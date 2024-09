– Et sjokk.

Slik beskriver Jørgen Wikne (27) sitt første møte med moren på over seks år. Det skjedde i slutten av april i år. Den tidligere kinasjefen til den norske laksegiganten SalMar, Yimin Dong, befant seg da bak en glassvegg. Stedet var kvinnefengselet i Guangdong, sør i Kina. Her har den 58-år gamle norske statsborgeren sittet innesperret siden mars 2018.

Hun er dømt for å ha smuglet norsk laks inn i Kina via Vietnam. Nå ber familien om soningsoverføring til Norge.

For Jørgen Wikne ble skremt over morens helsetilstand.

Lammet

– At helsen hennes gradvis hadde blitt verre, var noe jeg visste fra brevene vi hadde skrevet til hverandre. Det var likevel et sjokk, forteller han til NRK.

Jørgen Wikne på vei for å besøke moren sin i kinesisk fengsel i april i år. Foto: Privat

For Yimin Dong hadde lammelser i både armer og bein. Årsaken var cervikal spinal stenose, en innsnevring av ryggmargskanalen i nakken. De vanligste symptomene er vansker med gå. I tillegg redusert finmotorikk i hender og lammelser i armer og bein. Yimin Dong hadde problemer med å gripe. Ingen følelse i fingre på høyre hånd. Følelse i hælen på begge bein var borte. Begge armer og bein hadde sterkt redusert følelse og styringsvansker. Hun klaget over nummenhet. Hadde en følelse av elektriske støt ved berøring.

– I de møtene vi hadde, så jeg at hun beveget seg meget sakte og forsiktig, og med en del vansker. Hun fortalte oss om manglende følelse og kontroll i armer og ben, forteller sønnen.

Dette var altså i april og mai. Og det skulle bli verre.

Uløselig knyttet til SalMar

Yimin Dong kom fra Kina til Norge som utvekslingsstudent på 80-tallet. Hun møtte Bjørn Wikne på Universitetet i Bergen. De giftet seg og fikk Jørgen sammen i 1997. Dong, som nå var norsk statsborger, begynte å selge laks i den voksende kinesiske markedet. Hun ble etter hvert uløselig knyttet til SalMar. Selskapet er børsnotert og verdens nest største oppdretter av atlantisk laks.

Yimin Dong var en suksess og hovedårsaken til at SalMar kapret store markedsandeler i Kina.

Fortjenestemarginene var bedre enn i noe annet marked.

SalMars asiadirektør, Geir Wærø, var åpenbart fornøyd. På sjømatmessen i Beijing i 2017 presenterte han Yimin Dong som SalMars nye kinasjef.

Yimin Dong og SalMars asiadirektør, Geir Wærø, jobbet tett sammen. Her fra et av superselgerens mange besøk på Frøya hvor SalMar har hovedkontor Foto: Privat

Men så smalt det. Bare ett år senere.

Brutal dom

27. mars 2018. De var åtte mann som kom fra politiet. Yimin Dong ble arrestert mens hun oppholdt seg i byen Xiamen.

Politiet beslagla alt av elektronisk utstyr. Datamaskiner, minnepinner, notatbøker og mobiltelefoner.

Yimin Dong ble anbrakt i Guangzhou interneringssenter nr. 1. Dommen i Guangdong Folkedomstol var brutal: 14 års fengsel. Kineserne mente hun var edderkoppen og hovedaktøren i et stort smuglernettverk.

Påstanden var at norsk laks ble smuglet inn i Kina via Vietnam i store mengder. Dette skal ha skjedd i den perioden norske produsenter i praksis var utestengt fra Kina på grunn av fredsprisen til regimekritikeren Liu Xiaobo. I ankesaken ble straffen redusert til 13 år.

Siden har den norske kvinnen sonet under tøffe forhold.

I dette fengselet har norske Yimin Dong sonet i 6,5 år. Hun er alvorlig syk og ønsker overføring til Norge.

Hvem snakker sant?

Det er i dag ingen kontakt mellom familien Wikne/Dong og SalMar. Den norske laksegiganten sier at Yimin Dong har operert på egen hånd. SalMar sier at selskapet ikke kjenner til eller har vært involvert i den ulovlige eksporten til Kina.

– Det er Yimin sitt selskap vi hele tiden har fakturert og forholdt oss til. Vi har ikke hatt befatning med hennes videresalg, uttalte strategidirektør Runar Sivertsen i SalMar til NRK i vinter.

Strategidirektør Runar Sivertsen i SalMar Foto: SalMar

I et brev som NRK har tilgang til, hevder Yimin Dong det motsatte.

«Hvis SalMar hevder at de ikke visste hva som skjedde og at det bare var min operasjon uten deres samtykke, er det ren løgn», skriver den fengslede kvinnen.

Les mer om smuglersaken her: Gulljenta som ble fengslet og dumpet av SalMar

Dør hun i fengselet?

– Situasjonen kan oppleves som håpløs. Jeg har i mitt stille sinn til tider vært redd for at hun en dag kommer til å dø der inne, sier Jørgen Wikne til NRK. Både han og faren har besøkt Yimin i fengselet. De beskriver soningsforhold som er svært krevende.

– Det arbeides og studeres åtte-ni timer daglig, seks dager i uken forteller Bjørn Wikne.

