– Ikke troverdig!

Slik lyder dommen fra en av landets mest kjente jurister over SalMar. Andenæs tror ikke på selskapets forklaring på hvorfor de har mottatt betaling fra selskaper i Kina som er dømt for smugling. Andenæs jobber ved juridisk fakultet på Universitetet i Oslo. Han har internasjonal rett som spesialfelt. Jusprofessoren ber nå Økokrim komme på banen.

Må rydde opp

– Økokrim må rydde opp, sier jusprofessor Mads Andenæs. Foto: Bjørn Olav Nordahl / NRK

– Norsk eksport skal ikke være beheftet med kriminalitet. Og da kan du jo si, da må vi i hvert fall se gjennom fingrene med dette. Nei, det er akkurat det motsatte som må skje, fremholder Andenæs. Han er spesialist på internasjonal rett.

– Det er for å rydde opp i dette, at Økokrim må handle. Dette er utrolig viktig for næringens rykte. Slik jeg har fått innsikt i saken, så bør Økokrim se på den. De må vurdere om de skal starte en etterforskning. Jeg har full tillit til at de vil gjøre det, sier Andenæs.

Han har i mange år jobbet i Finansdepartementet både som avdelingsdirektør, byråsjef og underdirektør.

13 år i fengsel

Yimin Dong sitter langtidsfengslet i Kina. Foto: Privat

NRK fortalte denne uka om norske Yimin Dong som er fengslet i Kina med en dom på 13 år. Begrunnelsen er at hun skal ha vært edderkoppen i et stort smuglernettverk. Nettverket skal ha smuglet store mengder norsk laks inn i Kina fra Vietnam. Dette i en periode da eksportørene her i landet var utestengt fra det kinesiske markedet. Yimin Dong var i over ti år SalMars ansikt utad i Kina og tett på selskapets gründer, Gustav Witzøe. Hun sørget for inntekter til selskapet på mange hundre millioner.

Yimin Dong skal ha vært svært populær hos Gustav Witzøe, og tett på SalMar-gründeren. Foto: Bjørn Olav Nordahl / NRK

NRK har dokumentert hvordan SalMar fikk betalt for laksen sin, direkte fra kinesiske selskaper som er dømt for smugling av norsk laks.

Praktisk

SalMar har forklart at det var Yimin Dong som hadde det fulle og hele ansvaret for laksen etter levering i Vietnam. Selskapets strategidirektør, Runar Sivertsen, sier følgende:

– Vi har ikke hatt befatning med hennes videresalg, men har akseptert at hennes kunder har gjort opp deler av leveransene direkte til SalMar. Dette var en praktisk oppgjørsform Yimin Dong ba om og som ble innført allerede i 2007.

– SalMars forklaring på betalingene fra Kina er ikke troverdig, gjentar Andenæs.

Selvstendig ansvar

Professoren er tydelig på at SalMar har hatt et selvstendig ansvar for å undersøke hvem pengene i Kina kom fra. Og om de har vært knyttet til en kriminell handling.

– Fra og med i 2015 utestengte Kina SalMar helt fra det kinesiske markedet. De kunne ikke eksportere fisk til Kina. Det gir grunnlag for å undersøke om de medvirker til, eller direkte begår brudd på den kinesiske lovgivningen, sier Andenæs.

– Hvilket strafferettslig ansvar kan Salmar ha i Norge?

– SalMar kan ikke bidra til å hvitvaske penger. Det kan være hvitvasking dersom SalMar har fått betalt på denne måten de har gjort. Hvitvaskingsforbudet er noe vi har i norsk lov. Men det har også med internasjonalt samarbeide over flere ti år å gjøre, påpeker han.

Og legger til:

– Det er også et spørsmål om såkalt selvvasking. Altså at de har hvitvasket for seg selv, ikke for en tredje part. Dette er også straffbart etter norsk rett.

Kan få straff

Andenæs drar følgende resonnement:

– Dersom SalMar har begått en handling som er ulovlig i Kina og som også er ulovlig i Norge, og som ikke er foreldet, kan selskapet bli strafferettslig ansvarlig. Altså få straff. Det vil da gjelde selskapet. Men et kan også gjelde individer i selskapet.

Strategidirektør Runar Sivertsen i SalMar svarer på vegne av selskapet. Foto: SalMar

SalMar er forelagt alle uttalelsene fra Mads Andenæs. Selskapets strategidirektør kommenterer dem slik:

– All SalMars eksport har skjedd i samsvar med nasjonalt og internasjonalt regelverk, skriver Runar Sivertsen i en e-post til NRK.

– Så vidt SalMar vet, har det aldri vært anført fra kinesiske domstoler eller landets myndigheter at SalMar skal ha medvirket til ulovligheter i kjølvannet av de kinesiske restriksjonene. Heller ikke etter tildelingen av Fredsprisen i 2010.

SalMar henviser ellers til en redegjørelse på selskapets hjemmeside.

For mye fiskerikriminalitet

– Dette er for mye kriminalitet i oppdrettsnæringa, sier økokrimsjef, Pål Lønseth Foto: Jon P Petrusson / NRK

Økokrim-sjef Pål Lønseth sier han har et særlig blikk på oppdrettsnæringen.

– Jeg registrerer Andenes uttalelser. Men jeg kan ikke på nåværende tidspunkt gå inn i den konkrete saken. På generelt grunnlag vil jeg si at Økokrim forventer at norske selskaper, som har markeder og virksomheter i andre deler av verden, også opptrer i tråd med lokal lovgivning.

Lønseth legger til:

– Det er for stor utbredelse av kriminalitet i fiskeri og oppdrettsnæring. Vi har opprettet et eget fiskerikriminalitetsprosjekt, som blant annet jobber med forebygging og etterretning mot denne næringen.