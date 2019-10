En kartlegging NRK har gjennomført, har avdekket et lukket nettverk på bildetjenesten Instagram bestående av over 1000 brukere som poster depressive innlegg om selvskading og selvmord.

Nesten 500 av kontoene er norske.

Det er unge mennesker som har det til felles at de sliter med depresjon, spiseforstyrrelser, selvskading eller selvmordstanker.

Gjennom de hemmelige Instagram-kontoene møter de forståelse, de trøster hverandre, men deler også sine tyngste tanker og metodene de bruker for å skade seg eller i selvmordsforsøk.

– Farlig oppmerksomhet

Omfanget av det dystre nettverket gjør inntrykk på generalsekretær Tove Gundersen i Rådet for psykisk helse.

– Det er dypt tragisk. Veldig. Jeg må si at... Jeg får bare lyst til å begynne å grine. For det er så utrolig kjipt, sier Gundersen.

Pusten skjelver.

– Så mange unge jenter.

En av jentene i nettverket, Andrine, tok livet sitt da hun var 17 år. På mobilen hennes fant moren den skjulte Instagram-kontoen, der hun delte bilder fra sitt vanskelige liv. Ut fra hennes profil har NRK dokumentert det lukkede nettverket.

Det florerer av selvmordstanker og bilder av selvskading. Jentene får kommentarer og liker-klikk.

En av jentene som har vært en del av nettverket, forteller NRK at det var om å gjøre å være sykest: «De som var tynnest og selvskadet mest, var de med høyest status.»

– Mange av dem som har de utfordringene som beskrives i nettverket, trekker seg ofte tilbake, de føler seg mislykket og lite sett. Idet man får oppmerksomhet, vil det være veldig mange som umiddelbart blir veldig glad for den oppmerksomheten. Men den er farlig, sier Gundersen.

– «Likes» kan trigge, men det kan også gi en falsk opplevelse av å bli sett. For det du blir sett for, er jo ikke positivt. Du blir sett for noe som ikke er oppbyggende.

Ber foreldre snakke med ungdommene

Minst 15 norske jenter i nettverket har i løpet av få år tatt sine egne liv.

– Uten at vi vet sikkert at det var en direkte linje mellom nettverket og det at disse jentene tok livet av seg, er det stor sannsynlighet for at gruppen har vært med på å trigge. Den har i hvert fall ikke hjulpet dem, sier Gundersen.

Hun mener det kan redde liv at problemet med slike skjulte nettverk kommer frem i lyset.

– Det kan virke forebyggende og bidra til å stimulere foreldre til å tørre å spørre mer. Der ungdommer er, bør dette opp. Vi ønsker at folk skal være åpne og tørre å be om hjelp. Hvis den eneste måten de gjør det på, er å gjøre det i skjul, i grupper som har negativ smitteeffekt med døden til følge, da har vi bommet i samfunnet.

Gundersen har en klar oppfordring til foreldre.

– Snakk med ungdommen. Vi må spørre dem, og så må vi ikke ta et nei for et nei. Vi må tenke at det er muligheter for at det er noe som skjules.

Har du behov for å snakke med noen etter å ha lest denne saken? Kirkens SOS hjelpetelefon: 22 40 00 40

Mental helses hjelpetelefon: 116 123

Trigger Warning Ekspandér faktaboks Trigger Warning – forkortet TW – er et begrep som brukes i visse miljøer på Instagram for å advare mot sterke bilder eller innhold som kan utløse vonde følelser eller farlige handlinger. Brukerne legger inn uttrykket i biografien for å advare andre før de går inn i profilene deres.

I over ett år har NRK fulgt et nettverk på Instagram der dette uttrykket brukes mye. Unge jenter – de fleste i tenårene – diskuterer selvmord og selvskading, og deler bilder av at de skader seg selv.

I denne perioden har NRK identifisert 15 jenter fra nettverket som har tatt sitt eget liv. I ett tilfelle skjedde dette med fortløpende rapportering på Instagram.

Nettverket er lite kjent i behandlingsmiljøene i Norge. Det finnes også svært lite forskning på området.

I en artikkelserie belyser NRK dette mørke nettverket. Tips oss her. Selvmord er et av de vanskeligste temaene å dekke. Les mer om valgene vi har tatt her: Disse valgene har NRK gjort