Reagerer på Høie-møte: – Forebygging er viktigere enn åpenhet

NRK avslørte nylig et omfattende nettverk på Instagram, der hundrevis av norske jenter i skjul deler selvskading, selvmordstanker og gjentatte selvmordsforsøk. Minst 16 unge jenter knyttet til dette miljøet har på få år tatt sitt eget liv.

Helseminister Bent Høie kalte nylig inn til et møte for å diskutere åpenhet rundt selvmord.

En rekke interesseorganisasjoner, frivillige, eksperter, fagfolk og representanter fra media holdt innlegg under møtet tirsdag ettermiddag. Men flere tok til orde for at et annet tema var viktigere enn det Høie ville snakke om.

BER OM FORTGANG: Karoline Thorbjørnsen (t.v.) og Ingebjørg Blindheim på møte om åpenhet rundt selvmord. Foto: Patrick da Silva Sæther / NRK

– Vi synes at åpenhet er uendelig viktig, det er det vi driver med. Men for oss er forebygging enda viktigere enn åpenhet. Det er ett spørsmål jeg savner her i dag, det er «hva kan vi gjøre nå». For selv om samtalen om selvmord og åpenhet er ufattelig viktig, så er det bare en samtale fram til endring skjer, sa Karoline Torbjørnsen på møtet.

Sammen med Ingebjørg Blindheim var hun invitert til møtet med Høie. De har vært del av det skjulte nettverket på Instagram som NRK har avdekket.

– For dem som har barn som jevnlig prøver å ta livet sitt, men som ikke opplever at de får hjelp, så er dette temaet rundt åpenhet litt mindre viktig, fortsatte Torbjørnsen på møtet.

Mange tok kontakt etter Ari Behns selvmord

Jentene driver det de omtaler som en brukererfart rådgivningstjeneste på Snapchat. Der deler de erfaringer innen psykisk helse. Hovedmålet er å dele håp, forklarte de overfor forsamlingen av forsamlingen av fagfolk, presse og helsedepartementet.

Jentene forteller at de har fått ekstremt mange henvendelser etter Ari Behns selvmord i jula.

Selv om de vet at regjeringen jobber med en handlingsplan, etterlyser de tiltak nå.

– Disse livene som går tapt – på lørdag, neste måned, om et år, alle disse menneskene som lever så dypt inne i et mørke, som ikke føler noe håp, hva med dem? Det er vi i Psykt ærlig lurer på, sa Torbjørnsen.

Til NRK sier hun at de vet at det fins mennesker som trenger støtte og oppfølging som ikke får det.

Mener åpenheten forplikter

Flere andre deltakere på møtet la vekt på at åpenhet om selvmord er bra, men at det forplikter. Det ble pekt på at lavterskeltilbudet til ungdom som trenger akutt hjelp må bli bedre.

– Åpenhet er veldig bra og viktig, men det er bare en liten del av det. Åpenheten må ha en hensikt, og da er forebygging hensikten, sier komiker Else Kåss Furuseth.

Organisasjonen Mental Helse sa åpenheten må få konsekvenser. Generalsekretær Linda Berg-Heggelund sier det kan oppleves som et nytt svik å ikke få hjelp når man ønsker det.

– Derfor må åpenheten vi oppfordrer til få konsekvenser. Det må få konsekvenser at vi oppfordrer folk til å søke hjelp – til en hjelp som kanskje ikke er der. Derfor er vi kjempeopptatt av dette med forebygging. Vi må tilby lavterskel forebyggende tiltak som virker der hvor folk bor som gjør at vi sparer liv, sier Berg-Heggelund.

Høie: Jobber med handlingsplan

Helseminister Bent Høie sier til NRK at møtet viste at åpenhet er riktig og viktig.

– Det er flere som mener at den åpenheten som ble diskutert her i dag den forplikter i hjelpesystemet. Hva tenker du om det?

– Det er jeg helt enig i, og det er derfor vi og jobber med en egen handlingsplan som tar for seg hele bredden i dette. Og ikke minst at vi jobber med å hele veien styrke det forebyggende arbeidet når det gjelder psykisk helse, og behandlingstilbudet, svarer Høie.

Han nevner livsmestring som tverrgående fag i skolen og forskning på psykisk uhelse som noe regjeringen jobber med. Han sier også at regjeringen har bevilget penger til digitale selvhjelpsverktøy og direkte helsetjenester på ung.no.

Karoline Thorbjørnsen og Ingebjørg Blindheim opplever et stort press fra ungdommer som de prøver å hjelpe etter beste evne. De etterlyste en døgnåpen chattetjeneste med profesjonelle.

– Når kan det være på plass?

– Det er noe vi nå jobber med å utvikle plattformer for, svarer Høie.

SAMLET: Helseminister Bent Høie har invitert en rekke interesseorganisasjoner, forskere og eksperter til et møte om åpenhet rundt selvmord. Foto: Patrick da Silva Sæther / NRK

Trigger Warning Ekspandér faktaboks Trigger Warning – forkortet TW – er et begrep som brukes i visse miljøer på Instagram for å advare mot sterke bilder eller innhold som kan utløse vonde følelser eller farlige handlinger. Brukerne legger inn uttrykket i biografien for å advare andre før de går inn i profilene deres.

I over ett år har NRK fulgt et nettverk på Instagram der dette uttrykket brukes mye. Unge jenter – de fleste i tenårene – diskuterer selvmord og selvskading, og deler bilder av at de skader seg selv.

I denne perioden har NRK identifisert 15 jenter fra nettverket som har tatt sitt eget liv. I ett tilfelle skjedde dette med fortløpende rapportering på Instagram.

Nettverket er lite kjent i behandlingsmiljøene i Norge. Det finnes også svært lite forskning på området.

I en artikkelserie belyser NRK dette mørke nettverket. Tips oss her. Selvmord er et av de vanskeligste temaene å dekke. Les mer om valgene vi har tatt her: Disse valgene har NRK gjort