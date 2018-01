NMR-leder Simon Lindberg dømt etter nazihilsen

I dag ble Den nordiske motstandsbevegelsens Norden-leder, Simon Lindberg, dømt for hatefulle ytringer i Stockholms tingsrätt. Det melder svt.se.

Simon Lindberg ble i oktober tiltalt for hets mot folkegruppe etter at han gjorde en hitlerhilsen under en demonstrasjon i Stockholm 12. november 2016. Han måtte møte i retten for dette før jul.

11 er anmeldt for å ha gjort hitlerhilsen i Brennpunkt-dokumentaren «Rasekrigerne». Simon Lindberg ble allerede i oktober tiltalt for det samme. Du trenger javascript for å se video. 11 er anmeldt for å ha gjort hitlerhilsen i Brennpunkt-dokumentaren «Rasekrigerne». Simon Lindberg ble allerede i oktober tiltalt for det samme.

– Legger mye i dette jeg ikke vil kjennes ved

I Sverige kan det å gjøre en såkalt hitlerhilsen være ulovlig, fordi det faller inn under forbudet mot diskriminerende og hatefulle ytringer, som i den svenske straffeloven kalles hat mot folkegruppe.

I Brennpunkt-dokumentaren «Rasekrigerne» forteller Lindberg om hendelsen han nå er dømt for.

Simon Lindberg mener retten legger noe annet i håndbevegelsen enn det han gjør. Foto: Henrik Evertsson / NRK

– Retten vil ha det til at jeg ved å rope «hill seier» og gjøre en armbevegelse, støtter utryddelsen av seks millioner jøder. De legger veldig mye i dette som jeg absolutt ikke vil kjennes ved, sier Lindberg i dokumentaren.

– Kan du forstå at man får slike assosiasjoner?

– Nei, det kan jeg ikke forstå, svarer Lindberg.

Slipper fengsel

Dommen fra Stockholms tingsrätt påpeker at lovbruddet motsvarer fengsel i en måned, men dømmer Lindberg til betinget fengsel og bøter fordi «ytringen kom i en sammenkomst det var gitt tillatelse til, og at Lindberg for øvrig holdt seg innenfor ytringsfrihetens grenser.»