Ny rapport kan velte Viggo Kristiansens håp om løslatelse

I flere uker har tre dommere i Borgarting lagmannsrett diskutert hva som taler for og mot løslatelse av draps- og voldtektsdømte Viggo Kristiansen.

Er det gjentakelsesfare slik Kriminalomsorgen påstår?

Eller er det fare for oversoning slik advokat Arvid Sjødin hevder?

Kan han settes fri og senere bli fengslet igjen?

Og hvor stor vekt har rapporten fra to rettspsykiatere som har vurdert Kristiansen etter vedtaket om å gjenåpne saken?

Spørsmålene er mange og jussen komplisert. Det er tre prosesser som pågår samtidig:

Krav om umiddelbar løslatelse. Avklaring denne uken.

Frifinnelse eller ny rettssak? Avklaring rett før eller etter sommeren.

Forlenget forvaring. Avklaring innen 13. september. Da har Kristiansen sonet 21 år i fengsel.

Tre prosesser

Det er to måneder siden et knapt flertall i Gjenopptakelseskommisjonen vedtok at saken mot Viggo Kristiansen skulle gjenåpnes.

Saken ble flyttet fra statsadvokatene i Agder til Oslo. Det ble bestemt at en eventuell ny rettssak skal gå i Borgarting lagmannsrett.

Viggo Kristiansens advokat Arvid Sjødin krevde umiddelbar løslatelse.

Påtalemyndigheten sa nei og ville fortsatt ha Kristiansen i fengsel.

Nå venter alle parter i spenning.

Dersom Viggo Kristiansen løslates kjører faren umiddelbart fra Kristiansand til Ila Landsfengsel for å hente sønnen.

Viggo Kristiansen har sonet over 20 år i Ila fengsel i Bærum. Foto: Odd Iversen / NRK

Nye vurderinger

Det spesielle med saken er at det samtidig vurderes om Kristiansens forvaringsdom bør forlenges.

Kriminalomsorgen leverte en rapport om dette få dager før saken ble gjenåpnet. Konklusjonen var at gjentakelsesfaren var stor, og at Kristiansen burde få fire nye år i forvaring.

Samtidig ble Rita Lyngved og Kjersti Lyngstad oppnevnt som rettspsykiatrisk sakkyndige. De leverte sin rapport i midten av mars, etter at saken ble gjenåpnet.

De to har hatt flere samtaler med Kristiansen. Han nektet å snakke med ansatte i Kriminalomsorgen.

Konklusjonen kan ha stor betydning for spørsmålet om snarlig løslatelse.

Etter det NRK erfarer mener rettspsykiaterne at Kristiansen ikke er moden for umiddelbar løslatelse. Han bør heller overføres til et fengsel med lavere sikkerhet.

I vurderingen beskriver de sakkyndige to utfall. Det ene legger til grunn at Kristiansen er riktig dømt.

Det andre utfallet er basert på at han ikke stod bak Baneheia-drapene, men at han er ansvarlig for gjentatte overgrep mot et annet barn. Det tilsto han i retten, og det er et forhold som ikke kvalifiserer til en forvaringsdom.

Likevel mener ekspertene at forlenget fengsling med en gradvis tilbakeføring til samfunnet er mest fornuftig.

Juryen i lagmannsretten dømte Viggo Kristiansen til 21 års forvaring i 2002. Foto: Bjørn Sigurdsøn / NTB scanpix

Ny etterforskning

Viggo Kristiansen har hele tiden nektet straffskyld. Det finnes ingen direkte fellende bevis mot ham.

Han kunne ha søkt om prøveløslatelse helt siden 2010. Men han har nektet og sagt at det betyr at han aksepterer dommen.

Etter gjenåpningen har han søkt. Et av spørsmålene dommerne må ta stilling til er om det er forbundet med fare å løslate han i påvente av en eventuell ny straffesak.

Dersom Kristiansen blir løslatt, betyr ikke det at han er frikjent.

Han kan bli dømt på ny dersom det blir ny rettssak, og dersom ny politietterforskning fører til at det kommer fram nye beviser eller indisier mot Kristiansen.

Det er to erfarne drapsetterforskere ved Oslo politidistrikt som arbeider med saken. Ingebjørg Hansen er etterforskningsleder. Cecilie Gulnes er politijurist.

Politiet vil gå særlig nøye gjennom DNA-sporet. Det store spørsmålet er om det finnes spor av én eller to menn. Det skal også tas nye avhør.

Det kan dukke opp forhold som styrker teorien om at han er skyldig, eller forhold som styrker teorien om at han er feilaktig dømt.

Ingebjørg Hansen leder politietterforskningen av Baneheia-saken. Saken er flyttet fra Kristiansand til Oslo. Foto: Simon Solheim / NRK

Kan bli fengslet på nytt

Når saken er ferdig etterforsket sendes den til Oslo statsadvokatembete før den går videre til Riksadvokaten.

Hvis påtalemyndigheten mener Viggo Kristiansen bør tiltales, blir det ny rettssak.

I motsatt fall kan Kristiansen bli frikjent uten rettssak.

Juristene blir neppe ferdig med denne vurderingen før sommeren. En ny og komplett rettssak kan tidligst komme mot slutten av året.

I teorien kan altså Kristiansen bli løslatt nå, men fengslet igjen etter en ny rettssak.

Det skjer kun dersom retten konkluderer med at Kristiansen fortsatt er en fare for samfunnet, og at han derfor fortjener en straff som går ut over lovens maksimum på 21 år.

Krimteknikere i Baneheia i mai 2000. Foto: NRK

Krav om tilståelse

Viggo Kristiansen har nektet å snakke med fagfolk i Kriminalomsorgen.

Men han har hatt samtaler med rettspsykiaterne.

De mener han i det siste har oppført seg vesentlig bedre enn han gjorde de første årene.

Rettspsykiaterne kommenterer også Kristiansens sterke fokus på at han er feilaktig dømt.

Hans advokat Arvid Sjødin har hevdet at Kriminalomsorgen har satt som vilkår for samtaler om framtida at Kristiansen faktisk tilstår drapene, Dette er ifølge Sjødin årsaken til at han har nektet å snakke om sine framtidsplaner.

I rapporten fra rettspsykiaterne påpekes det at han har utdypet dette, og fortalt at han ikke har tillit til at Kriminalomsorgen vurderer han nøytralt så lenge han ikke tilstår.

Store politistyrker jobbet i Baneheia våren 2000. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Forvaringsdommen

Den rettspsykiatriske vurderingen er skrevet på oppdrag fra tingretten i Bærum. Grunnen er at Ila fengsel ligger der. Tingretten skal vurdere kravet om forlenget forvaring.

Beslutningen må komme i god tid før september. Da har Kristiansen sonet ferdig forvaringsdommen.

Dersom han løslates denne uka bortfaller naturligvis kravet om forlenget forvaring. Etter det NRK forstår vil påtalemyndigheten neppe anke en beslutning om løslatelse.

Dersom Kristiansen ikke løslates må han trolig sitte i fengsel inntil spørsmålet om en ny straffesak er avklart. Eventuelt fram til det er avsagt ny dom.

Advokat Arvid Sjødin har varslet at han vil anke både løslatelsessaken og forvaringssaken dersom han ikke får medhold.