Riksadvokaten vil granske kvaliteten på etterforskning av voldtektssaker

I mai skrev NRK om en intern Kripos-rapport hvor det kom frem at én av fire personer anmeldt for voldtekt, ikke ble lagt inn i politiets DNA-register mens saken var under etterforskning.

Avdelingsdirektør i Politidirektoratet (POD), Bjørn Vandvik, beskrev det som alvorlig.

– Her burde det ha vært alle. Vi er ikke fornøyde før vi er på 100 prosent i innhenting av DNA-prøver, sa han til NRK i mai.

Manglende registrering kan få betydning for oppklaringen av andre saker.

I sommer fortalte vi historien til «Stine» som fikk en telefon fra politiet seks år etter at voldtekten hun anmeldte var blitt henlagt. De hadde funnet voldtektsmannen på grunn av treff i DNA-registeret.

Riksadvokaten vil ta grep

Etter at sakene ble publisert møttes Riksadvokaten og Politidirektoratet og diskuterte blant annet Kripos-rapporten og manglende registrering i DNA-registeret.

Nå tar Riksadvokaten grep.

– Vi orienterte Politidirektoratet om at det i 2024 skal foretas en undersøkelse av kvaliteten på etterforsking av voldtektssaker, skriver statsadvokat Guri Lenth i en e-post til NRK.

Hun legger til at det er «naturlig at denne inkluderer ulike spørsmål knyttet til DNA, herunder om registrering i etterforskingsregisteret».

Statsadvokat Guri Lenth. Foto: Sturlason

– En systematisk undersøkelse av kvaliteten på etterforskingen i et visst antall saker vil vise hva som gjennomgående er tilfredsstillende og hvor det er behov for forbedring. Funn fra en slik kvalitetsundersøkelse vil gjøre at det kan settes inn målrettede tiltak der det er behov for det.

– Vist hvor viktig det er

Ifølge Lenth er det ikke bestemt hvilke og hvor mange saker som skal undersøkes eller hvilke kvalitetsmarkører de skal se etter.

– Men målet med undersøkelsen er at den skal gi oss kunnskap som er relevant i det videre arbeidet med fagledelse overfor politiet, og vi vil formulere kvalitetsmarkører med dette for øye.

Ifølge Lenth vil de også understreke betydningen av registrering i etterforskingsregisteret fremover.

Ifølge statsadvokaten er beslutningen om en kvalitetsundersøkelse av voldtektssaker truffet uavhengig av Kripos´ rapport og NRKs omtaler av denne.

– Rapporten og omtalen har imidlertid vist hvor viktig det er at spørsmål knyttet til DNA formuleres på en måte som gjør at svarene blir nyttige i ettertid. Vi vil ta med oss dette i forberedelsene av kvalitetsundersøkelsen.

– De har hatt god tid

André Oktay Dahl er styreleder i Dixi, et tjenestetilbud for voldtektsutsatte. Han mener det er behov for å gå i dybden så man finner ut av hvor problemet ligger.

– Det Riksadvokatens skriver høres litt overordnet ut. De har hatt god tid på seg til å presisere det litt nærmere og finne ut hvordan dette skal gjøres. Det virker ikke som det går veldig fort, sier han.

Foto: Patrick Da Silva Sæther / NRK

Dahl mener det vil være naturlig og helt sentralt at Riksadvokaten undersøker alle politidistriktene i Norge.

– De bør sammenligne politidistriktene og sjekke: Er det steder man er bedre enn andre på registrering? Har det med ressurser eller kultur å gjøre? Et snittall for alle distrikt vil ikke gi oss noe forståelse om årsaken til problemet, mener Dahl.

Han håper resultatet av undersøkelsene vil bli lagt frem senest innen revidert nasjonalbudsjett neste år.

Fornøyd med møtet

Seksjonssjef i POD, John-Magnus Løkenflaen, skriver i en e-post at de er fornøyde med møtet, som var et av flere faste samarbeidsmøter POD har med Riksadvokaten.

– Riksadvokaten har ansvar for kvalitet i etterforskningen og følger opp dette videre. Vi i POD kommer til å gjøre det vi kan for å understøtte de føringer Riksadvokaten kommer med.

– Jeg var veldig heldig

NRK har også vært i kontakt med «Stine» som opplevde at registreringen av DNA i politiets etterforskningsregister var helt avgjørende for at mannen som voldtok henne senere ble dømt.

– Jeg var veldig heldig i min sak i forhold til DNA-registeret. Og det var helt sprøtt å høre at så mange ikke ble registrert inn.

«Stine» er veldig glad for å høre at DNA-registreringen nå blir tatt tak i.

– Det er kjempefint å høre og jeg håper det vil hjelpe andre slik som det hjalp meg, sier hun.