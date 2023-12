– De har råd til å ta disse kampene, og de gjør det, sier Jakobsen om de store lakseprodusentene. Han sier Mattilsynet bruker verdifull tid på å håndtere dyre lakseadvokater, tid som ellers kunne vært brukt ute på tilsyn.

Bjørnar Werner Jakobsen er hovedtillitsvalgt for Akademikerne i Mattilsynet Foto: Den norske Veterinærforeningen

Jakobsen sier Mattilsynet opplever et stort press fra oppdrettsbransjen.

– Først klager de. Får de ikke gjennomslag, tar de saken til rettsapparatet. De kan holde på i det uendelige.

Full seier

NRK har nettopp fortalt historien om hvordan Mattilsynet snudde i en sak mot de store oppdrettsselskapene. Tre advokater fra Haavind var leid inn for å få omgjort et ferdigbehandlet vedtak. Laksebransjen ønsket ikke pålegg om varsling ved funn av listeria i lakseslakteriene.

Klagesaken endte med full seier til selskaper som MOWI, Lerøy, SalMar og SinkabergHansen. Det førte også til at Mattilsynet måtte betale advokatutgiftene til laksegigantene. Regninga var på nesten 400.000 kroner.

Haavind ønsker ikke å kommentere saken.

Advokat Ida Espolin Johnson i Haavind er blitt hyret inn av laksegigantene flere ganger. Foto: Advokatfirmaet Haavind

– Dette er en avsluttet sak, hvor klagen førte frem og Mattilsynets vedtak ble omgjort. Utover det har vi ingen kommentar, sier partner i Haavind, Ida Espolin Johnson.

Veldig nøye

Bjørnar Werner Jakobsen beskriver en hverdag hvor tida går med til å finpusse hver eneste formulering.

– Innboksen er full. Det er jo et intenst arbeid med det her, og det gjør at man må være veldig nøye. Man må sørge for at det juridiske er hundre prosent på plass. Og det tar tid. Det tar kanskje dagsverk, ukeverk, mer på hver enkelt sak for å sørge for at det er uangripelig både juridisk og faglig.

– Hva går det på bekostning av?

– Det betyr jo at vi bruker tid som vi ellers kunne ha brukt på andre ting. For eksempel å gjøre mer tilsyn, sånn som vi selv ønsker, sånn som forbrukerne ønsker og sånn som er samfunnsoppdraget vårt.

Ikke bra for noen

Miljødirektør Henrik Stenwig i Sjømat Norge Foto: Bjørn Olav Nordahl / NRK

Miljødirektør Henrik Stenwig i Sjømat Norge representerer oppdretterne. Han mener at det ikke er hans medlemmer som er problemet.

– Produksjon av mat langs hele verdikjeden er komplekst. Og rundt dette er det laget et meget komplekst regelverk. Av og til skjer det at Mattilsynet fatter vedtak på sviktende grunnlag fordi regelverket ikke er godt nok kjent, sier Stenwig.

Han mener det er oppdretternes rett å utfordre vedtakene.

– For å belyse hvor komplekst det kan være, bruker selskapene advokater for å bli informert om hva som står i regelverket og hvor grensen ligger.

– Er det bra for bransjen?

– Nei, det er ikke bra for noen.

– Hva har dette å si for omdømmet til oppdrettsbransjen?

– Omdømme kan jo være utfordrende både for de som gjør feil vedtak og de som blir omfattet av feil vedtak.

Når faller sverdet?

Hovedtillitsvalgt Bjørnar Werner Jakobsen beskriver kollegaene sine som dyktige fagfolk som er vant til å stå i stormen.

– De har vært ute en vinternatt før. De er egentlig mine helter, og de burde også være både fiskenes og forbrukernes helter.

Han påpeker likevel at det kan bli et for stort påtrykk fra den pengesterke oppdrettsbransjen og advokatene der. Et press som er der hele tiden i det daglige arbeidet.

– Jeg får en del tilbakemeldinger fra ansatte om at det er tøft å stå i et sånt press. Man jobber hele tiden med et slags sverd hengende over hodet. Og man vet aldri når det faller, sier Jakobsen.