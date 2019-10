Helseministeren: Kjente ikke til det lukkede Instagram-nettverket

NRK har avdekket et omfattende, skjult nettverk på Instagram der syke og deprimerte jenter deler sine mørkeste tanker, Men ikke nok med det: De deler også bilder og videoer av selvskading og gjentatte selvmordsforsøk, uten at voksne får det med seg.

Rundt 500 av profilene er norske.

Helseminister Bent Høie (H) sier at han ikke kjente til nettverket.

– Nei, det gjorde jeg ikke. Vi har vært klar over at bruk av sosiale medier kan skape problemer. Det er noe av grunnen til at vi har satt ned et utvalg som skal se på skadelig bruk av internett og sosiale medier blant ungdom. Men jeg var ikke klar over at det er et eget nettverk av det omfanget som kommer frem her, sier han når han ser NRKs funn.

– Tragisk og forferdelig

Minst 15 norske jenter i nettverket har i løpet av få år tatt sine egne liv.

– Det er veldig tragisk og forferdelig. Antall selvmord i Norge er relativt stabilt, men vi har sett en tendens til at vi har en økning blant unge som tar sitt eget liv, og spesielt har det vært en økning de siste to årene blant unge jenter. Den utviklingen er veldig bekymringsfull, sier Høie.

En av jentene som har vært en del av nettverket, forteller NRK at det var om å gjøre å være sykest: «De som var tynnest og selvskadet mest, var de med høyest status.»

Det han får se og høre, uroer helseministeren.

– Det er veldig bekymringsfullt. Det ene som bekymrer, er at her kan man bli motivert til å gjøre mer, og at det å skade seg mest eller gå mot selvmord, er det som gir høyere status, sier Høie.

– Så er det selvfølgelig veldig bekymringsfullt at flere av disse ungdommene gir uttrykk for at de ikke opplever at de har fått god hjelp, og at de ikke er blitt forstått og trodd i det hjelpeapparatet som vi har.

Negative møter og manglende tillit

Høie peker på at undersøkelser gjort av både Barneombudet og Forandringsfabrikken – en stiftelse som innhenter kunnskap fra barn og unge om hvordan de opplever møtene med barnevern, justismyndigheter, psykisk helsevern og skole – viser det samme:

At barn og unge ikke opplever å bli møtt på en måte som gjør at de får tillit til å åpne seg overfor behandlingsapparatet.

– Derfor har jeg bedt de ulike barne- og ungdomspsykiatriske enhetene om å invitere barn og unge direkte inn til å ha en samtale og diskutere hvordan de møtes, for å åpne opp og få skapt den tilliten de unge etterlyser, sier Høie.

– Men hva vil du gjøre med at unge jenter søker sammen i det lukkede nettverket, hvor vi har sett eksempler på smitte av selvskadings- og selvmordsmetoder? Hva vil du gjøre raskt med det?

– Nå jobber vi med den neste handlingsplanen mot selvmord, og der vil dette være et tema. Den jobber vi med nå, og der må vi se på hvilke ytterligere tiltak vi skal komme med rettet mot dette, for det er allerede et tema i hvordan man skal jobbe med bruk av sosiale medier.

Både handlingsplanen mot selvmord og utvalget som skal se på «hvordan barn kan vernes mot skadelig medieinnhold», skal etter planen være ferdig til sommeren 2020.

Har du behov for å snakke med noen etter å ha lest denne saken? Kirkens SOS hjelpetelefon: 22 40 00 40

Mental helses hjelpetelefon: 116 123

Trigger Warning Ekspandér faktaboks Trigger Warning – forkortet TW – er et begrep som brukes i visse miljøer på Instagram for å advare mot sterke bilder eller innhold som kan utløse vonde følelser eller farlige handlinger. Brukerne legger inn uttrykket i biografien for å advare andre før de går inn i profilene deres.

I over ett år har NRK fulgt et nettverk på Instagram der dette uttrykket brukes mye. Unge jenter – de fleste i tenårene – diskuterer selvmord og selvskading, og deler bilder av at de skader seg selv.

I denne perioden har NRK identifisert 15 jenter fra nettverket som har tatt sitt eget liv. I ett tilfelle skjedde dette med fortløpende rapportering på Instagram.

Nettverket er lite kjent i behandlingsmiljøene i Norge. Det finnes også svært lite forskning på området.

I en artikkelserie belyser NRK dette mørke nettverket. Selvmord er et av de vanskeligste temaene å dekke.