Professor: – Bankbrikkene må vekk

– Bankbrikka bør bort fort. Den er meir sårbar enn appar og liknande løysingar, seier professor Kristian Gjøsteen ved NTNU.

Han er med i eit omfattande forskingsprosjekt, SODI. Der undersøker dei korleis juss og teknologi kan avdekke og redusere misbruk av elektronisk ID.

Gjøsteen meiner bankbrikka, eller kodebrikka, er for usikker å bruke.

– Eitt av problema er at ein brukar dei same mekanismane for å godkjenne ein bokklubbrekning på 250 kroner, og ta opp eit lån på 400.000.

Uroa for ikkje-digitale

Etter at svindeltiltalte Shakeel Muzaffar blei etterlyst internasjonalt, fann NRK han i Romania.

Fleire av dei som hevdar seg svindla av Muzaffar, gav kodebrikka si til han, fordi han lova å hjelpe dei med å få lån. I staden vart fleire, ifølge tiltalen, sittande att med milliongjeld. I Romania sa Muzaffar til NRK at han ikkje hadde lurt nokon.

I ein rapport frå UiO kjem det fram at svindeloffer ofte blir sittande att med gjelda sjølv om ein svindlar blir dømt, og at i sju av ti saker hadde svindlaren brukt bankbrikka til den fornærma.

Finans Norge som organiserer bankane, seier bankID-brikka framleis bør vere eit alternativ, sjølv om BankID er tilgjengeleg på app.

Gry Nergård er forbrukarpolitisk direktør i Finans Noreg. Det er medlems- og arbeidsgivarorganisasjon for bankar, forsikringsføretak og andre føretak i finansnæringa som driv verksemd i Noreg. Foto: Kari Nygard Tvilde / NRK

Ei undersøking frå 2021 viser at rundt 600.000 nordmenn sleit med å vere digitale.

– Dei som ikkje har ein smarttelefon er nøydde til å ha ein BankID. Då er brikka ein veldig hensiktsmessig reiskap, og enkel å bruke, seier Gry Nergård i Finans Noreg.

– Det er trygt i seg sjølv, viss ikkje du låner bort eller blir frålurt passordet ditt, påpeiker ho.

Å behalde bankbrikka er for enkelt, meiner professor Gjøsteen:

– Passordet brukar me heile tida. Du skal aldri gi det bort til nokon. Men når du sit i sofaen saman med nokon, og brukar passordet for å handle på nett eller sjå på skattelistene, så kan dei snappe det opp på den måten.

Han meiner tiltaka bankane har for å hindre svindel ikkje er gode nok.

Kristian Gjøsteen er professor ved Institutt for matematiske fag ved NTNU. Foto: Kai T. Dragland / NTNU

– Dei er jo opplagt ikkje tilstrekkelege. Det viktigaste her er å plassere ansvaret på dei som kan gjere meir, og det er stort sett ikkje forbrukarane.

Må ta i bruk biometri

Gjøsteen har konstruktive forslag til kva som bør gjerast for betre banktryggleik.

– Ein kan legge ekstra sjekkar på dei store transaksjonane, til dømes ved at ein ringer opp vedkomande, eller at ein har ein videosamtale.

Han seier det finst tekniske metodar ein kan bruke som gir betre tryggleik.

– Til dømes har det i haust kome ny teknologi som kan knytte ein dings til deg via biometri.

Biometri kan til dømes vere fingeravtrykk eller ansiktsattkjenning, men Finans Noreg meiner likevel ikkje at bankbrikka skal fjernast.

– Det viktigaste er ikkje kva slags mekanismar det er. Det viktigaste er at det verkar.

Ho peikar på at også BankID-appen mogleggjer biometri, men at ein då treng ein smarttelefon. Då får dei ikkje-digitale eit problem, meiner ho.

– Bankane kjem absolutt til å ta i bruk ny teknologi etter kvart som den kjem. Men, dei må heller ikkje springe frå dei som ikkje kan nytte seg av det.