Bjørn Wikne har søkt Justisdepartementet om soningsoverføring for sin kone, Yimin Dong Foto: Bjørn Olav Nordahl / NRK

– Arbeidet består av å sette sammen små deler til apparater. De sitter side ved side langs et bord. Arbeidet er monotont og med liten mulighet for endring i sittestilling. Det er pauser etter nøyaktig fastsatte klokkeslett. Yimin deler celle med 16 andre.

Pustevansker

I begynnelsen av august skjer det noe. Yimin er nå i så dårlig at hun blir sendt til undersøkelse på sykehuset. Spesialisten ser dramatiske endringer. Han finner blant annet et stort ødem som påvirker ryggmargen høyt oppe i nakken. Det fører til lammelser i armer og bein og i verste fall pustevansker. Og behov for respirator.

– Legen beskrev tilstanden som svært alvorlig. Han anbefalte operasjon. Jo tidligere, jo bedre, forteller Bjørn Wikne.

Ingen garantier

Fredag 23. august i år blir Yimin Dong lagt under kniven. Legens forundersøkelser avdekker flere forhold, i tillegg til forkalkning av nakkevirvlene og trykk på ryggmargen. Yimin Dong har gallestein og nedsatt leverfunksjon.

Spørsmålet er hvordan hun vil fungere etter operasjonen. Legen kan ikke garantere at Yimin vil ha førlighet i bein og armer når hun våkner.

– Vi måtte skrive under på flere dokumenter der vi aksepterte risikoen ved inngrepet. Vi måtte også signere på at vi ikke kunne holde sykehuset ansvarlig dersom noe gikk galt, forteller Bjørn Wikne.

Bjørn Wikne måtte undertegne flere papirer før operasjonen. Her samtykkeskjemaet. Foto: Privat

Soningsoverføring

– Jeg mener det burde være rimelig at Yimin Dong nå blir overført til Norge slik at hun kan sone her, fremholder Rasmus Hansson.

Han er stortingsrepresentant for MDG og har fulgt saken i lang tid. Hansson mener statsminister Jonas Gahr Støre bør og kan ta opp dette med kinesiske myndigheter når han besøker landet om kort tid. MDG-politikeren sender nå skriftlig spørsmål til utenriksministeren om dette.

– Dette vil være en human løsning for en norsk borger, som dessuten kan være uskyldig dømt. Det er temmelig åpenbart at norske myndigheter bør bidra til dette.

Lav, høflig stemme

Han minner om den betydelige innsatsen Norge la ned for å hente hjem Joshua French og Tjostolv Moland fra DR Kongo.

Rasmus Hansson (MDG) ber statsministeren ta opp Yimin Dongs sak når han snart besøker Kina. Foto: Ingeborg Undheim / NRK

– Den svært passive posisjonen norske myndigheter har tatt i denne saken, står i påfallende kontrast til det som skjedde da. Det er vanskelig å se saklige grunner til at Norge var så mye mer pågående for å hente hjem French og Moland enn de er for å hjelpe Yimin Dong.

– Dette inngår i et langt mønster av påfallende lav, høflig stemme overfor Kina. For norske borgere er det viktig å vite at våre myndigheter behandler folk likt og stiller opp for alle, fremholder Hansson.

Burde skjedd tidligere

Tonje Okkenhaug Johansen er overlege ved St. Olavs i Trondheim og spesialist på Yimin Dongs diagnose. Hun har lest all medisinsk utredning knyttet til Yimin Dong. Hun understreker at det er vanskelig å uttale seg om alvorlighetsgraden uten selv å ha undersøkt pasienten. Men den erfarne kirurgen er tydelig på at det var helt nødvendig at Yimin Dong ble operert. Alt tyder på at dette burde skjedd på et mye tidligere tidspunkt.

Tonje Okkenhaug Johansen er en av landets fremste eksperter på Yimin Dongs diagnose. Overlegen ved St. Olavs anbefaler sterkt soningsoverføring til Norge. Foto: Sverre Lilleeng / NRK

– Det vil ta lang tid før vi vet hvor mye funksjon Yimin gjenvinner, opptil ett år. Det er vanskelig å spå hvor bra hun kan bli. Hovedmålet med operasjonen er å stanse en negativ utvikling. Det er fortsatt håp om noe bedring dersom hun får riktig rehabilitering.

Full støtte til soningsoverføring

– I Norge ville hun fått tilbud om opphold på en rehabiliteringsenhet med spesialkompetanse på ryggmargsskader. Der er det et tverrfaglig team som kartlegger funksjon både i armer og bein, men også andre funksjoner som blære og tarm. Det blir så laget et skreddersydd treningsopplegg, forklarer Okkenhaug Johansen.

– Familien har nå søkt om soningsoverføring. Hva tenker du om det?

– Dette støttes fullt og helt. Slik som tilstanden til Yimin er beskrevet, vil det kreve store ressurser å gi henne det samme rehabiliteringstilbudet som hun ville fått i Norge.

For mye å be om?

Jørgen Wikne er både glad og bekymret. Gleden knytter seg til at moren faktisk hadde førlighet i både armer og bein da hun våknet etter operasjonen.

– Det var virkelig en stor lettelse.

Men bekymringen tynger tilsvarende.

– Jeg ønsker nå først og fremst at hun får den medisinske hjelpen og oppfølgingen hun trenger. Og at helsen hennes ikke å forverrer seg igjen når vi nå endelig har litt godt nytt.

27-åringen legger til:

– Jeg håper inderlig at planene om soningsoverføring til Norge kan realiseres, at min mor slipper å måtte sitte der inne i ytterligere seks og et halvt år.

– Jeg mener selv at det ikke er for mye å be om.