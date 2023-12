NSM sier de ikke har endret praksis. Men i politiet ber flere om hjelp.

NRK har den siste tiden skrevet om flere politifolk som har mistet sikkerhetsklareringen sin, og dermed muligheten til å gjøre jobben de har vært satt til.

Nå søker stadig flere ansatte i politiet juridisk bistand i saker som gjelder sikkerhetsklarering.

Det forteller nestleder Ørjan Hjortland i Politiets Fellesforbund (PF). Fellesnevneren for de som ber om hjelp, er at de har tilknytning til andre land enn Norge.

Størst er økningen i saker som gjelder reklarering, forteller Hjortland.

– De har gjerne vært sikkerhetsklarert i mange år, og opplever nå å miste klareringen sin, sier han.

Også forbundssekretær Kari Anne Kristiansen går hardt ut mot praksisen.

– Problemet er ikke sikkerhetsloven i seg selv. Problemet er anvendelsen av regelverket. Altfor mange medlemmer opplever fravær av individuell vurdering, mangelfullt beslutningsgrunnlag og lang saksbehandlingstid.

Risiko for mørketall

NRK har vært i kontakt med flere politifolk med tilknytning til Iran som nå opplever å bli tilsidesatt i arbeidshverdagen.

Begrunnelsen de har fått når de har mistet klareringen sin, er at de er i risiko for å bli utsatt for press fra Iran.

Xander Radpey er blant dem som opplevde å få sin sikkerhetsklarering tilbakekalt. Begrunnelsen var hans tilknytning til Iran. Foto: Rune Hansen / NRK

PF har blitt kontaktet av minst 25 ansatte i politiet som kan knyttes til et annet land – og som ikke blir klarert. En betydelig andel har tilknytning til Iran.

– Vi ser nå at en større andel medlemmer tar kontakt med oss for hjelp. Det er i tillegg risiko for mørketall her, sier Hjortland.

– Krevende fagområde

Det er Sivil klareringsmyndighet (SKM) som siden 2018 har stått for sikkerhetsklarering av ansatte i politiet.

Etter at de tok over har flere av PFs medlemmer som før hadde klarering, mistet den.

Direktør i SKM, Gudmund Gjølstad, sier de behandler alle sakene individuelt og i tråd med regelverket.

– SKM arbeider for å fatte riktige avgjørelser, på et krevende fagområde som ikke er statisk. Det må orientere seg mot både trusler og sårbarheter, noe som innebærer at en vurdering kan endres over tid.

– En klarering er ikke en opparbeidet rettighet. Samtidig er det bra for samfunnet og sikkerhetsarbeidet at det er svært få som ikke blir reklarert i dag, sier han.

NSM: – Ikke strammet inn

SKM jobber etter føringer fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM), som også er klageorgan.

Seksjonssjef Iselin Ryeng-Lande skriver at hun forstår at det kan oppleves som vanskelig og belastende å miste klarering. Foto: Gorm Kallestad / NTB

NRK har stilt NSM spørsmål om de har endret praksis når politifolk opplever å miste sikkerhetsklareringen på grunn av sin tilknytning til Iran.

Seksjonssjef Iselin Ryeng-Lande svarer:

– Vi har ikke strammet inn antall sikkerhetsklarerte med tilknytning til Iran. Tvert imot behandles hver sak konkret og individuelt, skriver hun til NRK.

Hun skriver det kan være flere årsaker til at en person opplever å få avslag.

Det kan være forhold ved en person eller dens nærstående, men også «objektive forhold» og trusselsituasjonen, som har endret seg siden sist klarering ble gitt, ifølge Ryeng-Lande.

– Dermed kan noen som har hatt klarering tidligere noen ganger oppleve å få avslag når de skal klareres på nytt.

NSM har ikke svart direkte på om de har justert retningslinjene de jobber etter i tilknytningssaker generelt.

– Forhold i samfunnet eller i verden endrer seg over tid, og endringer som har sikkerhetsmessig betydning må også tas med i disse vurderingene.

Ryeng-Lande mener faktagrunnlaget de behandler sakene etter er omfattende og godt. Hun forteller at de henter informasjon fra søkeren selv, andre kilder og trusselinformasjon fra PST og E-tjenesten.

– Vi ser at det kan være vanskelig for personer utenfor klareringsinstituttet å ha innblikk i det brede kildegrunnlaget, all den tid en del av informasjonen vil være gradert eller unntatt offentlighet av andre årsaker.

– Forferdelig uheldig

Ifølge Politiets Fellesforbund (PF) er det ikke bare avslagene som preger deres medlemmer.

Foreningen forteller at flere de har snakket med ikke får fullt innsyn i sakene sine eller en god forklaring på hvorfor de har fått avslag – bortsett fra at de er knyttet til et annet land.

Nestleder Ørjan Hjortland i Politiets Fellesforbund forteller avgjørende kompetanse blir satt på vent i klarerings- og klageprosesser. Foto: Politiets Fellesforbund

Mange av deres medlemmer forteller også at de blir sittende årevis i klagekø, sier Hjortland.

NRK har blant annet fortalt om «Elvin», som har ventet i halvannet år på svar i klagesaken sin – og som nylig fikk beskjed om å vente i opptil ni måneder til.

– Folk får karrieren og livet satt på vent, og blir låst i systemet. Det er forferdelig uheldig.

PF satte i november ned en egen arbeidsgruppe som jobber kun med sikkerhetsklareringer.

– Avgjørende kompetanse blir sittende i bero og uvirksom. I mellomtiden kan ikke politidistriktet rekruttere ny kompetanse, fordi man avventer saksbehandlingen, sier han.

Lengre tid enn nødvendig

Direktøren i SKM sier at de har forsøkt å orientere PF om hvorfor de ikke kan gi mer detaljer til de som mister sin sikkerhetsklarering.

– Vi vil forsøke å se på hvordan vi eventuelt kan bli enda tydeligere og flinkere til å formidle dette ut, da vi erfarer at vår praksis er i tråd med dagens regelverk, sier Gjølstad.

Direktør Gudmund Gjølstad i SKM sier sikkerhetsarbeidet må orientere seg mot trusler og sårbarheter, og at en klareringsvurdering derfor kan endres over tid. Foto: Rune Hansen / NRK

Han sier at det i en rekke saker er forhold hos den enkelte som bidrar til lengre saksbehandlingstid enn nødvendig. Inkludert den tiden personen, advokaten eller arbeidstakerorganisasjonen bruker i klageprosessen.

– Vi arbeider samtidig kontinuerlig med å redusere saksbehandlingstiden der vi evner dette, både i ordinære saker og i klagesaker.

Både SKM og NSM har vært tydelige på at de ikke er fornøyde med saksbehandlingstidene på klagesaker.

– Vi gjør nå en del administrative endringer som vi mener vil gi vesentlig bedre resultater, sier Ryeng-Lande.

NSM har nå invitert PF til et møte på nyåret.

– Det er for å få god kunnskap om den situasjonen PFs medlemmer står i. Det er viktig for oss å få god kunnskap om hvordan klareringsinstituttet virker og hvordan konkrete personer opplever å ha en sak til behandling.