Sanna (13) og Julie (14) jubler over millionvisninger

– Ja, jeg håper på fem millioner jeg, sier Sanna.

– Alle i Norge bør se filmen. Og kanskje folk i Sverige også, sier Julie.

Etter at NRK la ut videoen deres på Facebook, tok det helt av. 8000 har delt eller kommentert. Over 50.000 har trykket hjerte og tommel opp.

Ukjente mennesker skrev hyggelige ord: «Dere er bra». «Stå på, tøffe jenter.»

Etter en uke passerte filmen én million visninger, tall som vanligvis er forbeholdt de aller mest populære humorinnslagene.

– Jeg ble veldig glad. Det er jo mange nok kommentarer og likes for resten av livet, sier Sanna.

Men nå vil hun likevel gjerne at enda flere ser filmen. Og trykker liker.

Se filmen her:

SE VIDEO: Her er filmen Sanna og Julie lagde. Du trenger javascript for å se video. SE VIDEO: Her er filmen Sanna og Julie lagde.

På kino alene

De to bestevennene vil at vi skal lære noe: At Downs syndrom ikke er en sykdom.

– Nei, for vi er ikke syke. Vi kan gjøre masse, sier Julie.

Hun går i åttende klasse og driver med svømming og synger i kor på fritiden.

Jentene håper vi forstår at selv om de har Downs syndrom, så kan de få til mye. I videoen viser Sanna at hun sykler, svømmer, slår hjul og gjør lekser.

I helgene treffes de to tenåringene og går på kino. Alene, selvfølgelig.

Downs syndrom er en medfødt, genetisk tilstand hvor du har ett kromosom ekstra. Hvert år fødes det mellom 70 og 80 barn med Downs syndrom i Norge.

– Vi er ikke syke selv om vi har Downs syndrom, sier Julie og Sanna. Foto: Mona Myklebust

Litt flaut med all oppmerksomheten

Denne uka har Sanna og Julie besøkt Stortinget og danset med politikerne. På den internasjonale dagen for Downs Syndrom ble de invitert på kake, brus og feiring. Og til å prøve talerstolen.

– Det var ikke skummelt å stå der. Bare gøy, sier Julie.

– Voksne bør høre mer på hva barn og ungdom sier. Vi bør få være med å bestemme mer, mener Sanna.

Sanna tester talerstolen på Stortinget. Foto: Mona Myklebust

Men litt flaut er det å få så mye oppmerksomhet også.

– Ja, jeg synes det er pinlig. Men vi vil jo at flest mulig skal lære mer om Downs syndrom.

Det er styreleder i Norsk Nettverk for Down Syndrom, Randi Ødegaard, veldig glad for.

– Sanna og Julie er med å bygge ned fordommer i samfunnet. De har gjort en super jobb!

– Jeg tror folk blir både overrasket og begeistret over det Julie og Sanna viser oss: At to tenåringsjenter med Downs syndrom først og fremst er som tenåringsjenter flest, sier Ødegaard.

Sanna og Julie ble også intervjuet i NRK-saken «De vanskelige valgene».

Etter at videoen ble lagt ut, er det mange som har tatt kontakt. Jentene fra Østfold har blitt intervjuet i lokalavisa, og denne uka ble videoen også vist på Supernytt i NRK.

– Vi kan ikke alt, men vi kan veldig mye. Det er det vi vil vise med filmen vår, sier Sanna og Julie.

Julie (til venstre) og Sanna prøvesitter stolene på Stortinget. Foto: Mona Myklebust