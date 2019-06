Thomas Hayes og vennegjengen hans har i det siste hatt en interesse for såkalte «true crime»-saker. Nå har det gitt konkrete resultater.

– Jeg liker true crime fordi det er reelt, sier Thomas, som kanskje er mest kjent som skuespiller etter at han spilte rollen som William i storsuksessen SKAM. – Kanskje er vi litt lei av fiktive saker som CSI Miami.

Hjemme hos moren til Thomas på Vettre i Asker har vennene møttes jevnlig for å diskutere den mystiske saken om Isdalskvinnen. De tre gikk sammen på videregående skole, var på samme russebuss og har holdt kontakten siden de bor nær hverandre i Oslo. True crime er en felles interesse.

– Det at saken står stille og fortsatt er uløst, gjør at jeg er veldig engasjert i å finne svaret, sier Fredrik Knudsen.

I tre år har NRK i samarbeid med politiet prøvd å komme til bunns i en av Norges største kriminalgåter. I 1970 ble en kvinne funnet død og sterkt forbrent i den øde Isdalen utenfor Bergen. Identitetspapirer var fjernet, og politiet har aldri funnet ut hvem hun var.

Kvinnen som ble funnet død i Isdalen opererte med minst åtte falske identiteter. Det er særlig dette som vennegjengen mener er spesielt interessant.

NRK og BBC har sammen laget en podkastserie om saken som heter Death in Ice Valley.

Vennegjengen blir intervjuet av programlederne for podkasten Death in Ice Valley, Marit Higraff og Neil McCarthy. Foto: Inger Marie Norstrøm / NRK

Podkast i militæret

Det var Sindre Bratli som hørte podkasten først.

– Jeg var i militæret og satt mye i en bunker uten nettdekning. For å få tiden til å gå, lastet jeg ned podkaster som jeg hørte på, sier Sindre.

Han fikk tips om podkasten fra moren til Thomas Hayes, Torun Wahl. Han lyttet til hele serien på en dag, ble begeistret, og snart hørte hele vennegjengen på podkasten.

– Jeg syntes den var veldig spennende. Jeg får gufs igjennom kroppen av den saken, sier Sindre.

Nede i kjelleren

Saken tok en ny vending da Sindre var på feiring av morens 50-årsdag og tilfeldigvis fortalte gjestene at han hørte på podkasten.

– Plutselig spratt onkelen min opp og kom rundt bordet for å snakke mer med meg. Han ble helt rørt fordi han hadde jobbet så mye med saken, og han sa at han hadde en hel kasse med dokumenter fra saken i kjelleren sin. Kopier som han hadde lånt av politiet og ikke levert tilbake.

Det viste seg at onkelen, som jobbet som journalist i Bergensavisen på 90-tallet, skrev om Isdalskvinnen i forbindelse med at foreldelsesfristen for saken gikk ut på den tiden.

– Han sa det var bare å komme og ta papirene, han var på nippet til å kaste dem uansett, sier Sindre.

Han ble stor i øynene da han så hva slags dokumenter det var. Offisielle politirapporter, vitneavhør og bilder fra etterforskningen.

Nå ble vennegjengen ordentlig gira på saken.

– Det var veldig spennende at onkelen min hadde disse dokumentene, og det var bare tilfeldigheter at vi kom inn på temaet Isdalskvinnen, sier Sindre. – Så vi var veldig heldige.

– Jeg tror de fleste på vår alder synes det er spennende med slike saker, sier Fredrik.

Han synes det er spesielt at en så mystisk hendelse har skjedd i Norge.

– Når det plutselig kom fram at det fantes dokumenter, ble det enda mer «hype».

Vennegjengen brukte mye tid på å lese politidokumenter og høre på podkast for å forsøke å løse gåten. Foto: Inger Marie Norstrøm / NRK

Nye dokumenter

Dermed var det i gang. Vennegjengen møttes rundt kjøkkenbordet til Torun for å fordype seg i både politidokumenter, papirer fra Interpol og gamle avisartikler.

