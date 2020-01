Nytt selvmord i skjult nettverk: – Vi har ingen flere å miste

NRK har tidligere avdekket det lukkede nettverket på Instagram, der flere hundre norske jenter deler sine mørkeste tanker, men også bilder og film av selvskading, selvmordstanker og gjentatte selvmordsforsøk.

Minst 15 jenter knyttet til nettverket har hittil tatt sitt eget liv, viste granskingen.

Mot slutten av 2019 skjedde det altså igjen. Nok ei ung jente knyttet til nettverket tok sitt eget liv. Før hun døde skal hun ha sendt en melding om sine egne selvmordsplaner, og andre jenter i miljøet varslet politiet og helsevesenet. Men også denne gangen gikk det galt.

– Blir ikke tatt seriøst

Nå protesterer jenter fra nettverket, sammen med videobloggen Psyktærlig og Helsesista. Hvor mange liv må gå tapt før dere lytter, står det på plakatene til den planlagte demonstrasjonen.

– Markeringen er for alle de som var, som kunne blitt reddet. Og den er for alle vi som er, som trenger å vite at vi blir tatt seriøst hvis vi ber om hjelp, sier Ingebjørg Blindheim som er en av initiativtakerne.

22-åringen må ofte varsle politi eller AMK om suicidale jenter i nettverket på Instagram.

– Jeg blir ikke tatt seriøst. Selv om noen har lagt ut selvmordsmeldinger før, betyr ikke det at den siste ikke er reell. Flere unge har ikke fått den hjelpen de har behov for eller krav på. Det har endt i selvmord, forteller Blindheim.

Flere unge i nettverket på Instagram har, etter NRKs saker, selv tatt kontakt med helsevesenet for å få mer profesjonell hjelp med selvmordstanker, uten å bli tatt på alvor, forteller Blindheim.

– Dette skjer ofte, og folk flest vet ikke det. Vi som sliter psykisk må bli tatt på alvor, sier Blindheim.

Markeringen #ingenflereåmiste foregår onsdag 8.januar i Oslo. Foto: Elise Amanda Nyheim

Hun mener også at psykisk helsevern må rustes kraftig opp for å kunne gi bedre hjelp.

– 45 minutter annenhver uke hos en psykolog er ikke nok når du er alene alle de andre minuttene resten av uka, sier 22-åringen.

– Må endre holdningene sine

Hittil har over 300 personer meldt seg på og 1500 andre vist interesse for arrangementet #ingenflereåmiste, som er lagt ut på Facebook. Flere skal holde appeller under onsdagens markeringen, blant annet jenter i miljøet, pårørende, Tale Maria Krohn Engvik, også kjent som Helsesista, og organisasjonen Leve. Også Kirkens SOS deltar på arrangementet.

Karoline Thorbjørnsen, som også er med å arrangere demonstrasjonen, vil ta et oppgjør med hjelpeapparatets holdninger.

Foto: Privat

– Politi og AMK må endre holdningene sine. Når noen tar kontakt med selvmordstanker eller noen er bekymret for andres liv, kan de ikke lenger avfeie med at vi er oppmerksomhetssyke. Vi har gang på gang sett at det ikke stemmer, og sakene kan få et dødelig utfall, sier Thorbjørnsen.

Politidirektør Benedicte Bjørnland sier politiet ikke har kompetanse til å endelig vurdere og konkludere om en person er suicidal. Det er det helsevesenet, som politiet samarbeider med, som må gjøre.

– Dersom det er mistanke om et forestående selvmordsforsøk, vil politiet melde fra til AMK og samtidig ivareta sin oppgave i slike situasjoner. Det er ofte å holde kontakt med vedkommende og sørge for at AMK finner dem eller får hjulpet dem på riktig måte, sier Bjørnland.

- Alle som trenger hjelp, skal få det, lover politidirektør Benedicte Bjørnland. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix

Dessverre hender det at hjelpen ikke kommer frem i tide. Men Bjørnland understreker at politiet hele tiden jobber med å forbedre seg.

– Det er trist å høre at unge mennesker opplever at de har blitt avvist når de er i kontakt med politiet. Vi ønsker at alle som trenger hjelp, skal få hjelp. Politiet har som mål å gi profesjonell og riktig hjelp til alle som kontakter oss, sier politidirektøren.

Oppfordrer også Høie til å komme

Arrangørene av markeringen viser også til faktasjekking av Høie nylig, som avdekket at antall døgnplasser i barne- og ungdomspsykiatrien ikke øker, slik helseministeren hevder.

– Bent Høie bør komme på markeringen. Han har uttalt seg om situasjonen i psykiatrien, som viste seg å ikke stemme. Han må se ringvirkningene av egen politikk og høre våre historier, understreker Thorbjørnsen.

Helseministeren er ikke enig i at tilbudet innen psykisk helse bygges ned, og fastholder sitt standpunkt.

– Det er styrket på alle nivåer de siste årene. Fra forebygging, til tilbudet i kommunene og i barne- og ungdomspsykiatrien. Det er hjelp å få dersom man sliter psykisk. Både frivillige organisasjoner, kommunen og spesialisthelsetjenesten kan hjelpe, sier Høie.

Helseminister Bent Høie kommer til å være til stede under markeringen. Foto: Kamilla Marie Johnsen / NRK

Han viser også til en ny handlingsplan for forebygging av selvmord som kommer i løpet av året, der skadelig innhold på nettet kommer til å bli et viktig tema. Men Høie tar oppfordringen fra arrangørene.

– Jeg kommer til å være til stede på markeringen for å lytte til deres erfaringer og synspunkter, lover helseministeren.