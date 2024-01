Ingen dømt for tvangsekteskap siste 8 år

NRK har innhentet statistikk fra Riksadvokaten på antall dømte etter ny og gammel straffelov.

Den gamle straffeloven gjelder hendelser fram til 2015. Folk kan ha blitt dømt for tvang (paragraf 222, første ledd), hvor grunnlaget for dommen var tvangsekteskap, uten at det dukker opp i Riksadvokatens statistikk. En annen mulig feilkilde er hvis påtalemyndigheten har ført saker feil i systemet.

NRK har også gjennomgått Lovdata, etter mulige dommer som ikke framkom i Riksadvokatens statistikk.