– De kom på døra her, og sa at nå skal vi løse saken, sier Torun.

Thomas syntes det var veldig spennende.

– Det er første gang jeg har lest politidokumenter på den måten. Med saksnummer, hemmeligstemplet og det hele.

Thomas synes det var spesielt interessant å se bildene fra rapportene.

– Å få sett dokumentene gjorde at vi plutselig fikk et annet syn på saken. Når du vet at det er faktiske politidokumenter, det blir på en måte mer virkelig. Du får det lille kicket, da, sier han. – Det er faktisk sant.

– Mor, da!

Vennegjengen har forskjellige teorier om hva som kan ha skjedd.

– Jeg tror hun tok sitt eget liv, sier Thomas. Han begrunner det ut ifra at hun ifølge obduksjonsrapporten hadde tatt mange piller. – Dessuten var det veldig bratt der hun ble funnet, så jeg tror ikke noen kunne ha båret henne. Jeg har hørt at et lik er tyngre å bære enn et levende menneske. Det å drasse på noen uten å legge igjen mye spor, tror jeg er vanskelig.

De andre bryter ut i latter, og Thomas skjønner hvorfor.

– Jeg høres ut som en forbryter, jeg, ler Thomas.

Sindre tror hun var spion og at hun ble drept fordi hun ble oppdaget. – Det er i alle fall mer spennende, sier han.

Torun mener det må ha vært en trist slutt på en ulykkelig kjærlighetshistorie.

– Hun hadde tatt av klokke og smykker før hun ble funnet død. Jeg tror hun var der oppe med en kjæreste, og at de holdt på i skogen, og hvis du skal være tett omslynget med kjæresten din, er det naturlig å ta av smykker, sier Torun.

Rødmen stiger hos Thomas, og han blir tydelig flau over moren.

– Mor, da, utbryter han mens de andre ler godt.

Det var mor til Thomas Hayes, Torun Wahl, som tipset vennegjengen om podkasten. Foto: Inger Marie Norstrøm / NRK

Trengte hjelp

Etter mange lange kvelder og dype dykk i dokumenter og podkaster fant vennene til slutt ut at de ville ta kontakt med NRK.

– Ting sto etter hvert stille. Vi ble veldig engasjert for å finne svaret. Men vi kom ikke lenger, bare mer i detalj, sier Fredrik.

Torun tok kontakt med NRK, og redaksjonen har gått igjennom alle dokumentene og avisartiklene. Det viser seg at rundt ti dokumenter er nye for redaksjonen. De løser ikke saken, men gir kanskje noen flere svar.

– Jeg får gåsehud, utbryter Torun.

Vennegjengen har forskjellige teorier om hva som skjedde med Isdalskvinnen. Foto: Inger Marie Norstrøm / NRK

1,2 millioner følgere

Blant annet fra SKAM-suksessen, har Thomas opparbeidet seg over 1,2 millioner følgere fra hele verden på Instagram. Han sier han kommer til å anbefale podkasten til følgerne sine.

– Jeg kommer til å dele podkasten på sosiale medier. Jeg har mange følgere i Russland og Ukraina. Og hvem vet: kanskje har noen en tante som forsvant som kan kobles på saken, undrer Thomas.

– Tror dere saken blir løst?

– En del av meg har ikke lyst til at saken skal bli løst, sier Torun. – Jeg håper at vi får beholde mysteriet litt til.

Death in Ice Valley Ekspandér faktaboks Podkast produsert i samarbeid mellom BBC og NRK. Premiere den 16. april 2018.

I utgangspunktet ble det laget ti epsioder.

24. juni slippes en ny episode, en såkalt «live-pod» som blant annet er spilt inn med publikum tilstede i Bergen.

Temaet er den gåtefulle historien om Isdalskvinnen. BBC og NRK tar med lytterne i jakten på svar på hvem kvinnen var.

Podkasten har mange millioner lyttere over hele verden og har vunnet en rekke priser.

Lytt på nett | iTunes | RSS