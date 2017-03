Pris til sørafrikanske vinarbeidere

Arthur Svenssons internasjonale pris for faglige rettigheter i 2017 går til den sørafrikanske fagforeningen CSAAWU, som organiserer arbeidere på Sør-Afrikas vingårder som arbeider og lever under uverdige forhold.

Organisasjonen ble gjort kjent for Norge i NRK Brennpunkts dokumentar «Bitre Druer». Her ble det avslørt at sørafrikansk vin som selges med etisk sertifisering på Vinmonopolet, skjuler kritikkverdige arbeidsforhold på vingårdene.

– Forbanna på arbeidsforholdene

Juryleder Leif Sande kaller forholdene ved vingårende for slavelignende tilstander. Foto: Inger Johanne Stenberg / NRK

– Vi var mange som ble forbannet da vi så hvilke arbeidsforhold som gjelder for dem som produserer vinen som importeres til polet, sier juryleder Leif Sande i Industri Energi.

Juryen skriver at de håper årets pris, på totalt 500.000 kroner, kan bidra til å rette et internasjonalt søkelys på lønns- og arbeidsvilkårene til de som står bak vinen vi importerer.

Særdeles utsatt gruppe

CSAAWU får prisen for sin ustoppelige kamp for anstendige arbeidsvilkår for en særdeles utsatt gruppe i arbeidslivet og for sin evne til omfattende grasrotorganisering til tross for meget knappe ressurser.

CSAAWU er en ung fagforening, men har allerede stått bak to viktige streiker.

– De systematiske bruddene på grunnleggende rettigheter som preger arbeiderne på Sør-Afrikas vingårder er så omfattende at det er snakk om slavelignende tilstander, sier Sande.

– Stor anerkjennelse

Trevor Christians sier prisen er en stor anerkjennelse. Foto: Tom Heinemann / DR/NRK

– Denne prisen er en stor anerkjennelse, ikke bare for CSAAWU, men for alle landarbeidere og fattige i vinområdene i Sør-Afrika, skriver generalsekretær Trevor Christians, i en kommentar til prisen.

– Den internasjonale anerkjennelsen og pengene vil blant annet brukes til å nå ut til flere landarbeidere og hjelpe med å forbedre deres arbeidsforhold.

Også dokumentarskaper Tom Heinemann er glad for prisen, som for ham er et eksempel på at journalistikk kan bidra positivt.



Tom Heinemann er glad for å se at dokumentaren hans har fått konsekvenser. Foto: Lotte La Cour / DR/NRK

– I en verden der falske nyheter og klikk-horeri er i foruroligende framgang, og journalisters troverdighet konstant er under press, er jeg utrolig glad for at tradisjonell undersøkende journalistikk kan endre en virkelighet som i altfor mange år har vært gjeldende, sier Heinemann.

Vinmonopolet på inspeksjon

Også Vinmonopolet reagerte etter at Brennpunkt-dokumentaren ble vist i november i fjor. De satte i gang et inspeksjonsprogram for å sikre seg at arbeidsforholdene følger polets etiske retningslinjer.

– Vinmonopolet er nå er på en lengre inspeksjonstur i Sør-Afrika. I tillegg har myndighetene strammet veldig inn på kontrollen med vingårdene. At fagforeningen CSAAWU får en pris fra sine norske kolleger, er for meg enda et eksempel på at det nytter å fortelle historier som mange ikke vil ha fram, sier Tom Heinemann, som for tiden reiser rundt på filmvisninger av «Bitre Druer» i blant annet Norge og Tyskland.