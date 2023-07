– Jøss, tar det aldri slutt. Dette er helt ekstreme tall.

Det var første reaksjon fra Rasmus Hansson da han så oppslaget om de høye dødstallene hos Mowi.

Les: Hver tredje Mowi-laks døde i merdene

– Direkte medansvarlig!

Hansson sitter i næringskomiteen på Stortinget. Han følger oppdrettsbransjen tett. Folketrygdfondet forvalter nordmenns fremtidige pensjonspenger. Det er nest største aksjonær i Mowi med en eierpost på 8 prosent.

– Gjennom eierskapet er Folketrygdfondet direkte medansvarlig for ekstrem dødelighet og elendig dyrevelferd i Mowis anlegg, hevder Hansson.

– Rydd eller selg!

Nå går han så langt som å be Folketrygdfondet selge seg ut av oppdrettsgiganten.

– Enten må de selge seg ut eller de rydde opp. Dette er syretesten, sier Hansson.

MDG-representanten mener det handler om Folketrygdfondets troverdighet. I mandatet til fondet heter det at avkastningen skal ta hensyn til: «En bærekraftig utvikling i økonomisk, miljømessig og samfunnsmessig forstand.»

– Skal dette være mer enn fagre ord, må fondet bruke eiermakten til å sørge for god dyrevelferd i all Mowis drift. Det er forbløffende at fiskeriminister Bjørnar Skjæran ikke tar tak i dette, fremholder Hansson.

Opptatt av bærekraft

Ferske tall viser at Folketrygdfondet forvalter 328 milliarder kroner på vegne av fellesskapet.

Aksjedirektør Karl Mathisen i Folketrygdfondet sier at de stiller krav til Mowi om bedre fiskehelse. Foto: Jarle Nyttingnes / Folketrygdfondet

Aksjedirektør Karl Mathisen sier at fondet er opptatt av bærekraft.

– Vi er en krevende eier som stiller tydelige forventninger til selskapene, blant annet gjennom tett dialog. Slik kan vi påvirke selskapene til å opptre ansvarlig og bærekraftig.

Må få ned dødeligheten

Vidar Ulriksen er statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet. Han mener det er styret og ledelsen i Folketrygdfondet som står ansvarlig for investeringene.

– De må svare for forvaltningen av fondet, sier han. Men påpeker samtidig at havbruksnæringa må få ned dødeligheten.

– Jeg er opptatt av at de skal bidra til enda mer sunn mat. Samtidig må vi redusere klimagassutslipp, minimerer negative miljøkonsekvenser og få bedre dyrevelferd.

Har forventninger til Mowi

Folketrygdfondet svarer ikke direkte på Hanssons krav om å selge seg ut av Mowi.

– Vi tror at alle parter tjener på at selskapene har eiere som engasjerer seg og stiller tydelige krav til selskapenes adferd, sier aksjedirektøren.

– Hvilke konkrete krav har dere stilt til Mowi?

– Dyrevelferd er selvsagt en del av vår dialog med Mowi. Vi forventer at Mowi arbeider med å redusere dødeligheten i tråd med selskapets mål.

Rasmus Hansson mener markedene må få vite hvordan det står til med laksen i oppdrettsfasen. Han har et konkret forslag til tiltak.

– Folk må få vite hvordan fisken har hatt det underveis. Det er på tide med en velferdsmerking av den norske oppdrettslaksen, sier han til NRK.