Partimedlemmer i finanskomiteen på Stortinget fikk i høst en e-post med spørsmål om partiets holdning til dokumentavgiften slik den er i dag. Her er svarene oppsummert:

Høyre har ikke prioritert å fjerne dokumentavgiften når skatter og avgifter har blitt redusert. Partiet har heller har valgt å kutte i skatt på arbeid, redusert selskapsskatten fra 27 til 22 prosent og redusert formueskatten på arbeidende kapital i tillegg til å fjerne arveavgiften.

Fremskrittspartiet er prinsipielt imot dokumentavgiften. Samtidig utgjør den i kroner og øre ganske mye for staten, så hittil langt har det ikke vært mulig å fjerne den.

Arbeiderpartiet har ikke prioritert å fjerne dokumentavgiften, og sluttet seg til regjeringens omtale av avgiften i sin kommentar til skatteproposisjonen. Partiet henviser til en nett artikkel fra 2013 der det går fram at daværende opposisjonspartier FrP, Venstre og KrF ville fjerne hele dokumentavgiften.

Senterpartiet har ikke programfestet noen endring av dokumentavgiften. Partiet vil komme tilbake til aktuelle skatte- og avgiftsendringer til sitt alternative statsbudsjett for 2020. Også Senterpartiet viser til at dagens regjeringspartier tidligere har lovet å fjerne eller redusere dokumentavgiften, men at ingenting har skjedd etter snart seks år i regjering.

Rødt mener man kan vurdere å endre dokumentavgiften slik at den blir mer sosialt treffsikker, men uten at skattleggingen av bolig samlet sett går ned. Skattefordelene ved å eie bolig er i dag alt for store, og først og fremst vil vi øke skattlegginga av de som bruker boliger som spekulasjonsobjekt.

Kristelig Folkeparti har programfestet at de vil utrede en ny ordning med sikte på å fjerne dokumentavgiften ved kjøp av bolig finansiert ved innføring av en viss skatt på verdiøkning ved salg av egen bolig. Partiet henviser til at avgiften er en større belastning for førstegangskjøpere enn for andre som har for eksempel solgt en annen bolig med stor fortjeneste.

Venstre har ikke lenger programfestet å ville avskaffe dokumentavgiften. I tidligere alternative statsbudsjett har Venstre tatt grep for å redusere og på sikt fjerne den. Partiet føyer til at det i skattepolitikken er det viktigere å få gjennomført det grønne skatteskiftet og gjøre det enklere og tryggere å starte egen bedrift enn å fjerne dokumentavgiften.

Sosialistisk Venstreparti mener at en flat dokumentavgift er uheldig, og ønsker en mer rettferdig nasjonal skattlegging av bolig, blant annet ved å ta høyde for hvor mange boliger folk eventuelt eier fra før. Partiet viser til at timingen på avgifta er dårlig, særlig for førstegangsetablerere, og mener det skaper forskjeller at man ikke må betale dokumentavgift ved kjøp av alle typer boliger. SV skriver videre at det blir vanskeligere og vanskeligere å fjerne dokumentavgiften fordi staten er stadig mer avhengig av inntekten til staten fra avgiften.

I sitt alternative forslag til statsbudskjett for 2020 foreslår SV å endre satsen på dokumentavgift til 1,5 prosent.

Miljøpartiet De Grønne har ingen planer om å jobbe for å endre eller fjerne denne avgiften.