbeid og utnytting av arbeidere.

For å gjøre kampen effektiv, er det bygget åtte a-krimsentre i Norge. Her jobber politiet og andre etater under samme tak.

Men når de andre drar ut på kontroller, holder politiet seg stort sett hjemme.

Det høres kanskje pussig ut.

Men politiet har ikke lov til å være med Arbeidstilsynet på kontroller for å samle inn opplysninger til en mulig straffesak. Det understreket Økokrim overfor NRK i april.

– Politiet vil vende tilbake til frontlinjen

Tidligere i vår krevde de borgerlige partiene på Stortinget en opprydding.

Nå har arbeids- og sosialkomiteen diskutert seg ferdig.

Alle partiene der vil «sikre at politiet har tydelige hjemler».

Dermed er det flertall for at politiet skal delta felles kontroller.

I begrunnelsen viser partiene til NRKs artikkel fra april.

Aleksander Stokkebø er stortingsrepresentant fra Høyre. Bildet er tatt fra et besøk hos entreprenøren Veidekke på Lysaker, hvor den nye T-banelinjen til Fornebu bygges. Foto: Gry Kårstad / NRK

– Dette betyr at politiet vil vende tilbake til frontlinjen. Det er viktig fordi politiet er en hjørnestein i dette samarbeidet, sier Aleksander Stokkebø, stortingsrepresentant fra Høyre.

– Er det ikke problematisk hvis politiet kan kontrollere arbeidsplasser like fritt som Arbeidstilsynet?

– I dag slipper useriøse aktører i arbeidslivet unna fordi politiet ikke kan være med ut. Da må vi få tydeligere hjemler. Det må selvsagt utredes grundig og være i tråd med rettssikkerheten, sier Stokkebø.

Alf Christian Grøtteland er avsnittsleder i Møre og Romsdal politidistrikt. Han er glad for at Stortinget tar tak i situasjonen.

Alf Christian Grøtteland er avsnittsleder i Møre og Romsdal politidistrikt. Foto: Politiet

– Det er positivt at politihjemler for deltakelse i kontrollene i a-krim er under lupen. Det er fint at de som utøver praktisk kontrollvirksomhet blir hørt, sier han.

Og legger til:

– Samtidig bør endring av hjemler sees i sammenheng med hvilke ressurser som brukes på kampen mot ulovligheter i arbeidslivet.

En rekke vedtak

I tillegg til hjemmel-oppryddingen, tar Stortinget andre grep.

A-krimsentrene pålegges økt bruk av arrest og utlegg. Det betyr å sikre verdier fra kriminelle, for å dekke krav fra det offentlige.

Det skal også lages en tipsløsning.

Dessuten skal sentrene legge en plan for samarbeid med organisasjoner som hjelper utnyttede arbeidere.

Kirkens Bymisjon møter mange fra Øst-Europa som forteller om trusler, tvangsarbeid og lønn som ikke betales.

– Det er en daglig tematikk. Overraskende mange utnyttes i norsk arbeidsliv, sier avdelingsleder Marit Nybø.

Marit Nybø er leder for Kirkens Bymisjons avdeling for fattige tilreisende. Foto: Henrik Myhr Nielsen / NRK

Hun understreker at arbeidere risikerer mye ved å kontakte politiet.

– Vi prøver å motivere folk til å anmelde, men opplever at veldig mange saker henlegges. Vi er glad for at a-krimsentrene styrkes. Men det hjelper ikke med tipstelefon, hvis tipsene ikke følges opp, sier Nybø.

Brettet opp ermene

Etter en rekke avsløringer om ulovlig arbeidsliv, av NRK og i Aftenposten, har de folkevalgte på Stortinget det siste halvåret brettet opp ermene: