– Dette er meget alvorlig, sier den profilerte professoren.

Han arbeider ved Universitetet i Oslo. Tidligere har han også hatt toppjobber i Finansdepartementet.

Han sikter til smuglingen av norsk laks til Kina via Vietnam. Dette skjedde mens norske lakseprodusenter i realiteten var utestengt fra Kina etter fredsprisutdelingen i 2010.

Uaktsom medvirkning

Men for at laksen i det hele tatt kunne forlate Norge måtte den ha helsesertifikater fra Mattilsynet. Det er her Andenæs mener norske myndigheter kan ha bidratt til kriminalitet.

– Det kan innebære en uaktsom medvirkning. Ved å skrive ut disse helsesertifikatene, har Staten altså bidratt til den ulovlige eksporten til Kina. Det er alvorlig for norske myndigheter, og det er alvorlig for tilliten til disse helsesertifikatene.

Sank som en stein

Fredsprisen i 2010 gikk til den kinesiske regimekritikeren Liu Xiaobo. Myndighetene i landet mente Norge hadde gitt prisen til en kriminell. Resultatet var at det ble svært vanskelig for norske lakseeksportører å få fisk inn i landet. Eksporten til Kina sank som en stein. Samtidig økte lakseeksporten kraftig til nabolandet Vietnam. SalMar var den absolutt største eksportøren til Vietnam i denne perioden. Fra 2010 til 2017 eksporterte oppdrettsselskapet 54.000 tonn til Vietnam. SalMar stod for en tredel av all norsk laks som gikk til Kinas naboland i dette tidsrommet.

SalMar sier selv at de ikke har gjort noe ulovlig. Selskapet skriver til NRK at det ikke var involvert i videresalg og håndteringen av laksen etter levering til Vietnam.

Alvorlig kunnskap

Mads Andenæs er spesialist på internasjonal rett og professor ved Universitetet i Oslo. Foto: Bjørn Olav Nordahl / NRK

Andenæs har tidligere ment at Økokrim bør etterforske SalMar og andre lakseeksportører. Nå peker han også på norske myndigheter.

– Altså, lakseeksporten øker dramatisk til Vietnam. Uten at det er noen annen begrunnelse enn at den skal videre. Da er det en meget alvorlig kunnskap på myndighetssiden her, sier Andenæs.

Han mener norske myndigheter både burde sett og spurt seg selv hva som var grunnen til endringen i eksportmønsteret. Og at helsesertifikatene kunne ha bidratt til kriminalitet.

Rammes av straffeloven

– Utstedelsen av disse helsesertifikatene kunne være en medvirkning til hvitvasking. Det er meget alvorlig, gjentar Andenæs med ettertrykk.

Han påpeker:

– Norsk straffelov straffer pengevasking og selvvasking. Kommer det penger fra ulovlige handlinger i Kina, kan det føre til straffansvar i Norge. Disse hvitvaskingsreglene går veldig vidt. Nesten alle som ser på disse reglene, blir overrasket over hvor vidt de går.

– På myndighetssiden har det vært kunnskap om disse handelsmønstrene. Altså ekstraordinært økt import til Vietnam. Og så har de utstedt disse helsesertifikatene, vitende om det. De burde da ha undersøkt om dette kunne være medvirkning til brudd på kinesisk rett.

Stopper ved grensen

– Vi registrerte jo at varestrømmene endret seg, sier Malin Florvåg. Hun leder avdelingen for internasjonalt samarbeid i Mattilsynet

– Vi så at handel til Kina gikk ned. Og vi så at fisk blant annet gikk i økende grad til Vietnam. Men utover det så hadde ikke vi myndighet eller ansvar til å følge disse handelsstrømmene og fisken videre.

Florvåg fremholder at Mattilsynets ansvar stopper ved grensen.

– Vårt ansvar stopper ved grensen, sier Malin Florvåg i Mattilsynet. Foto: Bjørn Olav Nordahl / NRK



– Vår myndighet er knyttet til å bekrefte at varene er trygge å spise. Eller at det ikke er fare for dyresykdom i varepartiene. Vår myndighet går ikke ut over det, og følger ikke partiet ut av Norge.

Hun ønsker en undersøkelse av saken velkommen.

Professor Mads Andenæs adresserer Stortinget.

– Det jo grunn til å undersøke. Har det offentlige systemet virket som det skulle? spør han.